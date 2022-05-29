На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли

Несмотря на то что прихожан в церкви заверили, что продавец придерживается православной веры, а в заведении делают качественный шашлык и шаурму, паства отнеслась к такому совместному бизнесу очень скептически. И буквально через два дня богоугодное заведение прикрыли.

Хотя если бы в название внесли больше креатива, к примеру - "Пять хлебов и две рыбы" или "Манна небесная", то, может, всё сложилось бы по-другому. А если бы ещё над меню заморочились, то глядишь бы и ресторанчик опосля открыли...