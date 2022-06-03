«Покурим, поболтаем. Только отойди от края!»: российский полицейский спас мужика, который собирался сигануть с крыши многоэтажки

Этот сотрудник точно получит плюсик в карму и похвалу от руководства.
У 41-летнего Рафаэля умерла жена и у него начался серьёзный депресняк. Печаль глушил алкоголем - как известно, от него становится только хуже. И вот он в очередной раз принял на грудь и пришёл к дому, где раньше проживала супруга.
Там решил свести счёты с жизнью: поднялся на крышу многоэтажки и встал на краю. Его заметили местные жители, они и вызвали полицию. На вызов приехал толковый сотрудник, который оказался ещё и неплохим психологом:
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В итоге - хеппи-энд. Полицейский всё-таки уговорил мужчину отойти от края крыши и они вместе спустились вниз. Теперь силовика ждёт поощрение от руководства, а Рафаэля - плотная работа с настоящими психотерапевтами.
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АНТИФИШКИ
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