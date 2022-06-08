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Принцесса Норвегии задумала выйти замуж за шамана-афроамериканца

Принцесса Норвегии задумала выйти замуж за шамана-афроамериканца

Автор:
08 июня 2022 14:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Принцесса   дурек верретт   норвегия   помолвка   ритуал   свадьба   шаман   
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А пока счастливая пара объявила о помолвке.

Старшая дочь короля Норвегии Харальда V решила связать свою судьбу с настоящим шаманом в шестом поколении. Его зовут Дурек Верретт:

С 23 минуты можно оценить, как Верретт шаманит. Сидит на ковре, нежно держит девушку за руку и причёсывает ей про внутреннюю силу - слегка напоминает завязку для знатной сцены из фильмов для взрослых. Понятно, что среди клиентов у него одни женщины:

Кроме того неуёмный шаман написал книгу “Сила духа” за которую его как следует проклизмовали и назвали мошенником и шарлатаном. В ней есть пассажи про случайный секс, подземных духов и рептилоидов.

Как заявляет шаман, он: «Возвращает власть в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично». Чтобы это не значило, но оно точно произвело впечатление на принцессу - в отношениях с властелином шаманом она уже несколько лет, живут в Лос-Анджелесе. Теперь вот объявили о помолвке и будут готовиться к свадьбе. Потомки викингов умеют удивлять.

Скорее всего, торжество будет весьма колоритным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Принцесса   дурек верретт   норвегия   помолвка   ритуал   свадьба   шаман   
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9  комментариев
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1k
Георгий Шпиц 41 минуту назад
Какая барыня не будь, а всё равно её ябуть!
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6k
soar 6 минут назад
Шутейки про волшебную палочку, которой он околдовывает прихожанок, уже были?
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385k
Алексей 19 минут назад
одно радует.не лесбиянка
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10k
Владимир 22 минуты назад
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30k
MatveiVainrub Полчаса назад
Шаман дурик . Женился на норвежской короне .Другими словами корону Норвегии держит афроамериканец дурик погоняло которому шаман . И называют его так потому что он думает , что он подключён к космосу . Вернее сказать он заставляет так думать окружающих ( видать внатуре шаман ) . На самом деле просто людишки становятся глупее и эта панацея зацепила норвежскую королеву . Если бы мы жили в паралельной вселенной то я бы решил что здесь что то не так . Дурик женился на королеве Норвегии . Но мы то живём в нашем мире а не паралельном - по этому это норма .
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7k
Владимир Полчаса назад
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25k
Киры4 Полчаса назад
Нашаманил)))
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7k
SuperTroll Полчаса назад
Мне кажется этот шаман, её своей "волшебной палочкой" затра...заколдовал
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August

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