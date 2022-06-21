В последнее время складывается впечатление, что люди трудятся лишь в доставке товаров или работают в IT. Но, конечно же, мир более многогранный и интересный. Давайте расскажем о том, кто чем занимается.

В течение нескольких лет появляются и исчезают не только отдельные профессии, но и целые отрасли. Вместе сформируем картину современного общества.

Не боги горшки обжигают: профессиональный опрос на Фишках 0 Источник: