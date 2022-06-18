Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях

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Серия фотографий из жизни первого космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968).
Интересного вам просмотра!
Интересного вам просмотра!
1.
Путиловский рабочий Тимофей Матвеевич Матвеев со своей женой Анной Егоровной и детьми. Во втором ряду (слева направо): Николай, Сергей, Анна (будущая мать Гагарина, стоит с темным цветком), Мария; в первом ряду - Ольга. 1917 г.
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4.
15-летний Юрий Гагарин после окончания 6-го класса, 1949 год.
В 1941 году начал учиться в средней школе села Клушино, но учебу прервала война. После окончания войны семья Гагариных переехала в Гжатск, где Юрий продолжал учиться в средней школе.
Нина Васильевна Кондратенкова, учительница Гагарина, вспоминает, что Юрий пришел к ней в третий класс: «Невысокого роста, голубоглазый, коренастый, он был одет в гимнастерку, подпоясанную солдатским ремнем. На лице – знаменитая улыбка… Ребята все были добрые, хорошие, отзывчивые, они столько перенесли горя… Война не позволила им вовремя начать учебу, поэтому они разного возраста. И Юра был переростком, в третий класс пришел одиннадцатилетним. Юра вообще был очень общительным мальчиком. Его быстро приняли в коллектив».
В 1941 году начал учиться в средней школе села Клушино, но учебу прервала война. После окончания войны семья Гагариных переехала в Гжатск, где Юрий продолжал учиться в средней школе.
Нина Васильевна Кондратенкова, учительница Гагарина, вспоминает, что Юрий пришел к ней в третий класс: «Невысокого роста, голубоглазый, коренастый, он был одет в гимнастерку, подпоясанную солдатским ремнем. На лице – знаменитая улыбка… Ребята все были добрые, хорошие, отзывчивые, они столько перенесли горя… Война не позволила им вовремя начать учебу, поэтому они разного возраста. И Юра был переростком, в третий класс пришел одиннадцатилетним. Юра вообще был очень общительным мальчиком. Его быстро приняли в коллектив».
8.
В 1951 году Гагарин с отличием окончил ремесленное училище в подмосковном городе Люберцы, получив специальность формовщика-литейщика, и одновременно школу рабочей молодежи. Рассказывает однокашник Юрия Гагарина – Тимофей Чугунов: «На все ремесленное нас, смолян, было только четверо: я, Саша Петушков, Толя Новогородцев и Юра Гагарин. Душой нашего землячества был Юра Гагарин. Юра мне нравился многими своими качествами: и сообразительностью, и начитанностью, и тем, что при всей своей мальчишеской непосредственности действовал всегда обдуманно, по-взрослому взвешивая все „за“ и „против“».
В 1951 году Юрий продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил в 1955 году. Преподавателей поражала разносторонность его интересов. Он отлично знал математику, увлекался физикой и литературой, выступал с политинформацией, участвовал в литературных диспутах и математических олимпиадах, охотно помогал отстающим, был секретарем ДСО «Трудовые резервы» и комсоргом литейного отделения.
В 1951 году Юрий продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил в 1955 году. Преподавателей поражала разносторонность его интересов. Он отлично знал математику, увлекался физикой и литературой, выступал с политинформацией, участвовал в литературных диспутах и математических олимпиадах, охотно помогал отстающим, был секретарем ДСО «Трудовые резервы» и комсоргом литейного отделения.
26.
Командир эскадрильи поздравляет Юрия Гагарина с первым самостоятельным полётом, 6 апреля 1958 года (служба в Луостари Мурманской области, 769 истребительный авиационный полк)
27.
Летчики-истребители Северного флота Юрий Гагарин, Юрий Дергунов, Ваня Доронин, 1958 год
17 апреля 1959 года у Юрия Гагарина родилась дочь Елена
9 декабря 1959 Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в отряд космонавтов.
25 марта 1960 начались регулярные тренировки в отряде космонавтов (в/ч 26266)
17 апреля 1959 года у Юрия Гагарина родилась дочь Елена
9 декабря 1959 Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в отряд космонавтов.
25 марта 1960 начались регулярные тренировки в отряде космонавтов (в/ч 26266)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе те радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу проложить первую дорогу в космос!
Можно ли мечтать о большем?
Ведь это история, это новая эра!
Через день я должен стартовать. Вы в это время будете заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас рядом с собой.
В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю. Ну, а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества коммунизма. В этом тебе поможет государство. Ну, а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю да и не вправе это делать. Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолётную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать всё до конца.
Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то, ещ1 в детстве, прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полёт людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке.
Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы.
Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность, то помоги в чём-нибудь. Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да им не положено было знать. Ну вот, кажется, и всё. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом, ваш папа и Юра.
10.04.61 г.
(Орфография и пунктуация автора сохранены)