Акула-мако: Младшая сестра белой акулы. Разгоняется до 80 км/ч и обладает наибольшими мозгами среди других акул

Больших белых акул боятся все. За всё спасибо фильму «Челюсти» и статусу крупнейшей хищной акулы современности. Но далеко не она одна обладает разрывательным потенциалом. Познакомьтесь с акулой-мако. Эта самая быстрая акула в мире, движимая голодным безумием, скрывает много интересного.
Столь взрывной характер мако весьма характерен для их семейства — их ближайшие родственники те самые белые акулы. Как и старшая сестрёнка, акула мако — машина для аннигиляции всего живого. Размеры соответствующие: четыре метра и полтонны рафинированной ярости.
Акулы-мако считаются самыми стремительными среди акул. Их средняя скорость составляет 35-50 км/ч, а во время бросков она может достигать 80 км/ч. Благодаря этому они со свистом выпрыгивают из-под воды на пять-шесть метров. А в одном эксперименте молодой акулёнок в погоне за приманкой сумел разогнаться от нуля до сотни за две секунды — а это, между прочим, уровень самых мощных болидов и гиперкаров!
Такая скорость достигается благодаря особой коже. У всех акул она покрыта мелкими зазубринами. Но в отличие от остальных, у мако эти зубчики очень гибкие — они могут наклоняться на 40 градусов. Эта особенность придаёт рыбьей тушке бОльшую обтекаемость, а значит, и скорость.
Следуя за пищей и тёплыми течениями, мако могут оплыть всю Атлантику и преодолеть расстояние в несколько тысяч километров. Перепады температур для них не проблема — зубастая рыбина поддерживает постоянную температуру тела за счёт работы мышц и развитой сети кровеносных сосудов. Благодаря этому акула на 4-5 градусов теплее, чем окружающая её вода.
В плане гастрономических вкусов акулы-мако непривередливы. В пасть может угодить и черепаха, и птица, и рыба. В том числе, другая акула. Пасть хищницы огромна, а форма зубищ позволяет с ходу отрывать от жертвы куски. Силы на это у неё более чем достаточно — один кусь может равняться мощности до 13.000 ньютонов! Для сравнения, сила укуса белой акулы всего на 5.000 больше.
Но суровы мако не только по отношению к другим, но и друг к другу. Их борьба за выживание начинается ещё до рождения. Более развитые зародыши при нехватке желтка начинают питаться своими братьями и сестрёнками прямо в утробе матери. Спустя полтора года беременности право на рождение получают лишь 4-16 самых приспособленных акулёнков.
Обычно, когда сила есть — ума не требуется. Но только не в случае с нашей героиней. По соотношению величины мозга к размеру тела акула-мако находится в лидерах. Учёные проводили эксперимент с дикими рыбинами, во время которого мако быстро поняли, что человеки приносят им халявную еду и не представляют угрозы. Хищницы даже позволяли гладить себя исследователям! По факту, учёные на какое-то время приручили диких акул!
Вообще, наша героиня не рассматривает людей как добычу. Хотя в погоне за вкуснятиной она может запрыгнуть на полном ходу прямо в рыбацкую лодку. Но специально на людей ни белые акулы, ни акулы-мако не атакуют. Большинство нападений спровоцированы неосторожными людьми.
Описывают случаи, когда мако несётся на человека на полном ходу с открытой пастью. Но за секунду до «поцелуя» рыба уходит в сторону. На языке хищников это расценивается как последнее предупреждение, к которому обязательно нужно прислушаться. А иногда хищники кусают нас из любопытства. Как пощупать неизвестный предмет в отсутствии рук и лап? Правильно, зубами.
Акулы мако очень популярны у аквалангистов и экотуристов. Всё потому, что в неволе этих животных не встретить. Спустя всего несколько дней в аквариуме мако сходят с ума: они отказываются от пищи, теряют ориентацию и разбивают морду об стены. Как говорится, дитя природы требует свободы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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