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На сеть магазинов H&amp;M подали в суд за дискриминацию российских покупателей

На сеть магазинов H&M подали в суд за дискриминацию российских покупателей

Автор:
09 июня 2022 16:26
Сообщество : Жить в России
Метки: дискриминация   игры   компания   магазины   одежда   плейстейшн   
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Инициатором выступил глава юридической компании. Он заявляет, что шведы ущемляют права россиян и требует денег.

В марте H&M Group остановила все продажи в России. Были закрыты и торговые точки и онлайн-магазин. Большинство граждан это не сильно озаботило, но появились и те, кто не смог остаться в стороне.

Например, Дмитрий Качан - руководитель юркомпании «Аргумент». Его не устроило решение о приостановке деятельности H&M и он подал иск в Спасский районный суд Приморского края. По словам Дмитрия:

«Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым. Я считаю, что если с фактом закрытия магазинов исключительно на территории РФ по собственной воле, а не из-за вынужденных обстоятельств, смириться, то потребитель окажется в невыгодном положении».

И требует с компании 700к. Юрист хочет сделать «зачин», на который будут опираться все последующие иски к западным «ушедшим или приостановившим свою деятельность» компаниям.

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Интересно, пойдёт ли H&M на мировую… а может и погасит всю сумму новыми модельными трусами целиком. Потому что в масштабах компании это далеко не самые значимые деньги. Но в целом, прецедент интересный. Хотя и не прецедент вовсе - потому что случай не первый.

В конце мая 28 истцов подали коллективный иск в Хорошевский суд Москвы к Sony PlayStation. С 10 марта она прекратила продажу консолей и игр на территории нашей страны. Теперь за это с неё требуют 280 миллионов рублей, по 10 на каждого истца. И обязательно - снова начать продажи в магазине игр PlayStation.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дискриминация   игры   компания   магазины   одежда   плейстейшн   
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11  комментариев
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72
eutace 2 часа назад
так вроде предпринимательство и торговля это право, а не обязанность.... А мотивы деяния - только в уголовном праве выясняют
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2k
Андрей 15 минут назад
Пофик на одежду! Даешь отечественную консоль!
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−22
alexZ Полчаса назад
Сомалийцы тоже могут на НМ в суд подать на дискриминацию, почему в Сомали магазины не открывают. Пусть в московский суд подают, они уже там все знают. Дебилизм крепчает изо дня в день.
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−85
Эдуард Сайфуллин 37 минут назад
Маразм крепчает. Давай, удачи тебе, не одетый юрист
Маразм крепчает. Давай, удачи тебе, не одетый, босоногий юрист
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну и х"й бы на них, большая необходимость одеваться именно там?
А как же "поддержи отечественного производителя"?
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1
бон ли Опиум для народа 52 минуты назад
а где был "отечественный производитель" 8 лет??
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2k
boom 2 часа назад
На месте ХМа я бы ему заплатил, вместе со встречным иском "потратить все бабло в самом ХМ,и дальше только в этой одежде и ходить"
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August

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