



«Хотим продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам. Только ленивый сейчас не пишет про Петрова и Боширова, поэтому с узнаваемостью бренда всë в порядке — не надо будет тратиться на дополнительные расходы», - прокомментировал решение о регистрации бренда представитель компании "Дельта."