Не боги горшки обжигают: профессиональный опрос на Фишках

2035
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В последнее время складывается впечатление, что люди трудятся лишь в доставке товаров или работают в IT. Но, конечно же, мир более многогранный и интересный. Давайте расскажем о том, кто чем занимается.
В течение нескольких лет появляются и исчезают не только отдельные профессии, но и целые отрасли. Вместе сформируем картину современного общества.
В течение нескольких лет появляются и исчезают не только отдельные профессии, но и целые отрасли. Вместе сформируем картину современного общества.
Но статистика – это одно дело... Но совершенно иное – небольшой рассказ о своей профессии. Поделитесь в комментариях фотографией с рабочего места или интересным инструментом, с которым вам приходится иметь дело.
Кто вы, Фишкяне? ^_^
Источник:
АНТИФИШКИ
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