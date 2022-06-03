«Покурим, поболтаем. Только отойди от края!»: российский полицейский спас мужика, который собирался сигануть с крыши многоэтажки

У 41-летнего Рафаэля умерла жена и у него начался серьёзный депресняк. Печаль глушил алкоголем - как известно, от него становится только хуже. И вот он в очередной раз принял на грудь и пришёл к дому, где раньше проживала супруга.

Там решил свести счёты с жизнью: поднялся на крышу многоэтажки и встал на краю. Его заметили местные жители, они и вызвали полицию. На вызов приехал толковый сотрудник, который оказался ещё и неплохим психологом: