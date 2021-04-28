Давно пора, ведь эти двое уже стали супергероями, которым все по плечу. Они могут играючи отравить полгорода, взорвать военный склад или утопить "Титаник". Они вездесущи, неуловимы, смертоносны.
На днях компания "Дельта" из подмосковного Ступино решила зарегистрировать в Роспатенте торговый знак "Петров и Боширов". Предполагается, что под известными на весь мир фамилиями двух вездесущих и неуловимых "агентов" и ценителей шпилей будет выпускаться настольная игра-бродилка, которую планируется продавать даже за рубеж.
«Хотим продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам. Только ленивый сейчас не пишет про Петрова и Боширова, поэтому с узнаваемостью бренда всë в порядке — не надо будет тратиться на дополнительные расходы», - прокомментировал решение о регистрации бренда представитель компании "Дельта."
Компания регистрирует товарный знак "Петров и Боширов" по четырем классам Международной классификации товаров и услуг. То есть "Дельта" сможет использовать бренд не только для создания детских игрушек, но и производства одежды, обуви, головных уборов, осуществления оптовой и розничной продажи, а также оказания услуг в сфере телекоммуникаций.
В компании не опасаются, что название бренда иностранным покупателями будет воспринято негативно, в "Дельте" уверены, что на Западе достаточно здравомыслящих людей, которые поймут здоровую иронию производителей.
За границей живёт много здравомыслящих людей, но даже негативная реклама — это реклама
cообщают
Петров и Боширов в роли айсберга 😂 pic.twitter.com/bJ1ld7DHYF— Ученик Штирлица (@moments_Spring) April 21, 2021
Вторая волна популярности Петрова и Боширова и мемов на тему неуловимых спецагентов Кремля пришлась на середину апреля, когда чешские правоохранители обвинили известных на весь мир "отравителей" Скрипалей во взрыве на складе боеприпасов, который произошел в 2014 году.
Как вам идея с играми-бродилками? И что еще можно производить под таким бредом, помимо, скажем, одежды для туризма и отравы для крыс и насекомых. Есть идеи?
01-Пожарная служба.— Тамара Воронина (@dama1725) April 23, 2021
02 - Милиция.
03 - Скорая помощь.
04 - Служба газа.
05 - Петров & Баширов.
Петров и Боширов. Оперативная съёмка MI6 pic.twitter.com/CksPfcEy48— Влад. (@VZhornitsky) April 27, 2021
Источник:
- Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки
- Всем поклонникам World of Warcraft посвящается
- Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов
- Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры
- Когда отзывы об играх интереснее читать, чем играть в сами игры
Понравилось26
Товарищ - майор Петров,
Служили они в разведке
Еще с 10-х годов.
Вместе взрывали склады
В Чехии, взяв пивку,
Вместе же приучали
Скрипалей к "Новичку".
Вместе подло украли
Флаг США на Луне,
Вместе пробирки меняли
Через дырку в стене.
Вместе березу растили
И наводили борт,
Вместе не допустили
Греты Тунберг аборт.
Вместе избрали Трампа,
Грабили Белый дом,
Вместе создали полный
На Украине дурдом.
Вместе облили постным
Маслом трап у борта,
Вместе избрали украм
В президенты шута.
Вместе осуществили
Сотни кибератак,
Вместе мозга лишили
Раду и Бундестаг.
"Если служишь России,
То трудись, как пчела!" -
Такая уж поговорка
У майора была!