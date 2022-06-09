Не понравился – в расход: как расправлялась с неприятными людьми скромная медсестра?

Мать малышки ушла из жизни от туберкулеза, когда дочке был всего год от роду. Отец впал в длительную депрессию. Да настолько глубоко, что выйти уже не смог, и девочку отправили в детский дом.

В пятилетнем возрасте малышку удочерили, сменив имя на Джейн Топпан. Новые родители видели в девочке прислугу, а не любимого ребенка. Но Джейн смогла извлечь из своего положения максимум выгоды и стать очень популярной в школе. Потому что умела виртуозно лгать.

Она с вдохновением врала, что ее отец живет в Китае, а красавица-сестра замужем за британским лордом. Впрочем, с учетом жизненных обстоятельств уход в мир фантазий возможно был для девочки способом защиты.