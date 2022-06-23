14 любопытных природных явлений

Природа готова удивлять нас каждый день. Многие ее творения по-своему уникальны. Чтобы насладиться дивным результатом творчества окружающей среды, людям нередко приходится преодолевать тысячи километров. Но эмоции, полученные от увиденного, несомненно того стоят.

Альбинос

Некогда среди волн Охотского моря на одном из островов был найден уникальный морской котик с голубыми глазами. Шанс появления на свет такого альбиноса очень мал: один на сто тысяч особей!