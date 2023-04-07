Классификация болельщиков: от футбольных хулиганов до сталкеров

Это болельщики, любовь которых к команде затмевает для них всё остальное. Они с ног до головы одеты в цвета своей команды. Они не только носят майку с именем любимого игрока, но у них еще будут и соответствующие шапка, носки и обувь для завершения образа. У такого профессионального болельщика есть и коллекция памятных вещей, связанных с командой и сыгранными ею матчами. Он обладает поистине энциклопедическими знаниями о том, кто когда и с каким счетом сыграл, каким был стартовый состав для любого матча, может дать статистику каждого игрока и даже пошаговую разбивку игры по памяти. И такой суперфанат очень самоотвержен — готов пойти на всё, чтобы достать билеты на большой матч, путешествует за своей командой по стране и даже по миру, идёт на игру хоть в снег, хоть в дождь. Главное, что такие болельщики, как правило, экстраваганты, но безобидны и просто хотят показать свою любовь к игрокам.