Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях

8.

В 1951 году Гагарин с отличием окончил ремесленное училище в подмосковном городе Люберцы, получив специальность формовщика-литейщика, и одновременно школу рабочей молодежи. Рассказывает однокашник Юрия Гагарина – Тимофей Чугунов: «На все ремесленное нас, смолян, было только четверо: я, Саша Петушков, Толя Новогородцев и Юра Гагарин. Душой нашего землячества был Юра Гагарин. Юра мне нравился многими своими качествами: и сообразительностью, и начитанностью, и тем, что при всей своей мальчишеской непосредственности действовал всегда обдуманно, по-взрослому взвешивая все „за“ и „против“».



В 1951 году Юрий продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил в 1955 году. Преподавателей поражала разносторонность его интересов. Он отлично знал математику, увлекался физикой и литературой, выступал с политинформацией, участвовал в литературных диспутах и математических олимпиадах, охотно помогал отстающим, был секретарем ДСО «Трудовые резервы» и комсоргом литейного отделения.