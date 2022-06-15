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Что раньше пили под шашлык

Что раньше пили под шашлык

Автор:
15 июня 2022 06:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Что раньше пили   пикник   шашлык   
1116
13

Вот нынешние юные барышни с вьюношами откровенно удивляются, когда я рассказываю, как мы в в их возрасте жарили шашлык и ходили на пикник.

Признаюсь честно, вкуснее шашлыка с лучком, чем в СССР я никогда не ел. Даже сегодня тот рецепт тяжело воспроизвести. Когда мы получали зарплату, то в первый же выходной день с друзьями и подругами шли в шашлычную. Как сейчас помню, за 100 грамм шашлыка платили 50 копеек. Чтобы шашлык не был таким сухим, то за 4 копейки дополнительно покупали тарелочку, на которой лежал лук и было налито немножко соуса.


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Естественно, трапеза не проходила без вмешательства горячительных, алкогольных напитков. Сегодня хотелось бы поведать о том, что пили под шашлык в СССР. Вспомнить названия марок алкоголя ну и по возможности указать цены на них.


Какой же праздник или вылазка на природу без бутылочку «беленькой»? В СССР водка была качественной и это факт, с которым трудно поспорить. В отличие от коньяка или портвейна, брендов существовало не так много. Если вспомнить все, не наберётся и 30 марок. Самой любимой водкой в нашей компании была — Пшеничная. В магазине покупали её за 5 рублей 30 копеек. Закусывать её шашлыком было одно только удовольствие. Иногда брали водку «Андроповка» за 4 рубля 70 копеек, «Старорусская» за 4 рубля 62 копейки, «Русская» за 4 рубля 12 копеек. Несколько раз брали водку «Посольская». Оказалось очень мягкой на вкус. Уже тогда применяли очистку этилового спирта молоком для избавления от присадок. Из-за того, что брали её редко, не помню, сколько стоила.

У меня начало шашлычного сезона ассоциируется с солнечной, весенней погодой. Когда на ветках деревьев начинают расти листья. Когда вокруг поют птицы. И когда коньяк наливается в рюмку, пока жарится первая партия шашлыка. В СССР коньяка было много и почти каждая марка имела достойный вкус. Рабочий класс редко мог позволить себе марочный коньяк. Отдавали предпочтение более дешевым брендам, чаще с 3-летней выдержкой. Самый ходовой коньяк среди рабочего класса, на мой взгляд, был армянский «Три звездочки». Иногда брали молдавский «Белый Аист» или "Стругураш", крымский «Ай-Петри». Чуть дороже стоил грузинский коньяк, но его покупали реже. Кстати, в 80-е годы после роста цен, цены на коньяк существенно выросли до 8 рублей 12 копеек. Вкусоароматика коньяка отлично подчеркивала вкус жаренного шашлыка на костре, который пропитался дымком и маринадом.

Сегодня найти натуральный портвейн в пределах 200-400 рублей практически не представляется возможным. Как правило, современный портвейн производится из виноматериалов. Почему в СССР так любили портвейн? Во-первых, он стоил дешевле, нежели водка или коньяк. Во-вторых, имел чаще приятный, фруктовый вкус. А в-третьих, от него был быстрый опьяняющий эффект. Среди молодежи и рабочего класса самым популярным портвейном считался «Агдам». Покупали его за 2 рубля 12 копеек. В такую же цену продавался «Приморский». Было множество номерных портвейнов, как "№33", "№77", "№15" и др. Ещё помню вкусный портвейн «Кавказ» с чёрной этикеткой. Стоил он недорого — 2 рубля 90 копеек.

Помню, как мы компанией собирались на шашлыки, а перед этим с 3-литровыми банками шли к ларьку, где разливали пиво. Чаще всего брали «Жигулевское». Было ещё одно разливное пиво, как «Светлое», но качеством хуже, чем «Жигулевское». Было еще черное Бархатное, не помню его цену.


Бутылочное пиво покупали намного реже. А так не было смысла переплачивать за стеклянную тару, а потом вновь ходить её сдавать, если пиво пили несколько человек.

