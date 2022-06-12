«Я Легенда»: фильм и книга

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Я – легенда интересно кино книга расхождения фильм
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Про смысл не скажу - по диагонали прочитал этот бред и даже комментировать его лень. Ибо книгу (и не раз) читал ещё в 90-х. ПОтом фильм посмотрел без особенных ожиданий как это нужно делать про экранизации.
До сих пор считаю что лучшей экранизацией (почти дословной) можно считать только "Побег из Шоушенка"... На нескольких следующих местах так же экранизации по Кингу.
Остальное - Голливудский майнез. (я в курсе как правильно пишется майонез).
Не.. общий смысл тот-же. Чувак с собакой был легендой, которым пугали детишек, это верно. Но какие бактерии? Какие клыки и жажда крови?!?
Солнце перешло в какую-то фазу и солнечный свет стал убийственным для человека. Человечество почти моментально мутировало, приспособившись жить по ночам, но днём впадало в беспомощную спячку. Вот тогда и "развлекался" прототип Смита..
Какая "спецтехника"? Была клонирована чувиха, которая и взяла за яйца "легенду".. Когда убийца осознал, что он делал - умолял казнить его, что и было сделано для великого удовольствия "новых людей"..
"Следовательно, это был не вирус. Вирус нельзя увидеть в микроскоп. Там, слегка подергиваясь, зажатый в пространстве между двух стекол, шевелился микроб.
Листая книги по бактериологии, он узнал, что цилиндрическая бактерия, которую он обнаружил, называется бациллой, представляет собой маленький столбик протоплазмы и передвигается в крови при помощи тоненьких жгутиков, торчащих из ее оболочки. Эти жгутики - флагеллы - энергично двигались, так что бацилла, отталкиваясь от жидкости, довольно быстро перемещалась. Долгое время он просто глядел в микроскоп, не в состоянии ни думать, ни продолжать свои эксперименты.
Он думал о том, что здесь, перед ним, теперь находится та самая причина, которая порождает вампиров. Он увидел этого микроба - и этим подрубил средневековые предрассудки, веками державшие людей в страхе.
Значит, ученые были правы. Да, дело было в бактериях. И вот он, Роберт Нэвилль, тридцати шести лет от роду, единственный оставшийся в живых, завершил исследование и обнаружил причину заболевания - микроб вампиризма."
Да и "чувиха" в записке написала - "таблетка подкармливает микроба и останавливает его размножение."