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Почтовые открытки времен СССР, посвященные городу Москва

Почтовые открытки времен СССР, посвященные городу Москва

Автор:
19 июня 2022 22:24
Метки: 1985   Москва   СССР   открытки   почта   
255
18
В Советском Союзе выпускали наборы почтовых открыток (почему-то их называли карточками), которые были посвящены городам, животным, растениям и даже букашкам. Предлагаю вспомнить Москву середины 80-х. Первые 8 фото - это открытки из комплекта 1985 года, отпечатанные в МПФГ (Московская печатная фабрика Гознак - сейчас филиал АО "Гознак"). Последующие фото - это открытки, приобретенные в розницу.
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Источник:

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2  комментария
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3k
Master Bo 5 часов назад
Знаменитая тройка "Крылышек" - Бодунов - Анисин - Лебедев. "Суперсерия" - СССР-Канада, 1972 и 1974 года!!!!
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6k
newegg 51 минуту назад
Почтовая карточка - один из видов почтовых отправлений. Может быть с рисунком или без, но с местом для текста и адреса. Их еще называли открытым письмом.
Открытка, соответственно, для отправки по почте не предназначена.
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