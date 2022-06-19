Почтовые открытки времен СССР, посвященные городу Москва

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В Советском Союзе выпускали наборы почтовых открыток (почему-то их называли карточками), которые были посвящены городам, животным, растениям и даже букашкам. Предлагаю вспомнить Москву середины 80-х. Первые 8 фото - это открытки из комплекта 1985 года, отпечатанные в МПФГ (Московская печатная фабрика Гознак - сейчас филиал АО "Гознак"). Последующие фото - это открытки, приобретенные в розницу.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Открытка, соответственно, для отправки по почте не предназначена.