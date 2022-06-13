15 удивительно реалистичных фаюмских портретов, которыми украшали египетские мумии

Нет ничего более странного, чем смотреть в глаза людям, жившим два тысячелетия назад. Фаюмские портреты, найденные на некоторых египетских мумиях, позволяют это сделать.
Фаюмских портретов сегодня насчитываются около 900. Они удивительны своей реалистичностью, тем, как подробно они вырисованы. Каждый портрет очень точно передает внешность человека, и специалисты говорят, что на Западе подобная реалистичность появилась примерно на шесть столетий позже.
Первые картины были найдены в оазисе Эль-Файюм, именно поэтому портреты получили такое название. Сегодня в этом оазисе находится самый древний сохранившийся город Египта.
На самом деле такие изображения умерших находили по всему Египту, но в местном некрополе их было больше всего. Предлагаем вам посмотреть в глаза египтянам и еще раз удивиться их реалистичному изображению, а также погребальной культуре древнего мира.
Портреты заменяли некоторым египтянам посмертные маски
Сначала тело мумифицировали, затем оборачивали в специальные ткани, а сверху уже устанавливали портрет на месте лица.
Подобная практика была недешевая, и позволить себе портрет мог не каждый
Конечно, стоимость подобного портрета не сохранилась, однако можно предположить, что она была высокой. К тому же материалы и краски были в то время очень дорогими, именно поэтому художники в Древнем Египте относились больше к ремесленникам.
В основном такие портреты создавали для высшего класса
Ученые подробно изучали фаюмские портреты и пришли к выводу, что все их обладатели принадлежали к богатому высшему классу военнослужащих, религиозных сановников либо были государственными служащими.
Кстати, посмертные маски тоже использовались в то время, но они были дороже
Например, есть семейные гробницы, где найдены мумии всех членов семьи. В некоторых портреты делали для жены и детей, а мумию мужчины украшала именно позолоченная маска.
Эти портреты были написаны в интересный для Египта период, когда он вошел в состав Римской империи
Портреты начали писать в I веке до н. э., а самые поздние находки датируются III-IV веками н. э.
Жаркий и сухой египетский климат помог сохранить яркие краски этих шедевров
Изображения позволяют судить не только о погребальных традициях египтян
Эксперты видят в них то, как греческая культура ассимилировалась с египетской
И не только культура, но и население
Первые греки пришли в Египет во время завоеваний Александра Македонского (IV век до н. э.). Они были как раз солдатами и военными чиновниками. Но, конечно, эллины жили не только в Файюме, и в других греческих поселениях. Чужестранцы вступали в браки с египетскими женщинами, и к тому моменту, когда сюда пришли римляне (римский период начался в 30-х годах до н. э.), население здесь уже очень сильно перемешалось. Тогда местные жители были не просто египтянами, они стали эллинизированными египтянами.
Но, конечно, римляне считали их всех египтянами, а сами местные видели себя больше греками
Они носили одежду, в которой чувствуется влияние греческой моды, и давали детям греческие имена
Фаюмские портреты отражают этот сложный синтез культур, который царил в то время
Конечно, у мумий были взяты тесты ДНК. Если внешне было видно влияние греческой культуры (оно чувствовалось в украшениях на шеях женщин, манере одеваться, убирать волосы), то гены были не такими «быстрыми». Эти исследования фиксируют генетическую преемственность, однако иностранное правление на протяжении нескольких веков практически никак не повлияло на местное население на генетическом уровне. По крови герои фаюмских портретов были все теми же египтянами.
Есть что-то глубоко смущающее в том, чтобы смотреть в глаза тому, кто жил так давно
Портреты написаны настолько натуралистично, что создается впечатление, будто на тебя смотрит живой человек
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Города будущего напечатанные на 3D-принтере с использованием бетона, изготовленного из переработанного стекла
- Исторические легенды, которые оказались правдой
- Художник с помощью нейросети оживляет исторических личностей
- 16 карт, которые покажут мир с другой стороны
- Без лица. История одной фотографии