Во тьме бездны без надежды на спасение. Невероятная удача корабельного повара

Причём пугает в этом случае не вода как таковая, а то, что скрыто в её глубине, которую воображение дополняет образами, вызывающими оторопь. Однако куда страшнее по-настоящему очутиться во тьме бездны — попасть в ловушку на морском дне, в сжимающемся каждую минуту воздушном пузыре. Понимать, что надежды выбраться нет, и, скорее всего, именно здесь суждено остаться навсегда.

Jascon 4 был небольшим судном-буксиром, ходившим по дельте реки Нигер. Проводив очередной нефтяной танкер, он направился в обратный путь. Этот маршрут был привычен, но воскресенье 26 мая 2013 года стало для буксира последним. Считается, что из-за внезапно налетевшей огромной волны судно просто перевернулось, и возможно, это была одна из овеянных зловещими легендами волн-убийц. Как бы то ни было, удар оказался фатальным, и буксир затонул. Сила столкновения оказалась такой, что корабль перевернуло вверх килем, и в таком положении он лёг на дно. Всё произошло примерно на расстоянии 20 морских миль от побережья. Из двенадцати членов экипажа одиннадцать погибли почти мгновенно. История последнего по-настоящему уникальна.

Харрисон Оджегба Окене был судовым поваром. Тот злополучный день, когда его корабль пошёл ко дну, он запомнил на всю жизнь.

«…Я слышал крики людей, чувствовал, как судно идёт ко дну, слышал голос, говорящий: “Это судно тонет или что?” … Я в этот момент был в туалете, и унитаз упал мне на голову, всё стало падать мне на голову… Мои коллеги кричали: “Боже, помоги мне, Боже, помоги мне, Боже, помоги мне”. Через некоторое время всё стихло, и я больше ничего не слышал».

Буксир утонул стремительно. Окене едва успел найти каюту, в которой оставался карман воздуха. Всё что у него было с собой — это пара фонариков и бутылка газировки. Кок вспоминал, что фонарики быстро погасли и он остался один, в темноте, на затонувшем судне, постепенно теряя всякую надежду. Он слышал, как возле корпуса судна плавали крупные рыбы и дрались друг с другом, как он предположил позже, за куски тел погибших людей. К вящему ужасу выжившего, его каюта понемногу заполнялась водой. Ему удалось найти пару надувных матрасов, на которых он и продолжал сидеть в абсолютной темноте, слыша лишь звуки снаружи.

По словам Окене, единственным, что не дало ему сойти с ума от отчаяния и страха, стала вера. Практически все три дня, что прошли в подводной ловушке на дне океана, он не переставая молился, понимая, что спасением может стать только чудо. И по стечению обстоятельств, вроде тех, что бывают в фильмах или фантастических книгах, чудо произошло.