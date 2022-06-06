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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
06 июня 2022 08:29
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2558
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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4  комментария
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31k
ACU900 2 часа назад
Это провокация чтобы очернить голубя. Голубь к этому "гнезду" не имеет никакого отношения. Разве не видно, что яйцо вообще то куриное?
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16k
alexis Час назад
И мать их София.

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4k
Умница-красавица 3 часа назад
Вся суть взаимоотношений Украины и ЕС
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