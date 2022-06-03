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«Покурим, поболтаем. Только отойди от края!»: российский полицейский спас мужика, который собирался сигануть с крыши многоэтажки

«Покурим, поболтаем. Только отойди от края!»: российский полицейский спас мужика, который собирался сигануть с крыши многоэтажки

Автор:
03 июня 2022 17:02
Сообщество : Жить в России
Метки: крыша   многоэтажка   мужик   полиция   прыжок   психолог   силовик   спасение   
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Этот сотрудник точно получит плюсик в карму и похвалу от руководства.

У 41-летнего Рафаэля умерла жена и у него начался серьёзный депресняк. Печаль глушил алкоголем - как известно, от него становится только хуже. И вот он в очередной раз принял на грудь и пришёл к дому, где раньше проживала супруга.

Там решил свести счёты с жизнью: поднялся на крышу многоэтажки и встал на краю. Его заметили местные жители, они и вызвали полицию. На вызов приехал толковый сотрудник, который оказался ещё и неплохим психологом:

В итоге - хеппи-энд. Полицейский всё-таки уговорил мужчину отойти от края крыши и они вместе спустились вниз. Теперь силовика ждёт поощрение от руководства, а Рафаэля - плотная работа с настоящими психотерапевтами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: крыша   многоэтажка   мужик   полиция   прыжок   психолог   силовик   спасение   
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9  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Дай Бог здоровья настоящему стражу порядка!
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6k
Кузнец душ. 11 минут назад
Я один и без автомата ))) А вообще молодец !!! В сшп для этого специально обученых переговорщиков вызывают. (так в кино показывают)
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7k
Погулять вышел 22 минуты назад
Сотрудник полиции наверняка смотрел "Смертельное оружие-1"
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3k
Frank Borman Полчаса назад
Силовик получил плюсик в корму, в смысле в жопу, а слабовик так и не отправился на небеса к Боженьке. А ведь мог бы сейчас быть в раю, среди райских кущ, девственниц и ангелов. Проклятый полицай все испортил.
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9
бон ли Час назад
если чувак задумал выпилиться, то он эвыпилиться, не сейчас так в другой раз
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1k
foma 84 Час назад
Оказывается курение не всегда убивает. Полиционер красавчик!
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Tamdima 2 часа назад
Тут курение спасает! Молодец!
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5k
Бу 2 часа назад
Дай бог ему здоровья
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Молодчина!
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