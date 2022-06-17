Во тьме бездны без надежды на спасение. Невероятная удача корабельного повара

Среди множества страхов, которые терзают людей, есть как присущие почти всем, так и весьма редкие. Названия большинства из них стали привычными и вошли в повседневный лексикон. К примеру, боязнь замкнутых пространств, клаустрофобия, известна почти всем, а, скажем, талассофобия — жуткий и пронизывающий страх темноты, скрывающейся в глубине водоёмов, — нет.
Причём пугает в этом случае не вода как таковая, а то, что скрыто в её глубине, которую воображение дополняет образами, вызывающими оторопь. Однако куда страшнее по-настоящему очутиться во тьме бездны — попасть в ловушку на морском дне, в сжимающемся каждую минуту воздушном пузыре. Понимать, что надежды выбраться нет, и, скорее всего, именно здесь суждено остаться навсегда.
Jascon 4 был небольшим судном-буксиром, ходившим по дельте реки Нигер. Проводив очередной нефтяной танкер, он направился в обратный путь. Этот маршрут был привычен, но воскресенье 26 мая 2013 года стало для буксира последним. Считается, что из-за внезапно налетевшей огромной волны судно просто перевернулось, и возможно, это была одна из овеянных зловещими легендами волн-убийц. Как бы то ни было, удар оказался фатальным, и буксир затонул. Сила столкновения оказалась такой, что корабль перевернуло вверх килем, и в таком положении он лёг на дно. Всё произошло примерно на расстоянии 20 морских миль от побережья. Из двенадцати членов экипажа одиннадцать погибли почти мгновенно. История последнего по-настоящему уникальна.
Харрисон Оджегба Окене был судовым поваром. Тот злополучный день, когда его корабль пошёл ко дну, он запомнил на всю жизнь.
«…Я слышал крики людей, чувствовал, как судно идёт ко дну, слышал голос, говорящий: “Это судно тонет или что?” … Я в этот момент был в туалете, и унитаз упал мне на голову, всё стало падать мне на голову… Мои коллеги кричали: “Боже, помоги мне, Боже, помоги мне, Боже, помоги мне”. Через некоторое время всё стихло, и я больше ничего не слышал».
Буксир утонул стремительно. Окене едва успел найти каюту, в которой оставался карман воздуха. Всё что у него было с собой — это пара фонариков и бутылка газировки. Кок вспоминал, что фонарики быстро погасли и он остался один, в темноте, на затонувшем судне, постепенно теряя всякую надежду. Он слышал, как возле корпуса судна плавали крупные рыбы и дрались друг с другом, как он предположил позже, за куски тел погибших людей. К вящему ужасу выжившего, его каюта понемногу заполнялась водой. Ему удалось найти пару надувных матрасов, на которых он и продолжал сидеть в абсолютной темноте, слыша лишь звуки снаружи.
По словам Окене, единственным, что не дало ему сойти с ума от отчаяния и страха, стала вера. Практически все три дня, что прошли в подводной ловушке на дне океана, он не переставая молился, понимая, что спасением может стать только чудо. И по стечению обстоятельств, вроде тех, что бывают в фильмах или фантастических книгах, чудо произошло.
На третий день он услышал шум на корпусе затонувшего корабля, а затем в кромешной темноте промелькнул свет. Как выяснилось впоследствии, водолазы из голландской компании DCN Diving искали тела погибших — они были абсолютно уверены, что никто не выжил. Окене, увидев свет, постарался доплыть до него, однако водолаз быстро скрылся и истощенный кок не сумел его догнать. С трудом вернувшись в темноту, в уменьшающийся воздушный карман, в котором пришлось просидеть уже три дня, он испытывал всё нарастающее отчаяние. К его счастью, отблеск света появился вновь, и он бросился к нему. На это раз Окене удалось добраться до водолаза, и он похлопал его по плечу.
Можно только предположить, какие чувства испытал ныряльщик, когда посреди утонувшего три дня назад судна, на глубине тридцати метров, в темноте вдруг кто-то похлопал его!
Как рассказывали спасатели, они услышали в эфире сначала истошные крики о трупе, и только спустя некоторое время не менее шокированный голос водолаза — «Он жив!»
Получив от спасателя бутылку воды, Окене вернулся в спасительный воздушный карман. Он вспоминал, что водолаз внимательно смотрел на него, похоже, не до конца понимая, как можно было выжить после кораблекрушения и протянуть три дня на дне моря. Казалось бы, что мучения кока подошли к концу, однако оказалось, что невозможно немедленно поднять его с глубины. Резкий подъём мог вызвать приступ кессонной болезни у истощенного мужчины. Водолазам пришлось быстро придумывать, каким образом извлечь его из подводного плена. И спустя пару часов они начали спасательную операцию. Выжившего согрели горячей водой, выдали кислородную маску, и проводили до декомпрессионной камеры, которой пользовались сами. В ней Окене провёл ещё около шестидесяти часов. И только потом наконец смог подняться на поверхность.
По словам чудом выжившего кока, с тех самых пор ему постоянно снятся жуткие кошмары. Он уволился с флота, решил не приближаться к большим водоёмам и не связывать свою жизнь ни с чем, что хоть как-то напоминает корабли. Многие местные после его чудесного спасения были уверены, что он колдун и использовал черную магию. В Нигерии очень суеверные и религиозные люди. И Окене не исключение. Он ещё долго задавал себе вопрос: почему именно он выжил, а остальные одиннадцать членов экипажа погибли? Ответ он так и не нашёл, и потому избегал встреч с родственниками погибших, не зная, что им сказать. Спустя некоторое время он рассказывал, что, наверное, его молитвы были услышаны. А в них он пообещал, что если спасётся, то больше никогда не выйдет в море и не станет приближаться к нему.
История выжившего кока стала крайне популярной в СМИ. Его чудесное спасение сравнивали с библейской притчей об Ионе, проводя параллели между утонувшим кораблём и чревом кита. Конечно, мы живём в эпоху технологий и науки, однако столь редкое стечение обстоятельств и удачи можно объяснить разве что чудом. И к счастью, именно чудо спасло жизнь простого повара с маленького буксира.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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