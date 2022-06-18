10 самых дорогих медицинских операций в мире

Здравоохранение стоит дорого в Соединенных Штатах, где многие из нас оплатили медицинские счета только для того, чтобы задаться вопросом, почему стоимость этой, казалось бы, небольшой процедуры так высока. Это заставляет задуматься, сколько должны стоить самые дорогие операции.
1. Пересадка сердца
Стоимость: 1 664 800 долларов
Болезни сердца являются основной причиной смерти в Соединенных Штатах, и ежегодно в США проводится около 3000 трансплантаций сердца.3 Пересадка сердца – одна из самых сложных процедур, связанных с большим риском для пациентов.
Среднее время ожидания трансплантации сердца составляет 213 дней.Средняя продолжительность пребывания в больнице составляет около 50 дней.Подготовка к операции длительная и дорогая.Добавьте к этому дорогостоящее приобретение органа, и вы поймете, почему эта стоимость высока.
Ключевые выводы
- Пересадка сердца – один из самых дорогих видов операций.
- У пациентов, которым требуется трансплантация почки, самое долгое время ожидания – в среднем 685 дней.
- Предтрансплантационный уход, закупка, посттрансплантационный уход и медицина – все это способствует высокой стоимости трансплантации органов.
- Пациенты, которым проводят трансплантацию роговицы, готовы к процедуре.
2. Двойная пересадка легких
Стоимость: 1 295 900 долларов
Когда другие методы лечения не работают, трансплантация легких – последнее средство для пациентов с такими заболеваниями легких, как эмфизема и муковисцидоз. Пациенты должны ждать трансплантации легкого в среднем 186 дней, а средний срок пребывания в больнице составляет около 31 дня.
3. Пересадка кишечника
Стоимость: 1,240,700 долларов
Трансплантация кишечника проводится для замены мертвой кишечной ткани живой тканью от донора, часто из-за болезни или наличия опухоли.Заболевания кишечника иногда сопровождаются поражением печени или других органов. Из-за этого пересадка кишечника часто проводится вместе с другим органом, что добавляет к счету более 400 000 долларов.Ожидается, что в 2020 году будет выполнено менее 40 трансплантаций кишечника.
27,5 миллиона
Число американцев, не имеющих медицинской страховки.
4. Аллогенная трансплантация костного мозга
Стоимость: 1 071 700 долларов
Трансплантация костного мозга, сделанная из донорского костного мозга, называется аллогенной трансплантацией. Эта процедура рискованна по своему характеру.Среднее пребывание в больнице составляет 34 дня, и обширная реабилитационная помощь составляет значительную часть общих расходов.
5. Пересадка одного легкого
Стоимость: 929 600 долларов
Как и при двойной трансплантации легкого, лист ожидания может быть длинным, и все же очень дорого просто заменить одно легкое. Сочетание трансплантата легкого и сердца – одна из самых дорогих процедур, которую может получить пациент, на общую сумму почти 2,6 миллиона долларов.
6. Пересадка печени
Стоимость: 878 400 долларов
Как и трансплантация сердца, трансплантация печени сопряжена с высоким риском и высокой стоимостью, с сопутствующим списком ожидания.Критерии высоки, что означает, что административные расходы и затраты на подготовку увеличивают чистую прибыль.
7. Аутологичная трансплантация костного мозга
Стоимость: 471 600 долларов
Пересадка костного мозга, сделанная из собственного костного мозга, называется аутотрансплантацией. Это одна из причин, почему процедура стоит дешевле, чем аллогенная трансплантация. Это дешевле, потому что при аллогенной трансплантации вам нужно найти донора, что может быть сложно, а осложнения после процедуры очень распространены.
8. Пересадка почки
Стоимость: 442 500 долларов
Трансплантация почек, как и другие трансплантаты в этом списке, стоит дорого из-за риска, выздоровления и затрат на подготовку. Единственное отличие состоит в том, что при трансплантации почек старая почка не удаляется, потому что было показано, что таким образом она снижает риск;хирурги находят другой источник крови для прикрепления новой почки.
9. Пересадка поджелудочной железы
Стоимость: 408 800 долларов
Трансплантация поджелудочной железы обычно необходима, если у пациента диабет 1 типа или почечная недостаточность. Это часто делается в тандеме с трансплантацией почки, что увеличивает стоимость до 851 300 долларов.
10. Пересадка роговицы
Стоимость: 32 500 долларов
Проблемы со зрением, возникающие из-за истончения роговицы, можно решить с помощью трансплантата роговицы.Операция проводится, пока пациент не спит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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