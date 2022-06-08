Принцесса Норвегии задумала выйти замуж за шамана-афроамериканца

Как заявляет шаман, он: «Возвращает власть в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично». Чтобы это не значило, но оно точно произвело впечатление на принцессу - в отношениях с властелином шаманом она уже несколько лет, живут в Лос-Анджелесе. Теперь вот объявили о помолвке и будут готовиться к свадьбе. Потомки викингов умеют удивлять.

Скорее всего, торжество будет весьма колоритным.