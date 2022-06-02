В Узбекистане нашли целителя, который лечит больных плевками в рот

Медицина не стоит на месте: ежегодно ученые изобретают новые лекарства и прорывные методы лечения болезней. Однако находятся люди, которые по-старинке предпочитают знахарей и целителей, чьи методы не поддаются пониманию.

В горах Узбекистана практикует лекарь который верит, что его слюна помогает от всех возможных болячек. Удивительно, но у него полно пациентов. Их так много, что за плевком иным недужным приходится отстоять длинную очередь.