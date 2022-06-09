На сеть магазинов H&M подали в суд за дискриминацию российских покупателей

Инициатором выступил глава юридической компании. Он заявляет, что шведы ущемляют права россиян и требует денег.
В марте H&M Group остановила все продажи в России. Были закрыты и торговые точки и онлайн-магазин. Большинство граждан это не сильно озаботило, но появились и те, кто не смог остаться в стороне.
Например, Дмитрий Качан - руководитель юркомпании «Аргумент». Его не устроило решение о приостановке деятельности H&M и он подал иск в Спасский районный суд Приморского края. По словам Дмитрия:
«Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым. Я считаю, что если с фактом закрытия магазинов исключительно на территории РФ по собственной воле, а не из-за вынужденных обстоятельств, смириться, то потребитель окажется в невыгодном положении».
И требует с компании 700к. Юрист хочет сделать «зачин», на который будут опираться все последующие иски к западным «ушедшим или приостановившим свою деятельность» компаниям.
Интересно, пойдёт ли H&M на мировую… а может и погасит всю сумму
новыми модельными трусами целиком. Потому что в масштабах компании это далеко не самые значимые деньги. Но в целом, прецедент интересный. Хотя и не прецедент вовсе - потому что случай не первый.
В конце мая 28 истцов подали коллективный иск в Хорошевский суд Москвы к Sony PlayStation. С 10 марта она прекратила продажу консолей и игр на территории нашей страны. Теперь за это с неё требуют 280 миллионов рублей, по 10 на каждого истца. И обязательно - снова начать продажи в магазине игр PlayStation.
Источник:
АНТИФИШКИ
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