В целом, мы тогда очень любили культурно отдохнуть, посидеть у костра, пожарить шашлык, спеть под гитару и выпить хороший алкоголь. Благо, в СССР он был натуральным!

Хорошо было сделать шашлык из барашка, которого мы покупали в деревне.

В любом случае душевно, и те напитки куда были вкуснее и лучше.

Да были времена. Никому не запрещалось жарить шашлычок, где есть возможность и место, а теперь за все штрафуют и портвешок был классный, а кто помнит такой " Солнцедар"?


Легендарный «Солнцедар» (Утверждалось, что это виноградное вино, просто крепленое спиртом) ласково называли «краской для заборов», «клопомором» и даже «лучшим советским контрацептивом».

В целом тогда Мир был чище и люди добрее...


Эх! Пивка бы щас советского разливного!


Источник:

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Метки: Что раньше пили   пикник   шашлык   
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22  комментария
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
Для воспроизведения вкуса шашлыка из "тогда" достаточно догнать и поймать гончую свинью, вырезать из нее самые сухожильные места, залить их уксусом и вжарить почти на открытом пламени. Будет 100% повторение.
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2k
Vасилич 3 минуты назад
Было еще "Рижское" пиво и "Мартовское", полутемное))
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39k
kalinser 59 минут назад
4р.12коп. стоила "Экстра" а не "Русская".
Цены на алкоголь подняли осенью 1981-го года.Т.е. бутылка водки с 3р.62коп. поднялась до 5р.30коп.
"Андроповка" за 4р.70коп. появилась в 1983-м году!"Экстру" к тому времени уже сняли с производства.
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1k
Довер Иванович Час назад
До сих пор помню как раньше шашлык делали, приправляли, мариновали уксусом+большие кольца лука и этот запах был просто супер, шашлыки для меня это была редкость.
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Портвейн был "777" - так и назывался, "Три семерки". Вкусненький)))
Изредка мы могли урвать венгерский "Вермут", тоже очень приятная вещица
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129
. . 2 часа назад
Из всего, что перечислял автор, приличное было только коньяк и водка Посольская - все остальное краска для заборов. Были приличные вина но из перечисленного ничто не могло вызвать восторг. По сравнению со старым - коньяк Армянский сейчас это полное дерьмо... но я помню его вкус это действительно был отличный напиток не уступавший заграничным.
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321
Жирный бот 2 часа назад
помоему сейчас гораздо больше ходят на шашлыки на природу..Раньше это было целое событие, сейчас - обыденность..Я что при СССР ходил, будучи ребенком, на пикник с друзьями, на шашлыки с родителями, что сейчас, поменялось что раньше готовили сами, сейчас чаще - покупаем ) Алкоголь.. Кроме пива или вина вечером, я летом не употребляю на природе..Жара, красота, а ты бухой, дурацкое состояние, трезвым днем - интереснее)
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33k
Андрей Эйнав 2 часа назад
Эх,Кемеров,цапанул ты за душу...Молодец,все цены помнишь,а главное-красиво атмосферу нашей молодости описал!Спасибо тебе!
А молодежи хочу сказать:-хорошо-ли,плохо-ли,но это была наша молодость и не стоит плевать старикам в душу и писать на эту тему всякие гадости.
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15k
seller-k 3 часа назад

Поколение моё, рождённое в начале второй половины ХХ-го века, всё чаще стало впадать в маразм - отсюда эти "сопли в сахаре".
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9k
Алексей 3 часа назад
Сам не видел,но мама рассказывала ,что была настойка на полыни,крепкая,батя если видел то брал ящик,конечно пилось это всё интенсивно
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29k
BuG 3 часа назад
Что пили ТОГДА? (читать с придыханием) Ответ - тоже что и сейчас, только ассортимент был поменьше, но вкуснее, трава зеленее, небо синее, шашлык вкуснее, девушки молодее.... Ничего нового.
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Иван Кемеров

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