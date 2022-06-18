10 самых дорогих медицинских операций в мире

1. Пересадка сердца

Стоимость: 1 664 800 долларов

Болезни сердца являются основной причиной смерти в Соединенных Штатах, и ежегодно в США проводится около 3000 трансплантаций сердца.3﻿ ﻿ Пересадка сердца – одна из самых сложных процедур, связанных с большим риском для пациентов.

Среднее время ожидания трансплантации сердца составляет 213 дней.Средняя продолжительность пребывания в больнице составляет около 50 дней.Подготовка к операции длительная и дорогая.Добавьте к этому дорогостоящее приобретение органа, и вы поймете, почему эта стоимость высока.

Ключевые выводы

Пересадка сердца – один из самых дорогих видов операций.﻿

У пациентов, которым требуется трансплантация почки, самое долгое время ожидания – в среднем 685 дней.﻿

Предтрансплантационный уход, закупка, посттрансплантационный уход и медицина – все это способствует высокой стоимости трансплантации органов.

Пациенты, которым проводят трансплантацию роговицы, готовы к процедуре.﻿

2. Двойная пересадка легких

Стоимость: 1 295 900 долларов

Когда другие методы лечения не работают, трансплантация легких – последнее средство для пациентов с такими заболеваниями легких, как эмфизема и муковисцидоз. ﻿ Пациенты должны ждать трансплантации легкого в среднем 186 дней, а средний срок пребывания в больнице составляет около 31 дня.

3. Пересадка кишечника

Стоимость: 1,240,700 долларов

Трансплантация кишечника проводится для замены мертвой кишечной ткани живой тканью от донора, часто из-за болезни или наличия опухоли.Заболевания кишечника иногда сопровождаются поражением печени или других органов. ﻿ Из-за этого пересадка кишечника часто проводится вместе с другим органом, что добавляет к счету более 400 000 долларов.Ожидается, что в 2020 году будет выполнено менее 40 трансплантаций кишечника.

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27,5 миллиона

Число американцев, не имеющих медицинской страховки.

4. Аллогенная трансплантация костного мозга

Стоимость: 1 071 700 долларов

Трансплантация костного мозга, сделанная из донорского костного мозга, называется аллогенной трансплантацией. ﻿ Эта процедура рискованна по своему характеру.Среднее пребывание в больнице составляет 34 дня, и обширная реабилитационная помощь составляет значительную часть общих расходов.

5. Пересадка одного легкого

Стоимость: 929 600 долларов

Как и при двойной трансплантации легкого, лист ожидания может быть длинным, и все же очень дорого просто заменить одно легкое. Сочетание трансплантата легкого и сердца – одна из самых дорогих процедур, которую может получить пациент, на общую сумму почти 2,6 миллиона долларов.

6. Пересадка печени

Стоимость: 878 400 долларов

Как и трансплантация сердца, трансплантация печени сопряжена с высоким риском и высокой стоимостью, с сопутствующим списком ожидания.Критерии высоки, что означает, что административные расходы и затраты на подготовку увеличивают чистую прибыль.

7. Аутологичная трансплантация костного мозга

Стоимость: 471 600 долларов

Пересадка костного мозга, сделанная из собственного костного мозга, называется аутотрансплантацией. ﻿ Это одна из причин, почему процедура стоит дешевле, чем аллогенная трансплантация. Это дешевле, потому что при аллогенной трансплантации вам нужно найти донора, что может быть сложно, а осложнения после процедуры очень распространены.

8. Пересадка почки

Стоимость: 442 500 долларов

Трансплантация почек, как и другие трансплантаты в этом списке, стоит дорого из-за риска, выздоровления и затрат на подготовку. ﻿ Единственное отличие состоит в том, что при трансплантации почек старая почка не удаляется, потому что было показано, что таким образом она снижает риск;хирурги находят другой источник крови для прикрепления новой почки.

9. Пересадка поджелудочной железы

Стоимость: 408 800 долларов

Трансплантация поджелудочной железы обычно необходима, если у пациента диабет 1 типа или почечная недостаточность. ﻿ Это часто делается в тандеме с трансплантацией почки, что увеличивает стоимость до 851 300 долларов.

10. Пересадка роговицы

Стоимость: 32 500 долларов

Проблемы со зрением, возникающие из-за истончения роговицы, можно решить с помощью трансплантата роговицы.Операция проводится, пока пациент не спит.