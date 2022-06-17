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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
17 июня 2022 22:00
Метки: Юмор   прикол   пятница   
951
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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31k
ACU900 9 часов назад
Анекдот (еще с тех времен)
Воскрес Ленин и сразу отправился в пивную пообщаться с пролетариатом. Рабочие стоят, выпивают, не обращают на вождя внимания.
- Что, товарищи, не узнаете меня?
- Ванька, гляди, червонец!

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31k
ACU900 9 часов назад
Значит хохлам предлагают понюхать хлебушка и скушать его. Бульбашам, намекая на плохое зрение, советуют сходить за пивом. Казахам,у которых кончилась бражка, рекомендуют погрызть сухарик (наверное они этот сухарик у бульбашей спи#дели поэтому те его не видят). Вот только русские пьют и закусывают :)))

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