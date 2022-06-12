Акула-мако: Младшая сестра белой акулы. Разгоняется до 80 км/ч и обладает наибольшими мозгами среди других акул

В плане гастрономических вкусов акулы-мако непривередливы. В пасть может угодить и черепаха, и птица, и рыба. В том числе, другая акула. Пасть хищницы огромна, а форма зубищ позволяет с ходу отрывать от жертвы куски. Силы на это у неё более чем достаточно — один кусь может равняться мощности до 13.000 ньютонов! Для сравнения, сила укуса белой акулы всего на 5.000 больше.