FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1422 поста • 267 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
15 удивительно реалистичных фаюмских портретов, которыми украшали египетские мумии

15 удивительно реалистичных фаюмских портретов, которыми украшали египетские мумии

Автор:
13 июня 2022 08:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: египетские мумии   интересно   портрет   удивительно   факты   фаюмские портреты   
663
16

Нет ничего более странного, чем смотреть в глаза людям, жившим два тысячелетия назад. Фаюмские портреты, найденные на некоторых египетских мумиях, позволяют это сделать.

Фаюмских портретов сегодня насчитываются около 900. Они удивительны своей реалистичностью, тем, как подробно они вырисованы. Каждый портрет очень точно передает внешность человека, и специалисты говорят, что на Западе подобная реалистичность появилась примерно на шесть столетий позже.

Первые картины были найдены в оазисе Эль-Файюм, именно поэтому портреты получили такое название. Сегодня в этом оазисе находится самый древний сохранившийся город Египта.

На самом деле такие изображения умерших находили по всему Египту, но в местном некрополе их было больше всего. Предлагаем вам посмотреть в глаза египтянам и еще раз удивиться их реалистичному изображению, а также погребальной культуре древнего мира.

Портреты заменяли некоторым египтянам посмертные маски

Сначала тело мумифицировали, затем оборачивали в специальные ткани, а сверху уже устанавливали портрет на месте лица.

×
×

Подобная практика была недешевая, и позволить себе портрет мог не каждый

Конечно, стоимость подобного портрета не сохранилась, однако можно предположить, что она была высокой. К тому же материалы и краски были в то время очень дорогими, именно поэтому художники в Древнем Египте относились больше к ремесленникам.

В основном такие портреты создавали для высшего класса

Ученые подробно изучали фаюмские портреты и пришли к выводу, что все их обладатели принадлежали к богатому высшему классу военнослужащих, религиозных сановников либо были государственными служащими.

Кстати, посмертные маски тоже использовались в то время, но они были дороже

Например, есть семейные гробницы, где найдены мумии всех членов семьи. В некоторых портреты делали для жены и детей, а мумию мужчины украшала именно позолоченная маска.

Эти портреты были написаны в интересный для Египта период, когда он вошел в состав Римской империи

Портреты начали писать в I веке до н. э., а самые поздние находки датируются III-IV веками н. э.

Жаркий и сухой египетский климат помог сохранить яркие краски этих шедевров

Изображения позволяют судить не только о погребальных традициях египтян

Эксперты видят в них то, как греческая культура ассимилировалась с египетской

И не только культура, но и население

Первые греки пришли в Египет во время завоеваний Александра Македонского (IV век до н. э.). Они были как раз солдатами и военными чиновниками. Но, конечно, эллины жили не только в Файюме, и в других греческих поселениях. Чужестранцы вступали в браки с египетскими женщинами, и к тому моменту, когда сюда пришли римляне (римский период начался в 30-х годах до н. э.), население здесь уже очень сильно перемешалось. Тогда местные жители были не просто египтянами, они стали эллинизированными египтянами.

Но, конечно, римляне считали их всех египтянами, а сами местные видели себя больше греками

Они носили одежду, в которой чувствуется влияние греческой моды, и давали детям греческие имена

Фаюмские портреты отражают этот сложный синтез культур, который царил в то время

Конечно, у мумий были взяты тесты ДНК. Если внешне было видно влияние греческой культуры (оно чувствовалось в украшениях на шеях женщин, манере одеваться, убирать волосы), то гены были не такими «быстрыми». Эти исследования фиксируют генетическую преемственность, однако иностранное правление на протяжении нескольких веков практически никак не повлияло на местное население на генетическом уровне. По крови герои фаюмских портретов были все теми же египтянами.

Есть что-то глубоко смущающее в том, чтобы смотреть в глаза тому, кто жил так давно

Портреты написаны настолько натуралистично, что создается впечатление, будто на тебя смотрит живой человек

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: египетские мумии   интересно   портрет   удивительно   факты   фаюмские портреты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сергей Час назад
Берлин, Пергамонмузеум.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8
Влад 3 минуты назад
Уже в те времена художники за деньги приукрашивали заказчика. Древние портреты похожи на современные свадебные шаржи -огромные глаза,никаких вторых подбородков,длинные шеи,и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей 58 минут назад
Эти портреты имеют большое сходство с творчеством эль Греко и Караваджо - так когда они были нарисованы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
Царь Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus Час назад
Ну новодел же, ссущий в глаза зрителю новодел от экспрессионисчтов XIX века.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

285372



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги
Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги
Почему грузины стали носить кепки-аэродромы
Почему грузины стали носить кепки-аэродромы
События на Украине 12- 13 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Редкий широкофюзеляжный Opel Kadett в образе Testarossa
Редкий широкофюзеляжный Opel Kadett в образе Testarossa
На какой результат надеялись европейцы, поедающие мумий?
На какой результат надеялись европейцы, поедающие мумий?
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#факты#сарказм#сатира#Россия#СССР#фильм
#интересно#история#животные#кино#фотографии#позитив#удивительно#страна
#Юмор#люди#забавно#комментарии#подборка#Приколы#прикол
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки Удивительные места, которые остаются загадками для учёных Удивительные места, которые остаются загадками для учёных 15 удивительных природных явлений 15 удивительных природных явлений Города будущего напечатанные на 3D-принтере с использованием бетона, изготовленного из переработанного стекла Города будущего напечатанные на 3D-принтере с использованием бетона, изготовленного из... 16 карт, которые покажут мир с другой стороны 16 карт, которые покажут мир с другой стороны 16 таинственных предметов обихода из прошлого 16 таинственных предметов обихода из прошлого

На что жалуетесь?

Вернуться