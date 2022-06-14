Французский портал AgoraVox: «Запад готов принудить Киев уступить России территории для&nbsp;урегулирования»

Французский портал заявляет, что под давлением реальности, Запад изменил свою позицию относительно ситуации вокруг Украины и готов принудить Киев к территориальным уступкам России для...