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Когда решил нанять мастеров подешевле

Когда решил нанять мастеров подешевле

Автор:
27 мая 2022 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   криворукие строители   плитка   плиточники   подборка   прикол   стройка   
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Пост целиком посвящён работе плиточников, а также тех, кто себя считает таковыми. Спойлер: данный пост не был проспонсирован правительством Москвы.
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Источник:

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Метки: Юмор   криворукие строители   плитка   плиточники   подборка   прикол   стройка   
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