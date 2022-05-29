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На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли

На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли

Автор:
29 мая 2022 14:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Церковь   бизнес   калуга   храм   шаурма   шашлык   
409
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Сей стартап внезапно приключился на днях в Калуге. Прихожане да и жители города были несколько удивлены, обнаружив на территории храма Жён-мироносиц ларёк «По пути», бойко торгующий шаурмой и шашлыками.

У некоторых любопытных тут же возник вопрос: «По пути в мир иной?»

В религиозном учреждении на все вопросы уныло разводили руками и сетовали на очень тяжкое финансовое положение и питали надежду, что подобное сотрудничество церкви и местного бизнеса поспособствует поправке церковного бюджета и, конечно, владелец микро-кафе такой смысл точно в название не вкладывал.

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Несмотря на то что прихожан в церкви заверили, что продавец придерживается православной веры, а в заведении делают качественный шашлык и шаурму, паства отнеслась к такому совместному бизнесу очень скептически. И буквально через два дня богоугодное заведение прикрыли.
Хотя если бы в название внесли больше креатива, к примеру - "Пять хлебов и две рыбы" или "Манна небесная", то, может, всё сложилось бы по-другому. А если бы ещё над меню заморочились, то глядишь бы и ресторанчик опосля открыли...

Источник:

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Метки: Церковь   бизнес   калуга   храм   шаурма   шашлык   
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6  комментариев
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10k
.Атеист. 23 минуты назад
Хороший способ слинять от налогов, хороший.. Черти.
Тогда уж сразу на торговый центр прицепить купола и всё. Хрена мелочиться.
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82
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
Зачем закрыли.... дабы не смущать бесноватых шаурмой и шашлыками в пост?
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14k
делит 11 минут назад
ЗАО РПЦ
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2k
DVPET Полчаса назад
Так они ларек у забора поставили, глупцы. Надо было прямо в самом храме, где продают всякие чаи, травяные сборы, изделия из драг. металлов и прочую хрень. И ничего ведь, не жалуются на магазинчик внутри....
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211
Lexx 44 минуты назад
Блинную надо было открывать.
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38k
jonnyD 46 минут назад
О как ... И чем теперь душе христианской силы поддержать на поклоны земные , крещенья истовые и ... прочие отправления культа , а ?!
Прихожанин теперича не осилит службу заутреннюю и кулем повалится в храме божием .. срам за это на кого пойдет ?
С именем шинка - тут промашка явная ..
Ну что за : «По пути» ?
По пути в кущи райские , али на сковороду к окаянным ? Тут ясность полная нужна ! Вот к примеру "Благодать небесная" , али там "Вечеря апостолов" ... тут бы закрыть то не посмели , шутка ли на благодать , да на апостолов замахиваться .
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