Что раньше пили под шашлык

Вот нынешние юные барышни с вьюношами откровенно удивляются, когда я рассказываю, как мы в в их возрасте жарили шашлык и ходили на пикник.
Признаюсь честно, вкуснее шашлыка с лучком, чем в СССР я никогда не ел. Даже сегодня тот рецепт тяжело воспроизвести. Когда мы получали зарплату, то в первый же выходной день с друзьями и подругами шли в шашлычную. Как сейчас помню, за 100 грамм шашлыка платили 50 копеек. Чтобы шашлык не был таким сухим, то за 4 копейки дополнительно покупали тарелочку, на которой лежал лук и было налито немножко соуса.
Естественно, трапеза не проходила без вмешательства горячительных, алкогольных напитков. Сегодня хотелось бы поведать о том, что пили под шашлык в СССР. Вспомнить названия марок алкоголя ну и по возможности указать цены на них.
Какой же праздник или вылазка на природу без бутылочку «беленькой»? В СССР водка была качественной и это факт, с которым трудно поспорить. В отличие от коньяка или портвейна, брендов существовало не так много. Если вспомнить все, не наберётся и 30 марок. Самой любимой водкой в нашей компании была — Пшеничная. В магазине покупали её за 5 рублей 30 копеек. Закусывать её шашлыком было одно только удовольствие. Иногда брали водку «Андроповка» за 4 рубля 70 копеек, «Старорусская» за 4 рубля 62 копейки, «Русская» за 4 рубля 12 копеек. Несколько раз брали водку «Посольская». Оказалось очень мягкой на вкус. Уже тогда применяли очистку этилового спирта молоком для избавления от присадок. Из-за того, что брали её редко, не помню, сколько стоила.
У меня начало шашлычного сезона ассоциируется с солнечной, весенней погодой. Когда на ветках деревьев начинают расти листья. Когда вокруг поют птицы. И когда коньяк наливается в рюмку, пока жарится первая партия шашлыка. В СССР коньяка было много и почти каждая марка имела достойный вкус. Рабочий класс редко мог позволить себе марочный коньяк. Отдавали предпочтение более дешевым брендам, чаще с 3-летней выдержкой. Самый ходовой коньяк среди рабочего класса, на мой взгляд, был армянский «Три звездочки». Иногда брали молдавский «Белый Аист» или "Стругураш", крымский «Ай-Петри». Чуть дороже стоил грузинский коньяк, но его покупали реже. Кстати, в 80-е годы после роста цен, цены на коньяк существенно выросли до 8 рублей 12 копеек. Вкусоароматика коньяка отлично подчеркивала вкус жаренного шашлыка на костре, который пропитался дымком и маринадом.
Сегодня найти натуральный портвейн в пределах 200-400 рублей практически не представляется возможным. Как правило, современный портвейн производится из виноматериалов. Почему в СССР так любили портвейн? Во-первых, он стоил дешевле, нежели водка или коньяк. Во-вторых, имел чаще приятный, фруктовый вкус. А в-третьих, от него был быстрый опьяняющий эффект. Среди молодежи и рабочего класса самым популярным портвейном считался «Агдам». Покупали его за 2 рубля 12 копеек. В такую же цену продавался «Приморский». Было множество номерных портвейнов, как "№33", "№77", "№15" и др. Ещё помню вкусный портвейн «Кавказ» с чёрной этикеткой. Стоил он недорого — 2 рубля 90 копеек.
Помню, как мы компанией собирались на шашлыки, а перед этим с 3-литровыми банками шли к ларьку, где разливали пиво. Чаще всего брали «Жигулевское». Было ещё одно разливное пиво, как «Светлое», но качеством хуже, чем «Жигулевское». Было еще черное Бархатное, не помню его цену.
Бутылочное пиво покупали намного реже. А так не было смысла переплачивать за стеклянную тару, а потом вновь ходить её сдавать, если пиво пили несколько человек.
В целом, мы тогда очень любили культурно отдохнуть, посидеть у костра, пожарить шашлык, спеть под гитару и выпить хороший алкоголь. Благо, в СССР он был натуральным!
Хорошо было сделать шашлык из барашка, которого мы покупали в деревне.
В любом случае душевно, и те напитки куда были вкуснее и лучше.
Да были времена. Никому не запрещалось жарить шашлычок, где есть возможность и место, а теперь за все штрафуют и портвешок был классный, а кто помнит такой " Солнцедар"?
Легендарный «Солнцедар» (Утверждалось, что это виноградное вино, просто крепленое спиртом) ласково называли «краской для заборов», «клопомором» и даже «лучшим советским контрацептивом».
В целом тогда Мир был чище и люди добрее...
Эх! Пивка бы щас советского разливного!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как и синюю тощую курицу, умершую от старости. Не те нонеча цыплята табака.
Цены на алкоголь подняли осенью 1981-го года.Т.е. бутылка водки с 3р.62коп. поднялась до 5р.30коп.
"Андроповка" за 4р.70коп. появилась в 1983-м году!"Экстру" к тому времени уже сняли с производства.
Изредка мы могли урвать венгерский "Вермут", тоже очень приятная вещица
Поколение моё, рождённое в начале второй половины ХХ-го века, всё чаще стало впадать в маразм - отсюда эти "сопли в сахаре".