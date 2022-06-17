Новости, которые уже невозможно читать

Шутить над карликами слишком низко

Странные и экзотичные пассажиры общественного транспорта

Спортзал может не только поправить здоровье, но и круто развеселить

Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности

Не жалко и почку: как бы назвали другие бренды, если бы они ушли из России