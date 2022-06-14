30 человек, которые кардинально изменили свою жизнь и теперь вдохновляют других

Если вам когда-нибудь приходилось бороться с лишним весом, то вы наверняка знаете, насколько этот путь сложен и полон разочарований: зачастую кажется, что с каждым шагом вперед ты делаешь два шага назад. Люди, которым все же удалось сбросить вес, продемонстрировали невероятную силу воли, и ими остается только восхищаться. Вот целая подборка удивительных фотографий обычных людей из серии "до и после", которые заряжают мотивацией.
3. "Я весила более 100 килограмм с 5-го класса. Я начала интервальное голодание в январе 2020 года и теперь впервые в жизни вешу 72 кило"
4. "От 158 килограммов до 86. Поддерживаю вес, кожу пока не удаляла. Раньше это были мои любимые штаны"
5. "Новости из рубрики "Да кого волнует": я сбросил более 83 килограммов за последние 18 месяцев"
6. "Эти фотографии были сделаны в одном и том же ресторане, но с разницей примерно в 2 года. Он сбросил 40 килограмм, а я 60"
7. Эпизод, в котором я чувствовала себя недостойной vs. Эпизод, в котором я начала любить себя"
8. "Фото слева было сделано ровно 3 года назад, когда я был шафером на свадьбе приятеля. Я весил почти 270 кило. Сейчас — около 105"
9. "От 158 килограммов до 82. Лишняя кожа — это тяжело, и путь был нелегким, но я живу так, как не могла раньше. Здоровее и сильнее"
11. "От 86 до 58 кило. Раньше я боялась носить короткую стрижку из-за полного лица. Сегодня я попрощалась со старой собой и приняла новую жизнь"
13. "Начал со 125 килограммов, сейчас вешу 90. Сбросил 35 кило. 43 и 53 года - десять лет, за которые я спас себе жизнь"
14. "Сбросил 90 килограмм за год. Просто придерживался голодания 20/4 и ходил по 5 километров каждый день (от 163 до 73 кило)"
18. "От 192 до 68 кило. 3 года между фотографиями. Лето всегда заставляет меня задуматься о том, как многого я добилась"
20. "Сбросила 79 кило с февраля 2019 года с помощью интервального голодания и кето-диеты. Поддерживаю вес с лета 2020 года, но тело продолжает меняться"
21. "Ждал этого момента почти 2 года. Я буквально половина того человека, которым был когда-то; от 150 до 75 кило"
27. "Официально на 45 килограммов легче моего максимального веса на сегодняшний день. Сентябрь 2020, апрель 2021, август 2021"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как раз на новые штаны хватит.
Невероятный труд !
В этом то и проблема, не хватает например жира в пище, организм в панике экономит его и не сжигает, от кофе откажешься (если раньше привык) печень скажет привет.
Сброс веса опять же не цель, цель здоровый организм, я например был наоборот худой, стал больше и разнообразнее питаться даже набрал вес, но при этом убрал пузо и стал лучше себя чувствовать в целом, и укрепил иммунитет.
Следить что и сколько - нужно, но при этом нельзя забывать что нельзя отказываться от тех или иных продуктов потому что они "типа" вредные, надо просто держать нужный баланс. Не будет хватать какого-то витамина или ещё чего, нарушится микрофлора, перестанут перевариваться нормально и "полезные" продукты.