Принцесса Норвегии задумала выйти замуж за шамана-афроамериканца

А пока счастливая пара объявила о помолвке.
Старшая дочь короля Норвегии Харальда V решила связать свою судьбу с настоящим шаманом в шестом поколении. Его зовут Дурек Верретт:
С 23 минуты можно оценить, как Верретт шаманит. Сидит на ковре, нежно держит девушку за руку и причёсывает ей про внутреннюю силу - слегка напоминает завязку для знатной сцены из фильмов для взрослых. Понятно, что среди клиентов у него одни женщины:
Кроме того неуёмный шаман написал книгу “Сила духа” за которую его как следует проклизмовали и назвали мошенником и шарлатаном. В ней есть пассажи про случайный секс, подземных духов и рептилоидов.
Как заявляет шаман, он: «Возвращает власть в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично». Чтобы это не значило, но оно точно произвело впечатление на принцессу - в отношениях с
властелином шаманом она уже несколько лет, живут в Лос-Анджелесе. Теперь вот объявили о помолвке и будут готовиться к свадьбе. Потомки викингов умеют удивлять.
Скорее всего, торжество будет весьма колоритным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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