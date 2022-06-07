O-14: дубайское здание с фасадом в виде швейцарского сыра

973
18
Необычный офисный небоскрёб появился в Объединённых Арабских Эмиратах в 2009 году.
2.
O14 — это 22-этажная коммерческая башня, также известная как Swiss Cheese в Business Bay. Здание буквально обернуто 40-сантиметровым фасадным скелетом с 1300 отверстиями. Между фасадом и окнами есть пространство в 1 метр, позволяющее горячему воздуху подниматься, а прохладному воздуху поступать снизу. O-14 был разработан с открытой концепцией для максимального восприятия пространства. Здание имеет четыре уровня подземной парковки. На первом этаже расположены магазины.
Здание расположено в исторической части Дубайской бухты. За свой уникальный архитектурный дизайн небоскрёб получил ряд наград, таких как Emporis Skyscraper Award в 2009 году, Национальная почетная награда ACEC за выдающиеся достижения в инженерном проектировании в 2010 году, а также лучшее высотное здание на Ближнем Востоке и в Африке среди лучших высотных зданий.
В здании есть складские помещения, но большая часть площади отдана под офисные нужды.
Здание расположено в исторической части Дубайской бухты. За свой уникальный архитектурный дизайн небоскрёб получил ряд наград, таких как Emporis Skyscraper Award в 2009 году, Национальная почетная награда ACEC за выдающиеся достижения в инженерном проектировании в 2010 году, а также лучшее высотное здание на Ближнем Востоке и в Африке среди лучших высотных зданий.
В здании есть складские помещения, но большая часть площади отдана под офисные нужды.
×
×
Хотели бы побывать в таком здании?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Американцы возмущены ростом цен на бензин
- Дубай в облаках: потрясающие снимки одних из самых роскошных небоскребов мира
- Современное чудо света: китайский мост-небоскрёб
- В Китае строят уникальный "небесный коридор", соединяющий небоскребы
- Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца
Новости партнёров
Скорее всего внешняя оболочка связана с внутренним строением получается функция радиатора.