Когда решил нанять мастеров подешевле

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Пост целиком посвящён работе плиточников, а также тех, кто себя считает таковыми. Спойлер: данный пост не был проспонсирован правительством Москвы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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