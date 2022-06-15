Что раньше пили под шашлык

Помню, как мы компанией собирались на шашлыки, а перед этим с 3-литровыми банками шли к ларьку, где разливали пиво. Чаще всего брали «Жигулевское». Было ещё одно разливное пиво, как «Светлое», но качеством хуже, чем «Жигулевское». Было еще черное Бархатное, не помню его цену.

Бутылочное пиво покупали намного реже. А так не было смысла переплачивать за стеклянную тару, а потом вновь ходить её сдавать, если пиво пили несколько человек.