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30 человек, которые кардинально изменили свою жизнь и теперь вдохновляют других

30 человек, которые кардинально изменили свою жизнь и теперь вдохновляют других

Автор:
14 июня 2022 20:20
Сообщество : Жизнь
Метки: До и после похудения   внешность   до и после   похудение   преображение   фотографии из соцсетей   
866
31

Если вам когда-нибудь приходилось бороться с лишним весом, то вы наверняка знаете, насколько этот путь сложен и полон разочарований: зачастую кажется, что с каждым шагом вперед ты делаешь два шага назад. Люди, которым все же удалось сбросить вес, продемонстрировали невероятную силу воли, и ими остается только восхищаться. Вот целая подборка удивительных фотографий обычных людей из серии "до и после", которые заряжают мотивацией.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   внешность   до и после   похудение   преображение   фотографии из соцсетей   
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16  комментариев
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180
mafar 4 часа назад
У меня со 128 кг до 87 за 3 месяца, и уже 5-6 лет держу на этом уровне. Просто стал меньше жрать, отказался от сладкого и мучного. В принципе, не напрягался особо.
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24k
Ego sum qui sum 14 минут назад
надеюсь они вдохновляют других столько не жрать
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35k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< кожу пока не удаляла >>>

Как раз на новые штаны хватит.
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3k
Константин 3 часа назад
Я скинул За пол года 25 кило и попал на хирургический стол с холициститом и нарушением гормонального фона.Всё это спровоцировала диета и ограничение приёма пищи.Кроме того у меня в тот момент холестерин упал до 0,9.Вобщем палка о двух концах может быть...
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7k
diman02 4 часа назад
Всегда рад таким Подвигам .
Невероятный труд !
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26k
Андрей Иванов 5 часов назад
Чё то у баб вес странный. Похудевшие тянут кило на 50, а не 70-80. У них там скелет из чугуна?
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−88
plintus9990 5 часов назад
Здесь перепутаны фото
обычно все на оборот
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78k
parallax 5 часов назад
Проще и умнее было бы следить за весом и не отжираться до свинячества.
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2k
Трям 5 часов назад
Ура! Я тоже писдабол!!! ))))
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