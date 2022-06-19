Сытых котов не бывает

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Думаю, любой счастливый владелец кота согласится с тем, что коты - существа умеющие получать от жизни максимум удовольствия. Созерцательность и философское отношение к жизни, которые присущи котам с самого рождения, даруются только буддийским монахам после десятилетий духовного восхождения по ступеням познания мира. Впрочем, человеку, который ни разу в жизни не жил с котом под одной крышей, этого не понять)) Короче, коты - существа почти идеальные. Хорошо, что не на 100% идеальные, иначе, наша грешная земля была бы недостойна такого великолепия!



Несмотря на огромное количество почти неподъёмных обязательств, лежащих на коте, этот скромный герой не жалуется на жизнь. Ну если только иногда, ну ооочень редко, когда сильно кушать хочет. Хотя, если хорошенько подумать, то можно вспомнить, что кушать он хочет очень часто, не меньше 8-10-12-16 раз на дню. Но, думаю, никто не посмеет осуждать кота за эту маленькую слабость, ведь жизненная ноша у любого кота весьма тяжела и неудобоносима)))