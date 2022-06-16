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Как известно, под городом Москвой на глубине более километра существует большой морской водоём. Когда в конце 1950-х годов начали строить бассейн "Москва", то была мысль наполнить его именно морской солёной водой, благо, бурение позволяло. Но не свершилось...



Что же касается самого бассейна, то в него мог прийти в любое время года, искупаться и позагорать любой желающий, даже без справки врача. Более того, весь реквизит, начиная с плавок и ласт, заканчивая полотенцами, выдавался напрокат...



Допустимая проходимость бассейна - 20 тысяч человек в день... За 33 года существования бассейна ни одного замечания по качеству воды не было...