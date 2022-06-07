O-14: дубайское здание с фасадом в виде швейцарского сыра

2.

O14 — это 22-этажная коммерческая башня, также известная как Swiss Cheese в Business Bay. Здание буквально обернуто 40-сантиметровым фасадным скелетом с 1300 отверстиями. Между фасадом и окнами есть пространство в 1 метр, позволяющее горячему воздуху подниматься, а прохладному воздуху поступать снизу. O-14 был разработан с открытой концепцией для максимального восприятия пространства. Здание имеет четыре уровня подземной парковки. На первом этаже расположены магазины.



Здание расположено в исторической части Дубайской бухты. За свой уникальный архитектурный дизайн небоскрёб получил ряд наград, таких как Emporis Skyscraper Award в 2009 году, Национальная почетная награда ACEC за выдающиеся достижения в инженерном проектировании в 2010 году, а также лучшее высотное здание на Ближнем Востоке и в Африке среди лучших высотных зданий.



В здании есть складские помещения, но большая часть площади отдана под офисные нужды.