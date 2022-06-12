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«Я Легенда»: фильм и книга

«Я Легенда»: фильм и книга

Автор:
12 июня 2022 10:57
Сообщество : Кино
Метки: Я – легенда   интересно   кино   книга   расхождения   фильм   
527
4

Оказывается фильм вообще не похож на книгу. Расхождения там глобальны!

Источник:

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Метки: Я – легенда   интересно   кино   книга   расхождения   фильм   
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8  комментариев
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5k
Михаил Полчаса назад
фильм снят по книге, это не верное утверждение! за основу взят сюжет из книги!))
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11k
Джон Уик 10 минут назад
Я частенько пересматриваю фильм я легенда. И судя по тексту автора никакой связи с книгой нет. Просто совпало название.
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30k
Игорь 17 минут назад
Какой удивительно имбецильный способ оформления текста в виде картинки...
Про смысл не скажу - по диагонали прочитал этот бред и даже комментировать его лень. Ибо книгу (и не раз) читал ещё в 90-х. ПОтом фильм посмотрел без особенных ожиданий как это нужно делать про экранизации.

До сих пор считаю что лучшей экранизацией (почти дословной) можно считать только "Побег из Шоушенка"... На нескольких следующих местах так же экранизации по Кингу.

Остальное - Голливудский майнез. (я в курсе как правильно пишется майонез).
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5k
Sanar Полчаса назад
Так по фильму он вроде и пытался как то вылечить этих мутантов, а по сути похрен фильм зрелищный овчарку жалко, вникать в суть как то нет желания.
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24k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
"Я легенда" не потому что он такой герой, а потому что страшилками о дневном убийце пугают детей
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Прям как в пионерском лагере - книжки друг другу рассказывали. Авто, пиши еще.
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29k
Volga_34 Час назад
Какую-то странную книгу вы читали.
Не.. общий смысл тот-же. Чувак с собакой был легендой, которым пугали детишек, это верно. Но какие бактерии? Какие клыки и жажда крови?!?
Солнце перешло в какую-то фазу и солнечный свет стал убийственным для человека. Человечество почти моментально мутировало, приспособившись жить по ночам, но днём впадало в беспомощную спячку. Вот тогда и "развлекался" прототип Смита..
Какая "спецтехника"? Была клонирована чувиха, которая и взяла за яйца "легенду".. Когда убийца осознал, что он делал - умолял казнить его, что и было сделано для великого удовольствия "новых людей"..
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