На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли

Сей стартап внезапно приключился на днях в Калуге. Прихожане да и жители города были несколько удивлены, обнаружив на территории храма Жён-мироносиц ларёк «По пути», бойко торгующий шаурмой и шашлыками.
У некоторых любопытных тут же возник вопрос: «По пути в мир иной?»
В религиозном учреждении на все вопросы уныло разводили руками и сетовали на очень тяжкое финансовое положение и питали надежду, что подобное сотрудничество церкви и местного бизнеса поспособствует поправке церковного бюджета и, конечно, владелец микро-кафе такой смысл точно в название не вкладывал.
Несмотря на то что прихожан в церкви заверили, что продавец придерживается православной веры, а в заведении делают качественный шашлык и шаурму, паства отнеслась к такому совместному бизнесу очень скептически. И буквально через два дня богоугодное заведение прикрыли.
Хотя если бы в название внесли больше креатива, к примеру - "Пять хлебов и две рыбы" или "Манна небесная", то, может, всё сложилось бы по-другому. А если бы ещё над меню заморочились, то глядишь бы и ресторанчик опосля открыли...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тогда уж сразу на торговый центр прицепить купола и всё. Хрена мелочиться.
Прихожанин теперича не осилит службу заутреннюю и кулем повалится в храме божием .. срам за это на кого пойдет ?
С именем шинка - тут промашка явная ..
Ну что за : «По пути» ?
По пути в кущи райские , али на сковороду к окаянным ? Тут ясность полная нужна ! Вот к примеру "Благодать небесная" , али там "Вечеря апостолов" ... тут бы закрыть то не посмели , шутка ли на благодать , да на апостолов замахиваться .