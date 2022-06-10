FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1325 постов • 436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
20 смешных фотографий котов, которых подловили во время чихания

20 смешных фотографий котов, которых подловили во время чихания

Автор:
10 июня 2022 09:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   забавно   кот   фото   чихание   
407
21

Там их милые мордашки перекашиваются так, что каждая из них могла бы стать мемом. Мы собрали для вас несколько забавных примеров.

Обычно коты на фото выглядят так круто и мило, что хозяева только и делают, что снимают их во всех позах и состояниях. Но и у котов бывают неудачные моменты. Например, когда они чихают!

Зубастый чих

×
×

Выражение морды, которое появляется у моей кошки, когда ей надо чихнуть

Это достойно стать мемом

Сама фотогеничность

Надо было прикрываться лапкой!

Можно запечатлеть любую стадию чихания — все они смешны

Какие зубки

Чихал я на всё!

Зачем смотреть на экран, когда тут такое

У всех это так индивидуально!

Мастерство чихания половиной морды

Чихающая кошкодрель

Кажется, такими снимками можно шантажировать

Пойман перед тем, как чихнуть

Разница очевидна

Когда чихнул и преисполнился в познании

Сейчас чихну!

Пойман во время чихания

Кажется, она пытается чихнуть

А это сразу после чиха

А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Юмор   животные   забавно   кот   фото   чихание   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Лесли 🥰 4 минуты назад
Не чих, а зевота)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

429805



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу
Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Две тачки земли из дядюшки: в США узаконили компостирование тел умерших
Две тачки земли из дядюшки: в США узаконили компостирование тел умерших
Авария дня. В Башкирии столкнулись две легковушки и две фуры
Авария дня. В Башкирии столкнулись две легковушки и две фуры
Как стать блогером за 1 день
Как стать блогером за 1 день
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное хобби

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#сарказм#люди#автомобили#дтп#в мире#авто аварии#дизайн
#прикол#интересно#подборка#факты#новости#забавно#Еда#аварии#Курьезы#знаменитости
#фото#Разное#картинки#история#автомир#Ynews#Приколы#сатира#маразм#интересные факты
Как стать блогером за 1 день Как стать блогером за 1 день "Что не так с моим котом?": 35 котеек, которые внезапно сломались "Что не так с моим котом?": 35 котеек, которые внезапно сломались Кошка получила легкий шок, увидев хозяйку в коробке Кошка получила легкий шок, увидев хозяйку в коробке Забавные кошачьи эмоции, нарисованные на кусочке бумаги Забавные кошачьи эмоции, нарисованные на кусочке бумаги 26 отцов, которые были против "этого дурацкого кота", но что-то пошло не так 26 отцов, которые были против "этого дурацкого кота", но что-то пошло не так Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть

На что жалуетесь?

Вернуться