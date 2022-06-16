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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Гонщик Стэн Фокс врезается в барьер на первом круге в гонках Indy 500 (500 миль Индианаполиса). 28 мая 1995 года
5.
Купленный в кредит в Нью-Йорке «форд», на котором писатели Илья Ильф и Евгений Петров объехали всю Америку, 1935 год
7.
Экипаж польской САУ СУ-76 с надписью на броне «Да здравствует вождь Красной Армии Сталин». Польша 1944 год
11.
Хантер С. Томпсон бреет волосы Джонни Деппа для фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 1998 год
12.
Пес по кличке Пип, осужденный на пожизненное заключение за убийство кота губернатора. США, 1924 год.
15.
Будущий советский ас Борис Сафонов и британцы Кеннет Уод и Чарльтон Хоу, октябрь 1941 г, Мурманск
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Конец 1940-х годов... Маргарита Альфредовна Робертс-Тэтчер...
В свободное от политических войн время, ранняя пташка Марго подрабатывапа на химическом поприще... Сначала ворошила носом пластмассу, а потом доросла до начинок для тортов и пирогов, конструируя новые виды мягкого мороженого...
Выйдя замуж в 1951-м, мадам к этому всему охладела и стала "обрастать железом". Поговаривают, что Железный Дровосек назван в её честь..
Выйдя замуж в 1951-м, мадам к этому всему охладела и стала "обрастать железом". Поговаривают, что Железный Дровосек назван в её честь..
22.
8-летняя Патрисия О'Киф, весом 30 килограмм держит у себя на спине 90-килограммового Уэйна Лонга, демонстрируя необычайную силу, 1940 год
27.
Один акустического прибора, использовавшийся во время Второй мировой в немецких войсках, 1939 год
По некоторым данным, с его помощью удавалось обнаружить вражеский самолет на расстоянии до 12 км
28.
Беседа Адольфа Гитлера и Карла Густава Маннергейма в вагоне-салоне личного поезда Маннергейма во время визита немецкой делегации в Финляндию.
Справа от Гитлера — премьер-министр Финляндии Йохан (Юкка) Рангелл (Johan Wilhelm Rangell). Слева от Маннергейма — президент Финляндии Ристо Рюти (Risto Heikki Ryti). На дальнем плане справа — генерал пехоты финской армии Рудольф Вальден (Rudolf Walden), слева от него — генерал-полковник люфтваффе Ганс Юрген Штумпф (Hans-Jürgen Stumpff). На переднем плане (слегка размыто) генерал-полковник вермахта Эдуард Дитль (Eduard Wohlrath Christiaan Dietl).
Место съемки: Иматра, Финляндия
Время съемки: 04.06.1942
Место съемки: Иматра, Финляндия
Время съемки: 04.06.1942
39.
1968-й год... 1 рубль 50 копеек круглогодичного счастья...
Как известно, под городом Москвой на глубине более километра существует большой морской водоём. Когда в конце 1950-х годов начали строить бассейн "Москва", то была мысль наполнить его именно морской солёной водой, благо, бурение позволяло. Но не свершилось...
Что же касается самого бассейна, то в него мог прийти в любое время года, искупаться и позагорать любой желающий, даже без справки врача. Более того, весь реквизит, начиная с плавок и ласт, заканчивая полотенцами, выдавался напрокат...
Допустимая проходимость бассейна - 20 тысяч человек в день... За 33 года существования бассейна ни одного замечания по качеству воды не было...
Что же касается самого бассейна, то в него мог прийти в любое время года, искупаться и позагорать любой желающий, даже без справки врача. Более того, весь реквизит, начиная с плавок и ласт, заканчивая полотенцами, выдавался напрокат...
Допустимая проходимость бассейна - 20 тысяч человек в день... За 33 года существования бассейна ни одного замечания по качеству воды не было...
Источник:
АНТИФИШКИ
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