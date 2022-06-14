30 человек, которые кардинально изменили свою жизнь и теперь вдохновляют других

Если вам когда-нибудь приходилось бороться с лишним весом, то вы наверняка знаете, насколько этот путь сложен и полон разочарований: зачастую кажется, что с каждым шагом вперед ты делаешь два шага назад. Люди, которым все же удалось сбросить вес, продемонстрировали невероятную силу воли, и ими остается только восхищаться. Вот целая подборка удивительных фотографий обычных людей из серии "до и после", которые заряжают мотивацией.