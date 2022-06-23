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14 любопытных природных явлений

14 любопытных природных явлений

Автор:
23 июня 2022 08:35
Сообщество : Факты
Метки: в мире   животные   люди   подборка   удивительно   факты   явления   
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Даже если вы считаете, что видели всё на свете, природа всегда готова подкинуть варианты и чем-то удивить.

Природа готова удивлять нас каждый день. Многие ее творения по-своему уникальны. Чтобы насладиться дивным результатом творчества окружающей среды, людям нередко приходится преодолевать тысячи километров. Но эмоции, полученные от увиденного, несомненно того стоят.


Альбинос


Некогда среди волн Охотского моря на одном из островов был найден уникальный морской котик с голубыми глазами. Шанс появления на свет такого альбиноса очень мал: один на сто тысяч особей!

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Нерка


Во время откладывания икры нерка кардинально меняет свой внешний вид. Обычная серая рыбка превращается в экзотическую ярко-красную особь. Приобретенный оттенок с успехом позволяет ей притворяться ядовитой, тем самым отпугивая хищников.

Вечный огонь от самой природы


Это явление можно понаблюдать в Азербайджане. На холме Янардаг горит природный газ, непрерывно выходящий из грунта.

Грибы, которые светятся в темноте


Загадка такого свечения до сих пор не разгадана. Возможно, это связано с условиями окружающей среды. Также есть версии, что свет отпугивает врагов и помогает грибам размножаться.

Айсберги в полоску


В Антарктиде можно увидеть айсберги с полосками, словно слоеное мороженое. Оттенки льдины могут приобретать самые разные: коричневые, зеленые, желтые, синие и даже розовые.

Дерево Пандо


Оно росло на планете еще 80 тысяч лет назад, а в настоящее время разрослось на 43 гектара. Кажется, что это просто лес, но на самом деле это крупнейший живой организм на планете, который имеет одну корневую систему. Растет уникальное растение в США.

Гусеничный поезд


Гусеницы научились выстраиваться в ровную шеренгу. Такой «поезд» необходим им для выживания при переходе из одного места в другое. Хищники видят большую мохнатую особь — и не нападают.

Трехглазая змея


Мутации стали обычным делом в природе. Именно так объясняют ученые происхождение змеи с тремя функционирующими глазами. Она была обнаружена на территории Австралии.

Дивный ядовитый слизень


У австралийского берега изредка можно заметить яркого моллюска, названного испанским танцором. Он не любит солнечные лучи и ведет ночной образ жизни, но иногда его выбрасывает волнами на песок.

Фантастическая испанская мостовая


Мостовая гигантов сформировалась в результате движения и застывания лавы. Берег тут сплошь покрыт каменными шестигранниками.

Бабочка монарх


Бабочки монарх летят на зиму в Мексику, где предпочитают массово сбиваться в гигантские плотные грозди, буквально облепляя собой деревья. Данный процесс представляет собой потрясающее зрелище.

Окенит


Пушистые с виду шарики — на самом деле твердый минерал. Окенит можно увидеть в Гренландии, но он считается редким.

Лес под водой


Необычное озеро Каинды появилось при затоплении ущелья. На поверхности ели погибли, но, из-за низкой температуры воды, в ее толще они выглядят идеально.

Яйцо акулы


Большая часть акул является живородящими хищниками, но есть и те, кто откладывают яйца. Под скорлупой можно увидеть настоящих зародышей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   люди   подборка   удивительно   факты   явления   
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