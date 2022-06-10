20 смешных фотографий котов, которых подловили во время чихания

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Там их милые мордашки перекашиваются так, что каждая из них могла бы стать мемом. Мы собрали для вас несколько забавных примеров.
Обычно коты на фото выглядят так круто и мило, что хозяева только и делают, что снимают их во всех позах и состояниях. Но и у котов бывают неудачные моменты. Например, когда они чихают!
Зубастый чих
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Выражение морды, которое появляется у моей кошки, когда ей надо чихнуть
Это достойно стать мемом
Сама фотогеничность
Надо было прикрываться лапкой!
Можно запечатлеть любую стадию чихания — все они смешны
Какие зубки
Чихал я на всё!
Зачем смотреть на экран, когда тут такое
У всех это так индивидуально!
Мастерство чихания половиной морды
Чихающая кошкодрель
Кажется, такими снимками можно шантажировать
Пойман перед тем, как чихнуть
Разница очевидна
Когда чихнул и преисполнился в познании
Сейчас чихну!
Пойман во время чихания
Кажется, она пытается чихнуть
А это сразу после чиха
А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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