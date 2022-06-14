"Просто нужно сдаться, чтобы не страдали невинные люди. Тогда получишь секс со мной",- обратилась к президенту Украины актриса фильмов для взрослых.
Уроженка Тюмени Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор далека от политики, однако и её тревожит непростая политическая обстановка, складывающаяся в мире. Порноактриса уверена, что кровопролитие можно прекратить - главное, заставить президента Незалежной капитулировать.
Девушка записала видеообращение, в котором сделала Зеленскому заманчивое предложение.
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В какие сроки, господин президент должен сложить оружие, она не уточнила. Видимо, даёт время на раздумье. Как считаете, друзья, выгодное предложение?
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АНТИФИШКИ
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раза 2-3 сдамся)
Один умник когда-то 3,14зданул и все как попугаи. Кстати, из властьимущих тоже мало кто знает о реальных планах. Но что-то пытаются нести.
Французский портал заявляет, что под давлением реальности, Запад изменил свою позицию относительно ситуации вокруг Украины и готов принудить Киев к территориальным уступкам России для...
это старая Истина!