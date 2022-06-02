В Узбекистане нашли целителя, который лечит больных плевками в рот

Метод нетрадиционный, но местные в него верят, и готовы отстоять длинную очередь за "волшебным" плевком.
Медицина не стоит на месте: ежегодно ученые изобретают новые лекарства и прорывные методы лечения болезней. Однако находятся люди, которые по-старинке предпочитают знахарей и целителей, чьи методы не поддаются пониманию.
В горах Узбекистана практикует лекарь который верит, что его слюна помогает от всех возможных болячек. Удивительно, но у него полно пациентов. Их так много, что за плевком иным недужным приходится отстоять длинную очередь.
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Кстати, услуги лекаря отнюдь не бесплатны.
После того, как видео приёма целителя завирусилось в Сети, им заинтересовались власти. Лекаря нашли и выяснилось, что товарищ - бывший фермер 1970 года рождения. Никакого медицинского образования у него нет. Ранее узбек занимался животноводством и последние два года продавал козье молоко. А потом вдруг вычитал в энциклопедии лекарственных растений, что корень растения "читтигул" излечивает от ларингита. Фермер подумал, что это знание послано ему свыше и использовал его себе во благо. Мужчина собирал корни, измельчал их в порошок и вдувал людям в рот через трубочку вместе со своей слюной. За каждый такой сеанс лечения предприимчивый целитель получал 20 тысяч сумов
В ходе расследования были изъяты все предметы, используемые при лечении. Следствие пока еще продолжается.
А вообще, тот самый случай, когда посмотришь видео - и почувствуешь себя здоровым даже без волшебного плевка. Не так ли?
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АНТИФИШКИ
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Вот кто-то в это верит, кто-то в мифические пилюли на базе мела с сахаром, кто-то вот в эти плевки. Эх, земля полна..