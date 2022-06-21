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Не боги горшки обжигают: профессиональный опрос на Фишках

Не боги горшки обжигают: профессиональный опрос на Фишках

Автор:
21 июня 2022 11:54
Метки: опрос   опросы   профессии   профессиональный опрос   работа   фишки   
2035
1
В последнее время складывается впечатление, что люди трудятся лишь в доставке товаров или работают в IT. Но, конечно же, мир более многогранный и интересный. Давайте расскажем о том, кто чем занимается.
В течение нескольких лет появляются и исчезают не только отдельные профессии, но и целые отрасли. Вместе сформируем картину современного общества.

Но статистика – это одно дело... Но совершенно иное – небольшой рассказ о своей профессии. Поделитесь в комментариях фотографией с рабочего места или интересным инструментом, с которым вам приходится иметь дело.

Кто вы, Фишкяне? ^_^

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: опрос   опросы   профессии   профессиональный опрос   работа   фишки   
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22  комментария
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27k
Батончик Час назад
Короче на фишках одни уё.бки которые ничего тяжелее х.уя не держали. Причем не свои х.уи держат и не в руках. Почитаешь комменты и смех до слёз. Сплошь высеры педерастов, диванных воинов, навальнышей. 2 месяца на эти фишки не заходил. Теперь буду иногда навещать вас ущербных, чисто чтоб поржать.
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6k
ron 24 минуты назад
А с какой целью проводится данный опрос и куда будут переданы его результаты? )))
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538k
АРОН Полчаса назад
Работаю врачом.
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30k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Независимая экспертиза, контроль, испытания и сертификация, это к услугам?
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9k
antonium Полчаса назад
Надо этот опрос на антифишках провести. Хотя там одни ассенизаторы будут, и так понятно.
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61k
Опиум для народа 38 минут назад
А сварщик в парке ремонта автомашин по вывозу мусора - это куда вообще? Вроде не ЖКХ, не сфера услуг.
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4k
Умница-красавица Час назад
Нет энергетики, а управление - это не самостоятельная сфера деятельности
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1k
Nataly Час назад
Я делаю красивый мусор. Дизайнер по упаковке.
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26k
Андрей Иванов Час назад
Сфера услуг - слишком расплывчато. Под этим понимают везде разное. Где-то только парикмахеров-гувернанток-репетиторов, а где-то и сантехников, электриков и т.д., то есть любого специалиста обслуживающего население на дому. Тех же сантехников многие опросники зачастую относят в строительство, что не совсем верно, а иногда в ЖКХ, что отнюдь не полно и, кстати, такого пункта вообще нет, а сфера достаточно обширная
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28k
Владимир 2 часа назад
Я инженер-гидрограф. В принципе это пункт "Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы" получается.
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1k
Евгений 2 часа назад
А инженеры-конструкторы механики кем считаются?
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457
gunter Евгений 42 минуты назад
сфера услуг. инженерно-конструкторские услуги
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6k
Sanar 2 часа назад
Транспорт бывает ещё и воздушным кроме наземного, речного, морского. Ну и так же в сфере общественной безопасности.
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Никифоридис

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