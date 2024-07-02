FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9655 постов • 877 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 экспрессивных гримас, которые скорчили не люди, а предметы

17 экспрессивных гримас, которые скорчили не люди, а предметы

Автор:
02 июля 2024 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: гримасы   забавно   мило   подборка   показалось   фото   
909
18

Оказывается, настоящие живые эмоции способны выражать не только люди и животные. При взгляде на некоторые предметы также создаётся впечатление, что они грустят, радуются или даже злятся.

Дело тут не в каких-то необыкновенных чудесах. Главное, посмотреть с нужного ракурса или включить фантазию. И вот вы уже можете во всей красе наблюдать волшебство парейдолии — интересной зрительной иллюзии!

×

Вам тоже кажется, что у этого изображения есть звук? Прямо и слышится, как эта фара говорит: «Ваааааау».

Как хорошо, что хотя бы у этого рюкзака всё складывается по жизни благополучно.

Такие точно поднимут настроение, едва попадут к вам в желудок.

При одном лишь взгляде на эту сумку начинаешь невольно нервничать.

Наверное, она не была готова к тому, чтобы ею полакомились.

Пожалуйста, не разочаровывайте свои раковины, чтобы они выглядели более счастливыми.

Он явно счастлив!

С таким попутчиком и тревожность заработать недолго.

Такое чувство, что перед нами мужчина средних лет, который уже многое повидал в жизни.

Твоё лицо на утро после вечеринки после сорока.

Кунг-фу-панда устал…

Я всем расскажу, какой у тебя вес! Мва-ха-ха!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: гримасы   забавно   мило   подборка   показалось   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Invertor 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2154 поста (2109 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

474560



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сделано у нас
Сделано у нас
«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного
«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Китай#новости#конфликт#полиция#кино#собака#роль#позитив
#в мире#животные#история#Россия#интересно#кот#кошка#съемка#Еда#Санкт-Петербург
#Прикол#Юмор#факты#Москва#забавно#фильм#дети#интересное#Спорт#Дагестан
Деду Байдену давно пора на пенсию Деду Байдену давно пора на пенсию Коварный ракурс и перспектива: 17 обманчивых кадров Коварный ракурс и перспектива: 17 обманчивых кадров 16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет 16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет 18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит 18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не... 15 обманок зрения, которые появились сами по себе без малейшего использования фотошопа 15 обманок зрения, которые появились сами по себе без малейшего использования фотошопа 17 фотографий из серии «показалось» 17 фотографий из серии «показалось»

На что жалуетесь?

Вернуться