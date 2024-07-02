17 экспрессивных гримас, которые скорчили не люди, а предметы

Оказывается, настоящие живые эмоции способны выражать не только люди и животные. При взгляде на некоторые предметы также создаётся впечатление, что они грустят, радуются или даже злятся.
Дело тут не в каких-то необыкновенных чудесах. Главное, посмотреть с нужного ракурса или включить фантазию. И вот вы уже можете во всей красе наблюдать волшебство парейдолии — интересной зрительной иллюзии!
Вам тоже кажется, что у этого изображения есть звук? Прямо и слышится, как эта фара говорит: «Ваааааау».
Как хорошо, что хотя бы у этого рюкзака всё складывается по жизни благополучно.
Такие точно поднимут настроение, едва попадут к вам в желудок.
При одном лишь взгляде на эту сумку начинаешь невольно нервничать.
Наверное, она не была готова к тому, чтобы ею полакомились.
Пожалуйста, не разочаровывайте свои раковины, чтобы они выглядели более счастливыми.
Он явно счастлив!
С таким попутчиком и тревожность заработать недолго.
Такое чувство, что перед нами мужчина средних лет, который уже многое повидал в жизни.
Твоё лицо на утро после вечеринки после сорока.
Кунг-фу-панда устал…
Я всем расскажу, какой у тебя вес! Мва-ха-ха!
Источник:
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