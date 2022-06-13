15 удивительно реалистичных фаюмских портретов, которыми украшали египетские мумии

Фаюмских портретов сегодня насчитываются около 900. Они удивительны своей реалистичностью, тем, как подробно они вырисованы. Каждый портрет очень точно передает внешность человека, и специалисты говорят, что на Западе подобная реалистичность появилась примерно на шесть столетий позже.

Первые картины были найдены в оазисе Эль-Файюм, именно поэтому портреты получили такое название. Сегодня в этом оазисе находится самый древний сохранившийся город Египта.

На самом деле такие изображения умерших находили по всему Египту, но в местном некрополе их было больше всего. Предлагаем вам посмотреть в глаза египтянам и еще раз удивиться их реалистичному изображению, а также погребальной культуре древнего мира.

Портреты заменяли некоторым египтянам посмертные маски

Сначала тело мумифицировали, затем оборачивали в специальные ткани, а сверху уже устанавливали портрет на месте лица.