FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4722 поста • 1181 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Узбекистане нашли целителя, который лечит больных плевками в рот

В Узбекистане нашли целителя, который лечит больных плевками в рот

Автор:
02 июня 2022 19:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Их нравы   видео   дикий народ   здоровые   ларингит   лечение   мошенник   ташкент   узбекистан   
229
2
1

Метод нетрадиционный, но местные в него верят, и готовы отстоять длинную очередь за "волшебным" плевком.

Медицина не стоит на месте: ежегодно ученые изобретают новые лекарства и прорывные методы лечения болезней. Однако находятся люди, которые по-старинке предпочитают знахарей и целителей, чьи методы не поддаются пониманию.


В горах Узбекистана практикует лекарь который верит, что его слюна помогает от всех возможных болячек. Удивительно, но у него полно пациентов. Их так много, что за плевком иным недужным приходится отстоять длинную очередь.


Кстати, услуги лекаря отнюдь не бесплатны.


После того, как видео приёма целителя завирусилось в Сети, им заинтересовались власти. Лекаря нашли и выяснилось, что товарищ - бывший фермер 1970 года рождения. Никакого медицинского образования у него нет. Ранее узбек занимался животноводством и последние два года продавал козье молоко. А потом вдруг вычитал в энциклопедии лекарственных растений, что корень растения "читтигул" излечивает от ларингита. Фермер подумал, что это знание послано ему свыше и использовал его себе во благо. Мужчина собирал корни, измельчал их в порошок и вдувал людям в рот через трубочку вместе со своей слюной. За каждый такой сеанс лечения предприимчивый целитель получал 20 тысяч сумов




В ходе расследования были изъяты все предметы, используемые при лечении. Следствие пока еще продолжается.


А вообще, тот самый случай, когда посмотришь видео - и почувствуешь себя здоровым даже без волшебного плевка. Не так ли?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Их нравы   видео   дикий народ   здоровые   ларингит   лечение   мошенник   ташкент   узбекистан   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Radugananebe 14 часов назад
Мракобесие полным ходом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 13 часов назад
Ну так-то это мракобесие не особо отличается от лобызания креста, икон и ящиков с сушеной мертвечиной.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
Просто прохожий 13 часов назад
Он бизнесмен, а его клиенты безмозглые долбо...бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 13 часов назад
пасиба, пАрыгал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
.Атеист. 13 часов назад
Кто во что верит, тем и лечится. Вот только многие из методов "я верю что.." могут приводить к эпидемиям, вот что хреново
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 14 часов назад
А, случайно, от туберкулёза он таким образом не лечил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93321



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины
После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины
Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Чемодан-машина-Крым: 7 способов добраться до полуострова, если самолёты не летают
Чемодан-машина-Крым: 7 способов добраться до полуострова, если самолёты не летают
25 актеров, которые настолько вжились в роль, что шокировали зрителей
25 актеров, которые настолько вжились в роль, что шокировали зрителей
7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото)
7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно...

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#люди#в мире#фотографии#автомобили#автомир#новости#Разное
#Юмор#животные#подборка#природа#аварии#авто аварии#беженцы#Ynews#СССР#Украина
#прикол#интересное#дети#история#дтп#Жизнь#забавно#картинки#шоу бизнес#Великая Отечественная война
7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото) 7 косяков во внешности женщин, которые дико бесят мужчин (16 фото) Эффективность большого «Бедлама»: какие методики использовали для лечения душевнобольных специалисты самой известной психиатрической клиники? Эффективность большого «Бедлама»: какие методики использовали для лечения душевнобольных... В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом Чтобы посмотреть новый фильм про "Бэтмена", россиянин улетел в Узбекистан Чтобы посмотреть новый фильм про "Бэтмена", россиянин улетел в Узбекистан Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю

На что жалуетесь?

Вернуться