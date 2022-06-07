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O-14: дубайское здание с фасадом в виде швейцарского сыра

O-14: дубайское здание с фасадом в виде швейцарского сыра

Автор:
07 июня 2022 10:35
Сообщество : Строитель
Метки: O-14   Ближний Восток   ОАЭ   азия   небоскрёбы   небоскрёбы ОАЭ   швейцарский сыр   
973
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Необычный офисный небоскрёб появился в Объединённых Арабских Эмиратах в 2009 году.

2.

O14 — это 22-этажная коммерческая башня, также известная как Swiss Cheese в Business Bay. Здание буквально обернуто 40-сантиметровым фасадным скелетом с 1300 отверстиями. Между фасадом и окнами есть пространство в 1 метр, позволяющее горячему воздуху подниматься, а прохладному воздуху поступать снизу. O-14 был разработан с открытой концепцией для максимального восприятия пространства. Здание имеет четыре уровня подземной парковки. На первом этаже расположены магазины.

Здание расположено в исторической части Дубайской бухты. За свой уникальный архитектурный дизайн небоскрёб получил ряд наград, таких как Emporis Skyscraper Award в 2009 году, Национальная почетная награда ACEC за выдающиеся достижения в инженерном проектировании в 2010 году, а также лучшее высотное здание на Ближнем Востоке и в Африке среди лучших высотных зданий.

В здании есть складские помещения, но большая часть площади отдана под офисные нужды.
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Хотели бы побывать в таком здании?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: O-14   Ближний Восток   ОАЭ   азия   небоскрёбы   небоскрёбы ОАЭ   швейцарский сыр   
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4  комментария
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25k
blus 52 минуты назад
Когда-нибудь им в голову придет мысль построить лестницу на Луну... И они её построят...
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62k
КУЗНЕЦ 7 минут назад
Почему бы эти деньги просто бы не украсть? какие ОНИ ТАМ НА ЗАПАДЕ ВСЕ ТАКИ ДЕБИЛЫ!!!...
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453
Олег Квирулянт 11 минут назад
фубля

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25k
SerGProS 17 минут назад
Белый материал плохо поглощает солнечное излучение. С теневой стороны температура ниже и охлажденный воздух вытесняет горячий. Своего рода кожух с возможностью естественного притока/оттока воздушных масс.Наверняка, что-то такое было задумано.
Скорее всего внешняя оболочка связана с внутренним строением получается функция радиатора.
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