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В США болельщики стоя аплодировали россиянину, дошедшему до финала с переломом ноги

В США болельщики стоя аплодировали россиянину, дошедшему до финала с переломом ноги

Автор:
07 августа 2023 23:56
Сообщество : Спорт
Метки: Кроссфит   Роман Хреников   Спорт   брусья   нога   соревнования   
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На турнире по кроссфиту россиянин Роман Хренников выполнял прыжки со скакалкой, перетягивание каната и элементы на брусьях наравне с остальными участниками, несмотря на серьезную травму.

Российский спортсмен Роман Хренников занял третье место в соревнованиях CrossFit Games, несмотря на сломанную ногу.

По итогам девяти упражнений россиянин удерживал второе место. В какой-то момент он серьезно повредил ногу. Однако, несмотря на травму, Роман продолжил борьбу. Упражнение на скакалке ему пришлось делать на одной ноге. Мужество Хренникова по достоинству оценили местные болельщики, устроив спортсмену овации стоя:

Кроссфит – это система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которой включены элементы таких дисциплин, как тяжелая атлетика, гимнастика, аэробика, гиревой спорт, упражнения стронгменов и других видов спорта.

Crossfit – это соревновательный вид спорта, турниры по которому проходят по всему миру, в том числе и в России. Кроме того, кроссфит – это товарный знак (бренд), зарегистрированный в США Грегом Глассманом в 2000 г.

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Метки: Кроссфит   Роман Хреников   Спорт   брусья   нога   соревнования   
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5  комментариев
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Павел Плеханов 46 минут назад
Спортсмен, на которого стоит равняться.
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Бритва 17 минут назад
Россияне спокойно в сша выступают. Что они для этого сделали?
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14k
Ничоси 20 минут назад
В апреле 2022 года у Романа и Анастасии родился сын Лев. В это время Хренников находился в США, тренируясь перед выступлением на Играх Кроссфит. После выступления на Играх Кроссфит Роман принял решение продолжить тренировки и проживание с семьей в США, переместившись из Мадисониа (Висконсин) в Куквилл (Теннесси)
Да и российского флага я не увидел. Равняйтесь дальше
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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