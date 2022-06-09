На сеть магазинов H&M подали в суд за дискриминацию российских покупателей

В марте H&M Group остановила все продажи в России. Были закрыты и торговые точки и онлайн-магазин. Большинство граждан это не сильно озаботило, но появились и те, кто не смог остаться в стороне.

Например, Дмитрий Качан - руководитель юркомпании «Аргумент». Его не устроило решение о приостановке деятельности H&M и он подал иск в Спасский районный суд Приморского края. По словам Дмитрия:

«Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым. Я считаю, что если с фактом закрытия магазинов исключительно на территории РФ по собственной воле, а не из-за вынужденных обстоятельств, смириться, то потребитель окажется в невыгодном положении».

И требует с компании 700к. Юрист хочет сделать «зачин», на который будут опираться все последующие иски к западным «ушедшим или приостановившим свою деятельность» компаниям.