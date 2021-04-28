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Российская компания будет выпускать игры-бродилки под брендом "Петров и Боширов"

Российская компания будет выпускать игры-бродилки под брендом "Петров и Боширов" (12 фото)

Автор:
28 апреля 2021 15:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Петров и Боширов   Роспатент   игры   курьез   одежда   торговый знак   
1050
12

Давно пора, ведь эти двое уже стали супергероями, которым все по плечу. Они могут играючи отравить полгорода, взорвать военный склад или утопить "Титаник". Они вездесущи, неуловимы, смертоносны.

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Метки: Петров и Боширов   Роспатент   игры   курьез   одежда   торговый знак   
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12  комментариев
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14
GoblinFegya 56 минут назад
А почему Боширов, где Васечкин?
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26k
Ashabad GoblinFegya 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Женя Полчаса назад
Был у майора Боширова
Товарищ - майор Петров,
Служили они в разведке
Еще с 10-х годов.

Вместе взрывали склады
В Чехии, взяв пивку,
Вместе же приучали
Скрипалей к "Новичку".

Вместе подло украли
Флаг США на Луне,
Вместе пробирки меняли
Через дырку в стене.

Вместе березу растили
И наводили борт,
Вместе не допустили
Греты Тунберг аборт.

Вместе избрали Трампа,
Грабили Белый дом,
Вместе создали полный
На Украине дурдом.

Вместе облили постным
Маслом трап у борта,
Вместе избрали украм
В президенты шута.

Вместе осуществили
Сотни кибератак,
Вместе мозга лишили
Раду и Бундестаг.

"Если служишь России,
То трудись, как пчела!" -
Такая уж поговорка
У майора была!
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20k
pssst 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
Cornho 49 минут назад
А кто это такие? Последнее время что-то часто стал слышать эти фамилии.
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3k
Пополь Вух 53 минуты назад
Высокие отношения!

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152k
☭Cheкаво☭ 56 минут назад
Ну, нормально, пусть видят что в России, шизаЕвропу троллят, до абсурда уже докатились с этим П. и Б.
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3k
Vasiliy Pakazyava 59 минут назад
Комедия превращается в фарс
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773
Гарик Час назад
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9k
Kucher 2 часа назад
Когда ещё про Скрипалей британцы придумали, я ещё тогда предлагал наладить выпуск духов "Novichok". Это б наш бред был, который всякие англосаксы с подпевалами за нас бы и раскручивали.
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7k
antonium 2 часа назад
Надо еще этих товарищей запатентовать как бренд российский за рубежом. Футболки, кепки, кружки. Чтобы как водка, балалайка и матрешка. Russians killers [мат].
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