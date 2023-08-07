В США болельщики стоя аплодировали россиянину, дошедшему до финала с переломом ноги

На турнире по кроссфиту россиянин Роман Хренников выполнял прыжки со скакалкой, перетягивание каната и элементы на брусьях наравне с остальными участниками, несмотря на серьезную травму.
Российский спортсмен Роман Хренников занял третье место в соревнованиях CrossFit Games, несмотря на сломанную ногу.
По итогам девяти упражнений россиянин удерживал второе место. В какой-то момент он серьезно повредил ногу. Однако, несмотря на травму, Роман продолжил борьбу. Упражнение на скакалке ему пришлось делать на одной ноге. Мужество Хренникова по достоинству оценили местные болельщики, устроив спортсмену овации стоя:
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Кроссфит – это система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которой включены элементы таких дисциплин, как тяжелая атлетика, гимнастика, аэробика, гиревой спорт, упражнения стронгменов и других видов спорта.
Crossfit – это соревновательный вид спорта, турниры по которому проходят по всему миру, в том числе и в России. Кроме того, кроссфит – это товарный знак (бренд), зарегистрированный в США Грегом Глассманом в 2000 г.
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Да и российского флага я не увидел. Равняйтесь дальше
Не стоит огульно, без причины, обвинять россиян, проживающих за рубежом.
А уж причем тут родившийся ребенок, непонятно в квадрате.
Есть такие люди, любящие принижать достижения своих граждан, и превозносить граждан других стран.