Классификация болельщиков: от футбольных хулиганов до сталкеров

Спортивных болельщиков можно условно разделить на несколько типов. Есть случайные зрители, а есть немного сумасшедшие фанаты. Кто-то из них «чокнутый» по-хорошему, а кто-то — по-плохому. Давайте попробуем составить классификацию и посмотреть на фанатский мир с разных сторон.
Хулиган-болельщик — дитя спортивного мира, обычно встречающееся на футбольных матчах. Хулиганы поднимают свою любовь к игре на новый уровень — уровень, включающий кулачные бои, вандализм и общий беспредел. Такие фанаты часто носят отличительную символику — шарфы или шапка с эмблемой команды, также у них могут быть соответствующие татуировки, название группировки, клички для всех её членов, речёвки, которые они кричат во время матчей. Конечно, не все футбольные фанаты — хулиганы. Их меньшинство, но даже меньшинство может сильно набедокурить. Большинство же болельщиков безобидны, они просто дружно и энергично болеют за свою команду и не пытаются устроить драку.
Это болельщики, любовь которых к команде затмевает для них всё остальное. Они с ног до головы одеты в цвета своей команды. Они не только носят майку с именем любимого игрока, но у них еще будут и соответствующие шапка, носки и обувь для завершения образа. У такого профессионального болельщика есть и коллекция памятных вещей, связанных с командой и сыгранными ею матчами. Он обладает поистине энциклопедическими знаниями о том, кто когда и с каким счетом сыграл, каким был стартовый состав для любого матча, может дать статистику каждого игрока и даже пошаговую разбивку игры по памяти. И такой суперфанат очень самоотвержен — готов пойти на всё, чтобы достать билеты на большой матч, путешествует за своей командой по стране и даже по миру, идёт на игру хоть в снег, хоть в дождь. Главное, что такие болельщики, как правило, экстраваганты, но безобидны и просто хотят показать свою любовь к игрокам.
Это отдельные персонажи, от которых можно ждать любой дикой выходки. Они могут быть непредсказуемыми, эксцентричными, а иногда даже совершенно сумасшедшими. Вот как в случае, когда во время матча по американскому футболу на поле выбежал парень с дымовой шашкой. Не факт, что он вообще спортивный болельщик — он мог агитировать за что угодно, например, за права животных.
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За парнем немного побегали по полю, пытаясь его остановить, а потом защитник Бобби Вагнер решил, что пора уже прекратить этот беспредел и применил к нарушителю мощный захват, повалил его на газон. Ну а чего он тут бегает и играть мешает?
Поклонник «победы на выборах» — лучший друг спортивного мира. Такие болельщики присоединяются к победившей команде в хорошие времена, но исчезают, когда команда начинает проигрывать. Они, как хамелеоны, меняют свой цвет, чтобы слиться с толпой. В общем, это те, кто внезапно начинает носить командную экипировку после того, как команда вырывается вперёд в турнирной таблице. Возможно, раньше они никогда не проявляли никакого интереса к ней, но внезапно стали самыми большими фанатами. Они ведут себя как стадо овец, никакой настоящей верности, страсти и любви. Сплошная конъюнктура.
Сталкеры путают восхищение спортсменом с навязчивой и болезненной одержимостью им. Они знают всё о команде или конкретном игроке/спортсмене, у них дома висят плакаты с его изображением, они следят за ним во всех социальных сетях, пытаются преследовать как в онлайн-мире, так и в реальном. Можно вспомнить случай, когда в 2014 году в дом Анны Курниковой ворвался (подплыв по воде) психически неуравновешенный фанат. Кстати, такие сталкеры опасны и для других болельщиков или членов команды: они могут наброситься на любого, кто критикует их любимца, или напасть на того, кто слишком завладел его вниманием.
В спортивном мире есть своя версия «Секретных материалов» и её адепты видят тайный заговор за каждым поражением, неудачей и травмой игрока. Они всегда ищут скрытый смысл и тайные замыслы, и склонны быстро обвинять в проигрыше что-то другое, а не просто невезение или плохую работу команды/спортсмена. То есть они будут говорить, что судьи предвзяты, что лига подтасовывает игры в пользу других команд, и так далее. Любые, даже самые нелепые предположения легко идут в ход. При этом фанаты-конспирологи могут пойти на всё, чтобы доказать свои теории: могут даже преследовать игроков, тренеров и судей, угрожая им расправой. Чрезмерная паранойя делает своё дело.
Болельщик-пессимист убеждён, что его команда проклята и обречена на неминуемое поражение. Он подобен тёмному облаку, нависшему над стадионом и распыляющему негативную энергию на всех, кто находится рядом. У таких людей всегда всё плохо, игроки неудачники, команда ужасна, вот раньше было лучше, а вот теперь нечего ловить. Их пессимизм может снизить боевой дух и вызвать у игроков чувство пораженчества. Их одержимость «проклятием», якобы наложенным на команду из-за какого-то события в прошлом, также может привести к экстремальному поведению, например, сжиганию символики команды или нападению на других фанатов, «виновников проклятия».
Чрезмерно усердные родители-фанаты — это мамы и папы, которые слишком серьёзно относятся к спортивным состязаниям своего ребёнка. Они не только оказывают давление на своё чадо, заставляя его выступать, но и сами жутко нервничают и переживают. Что делает этих рьяных родителей такими опасными? Ну, они могут буквально сойти с ума во время соревнований. Могут кричать на судью, критиковать товарищей по команде ребёнка, даже вступить в драку с детьми или взрослыми (другими родителями, тренером, судьями). Для них важна победа любой ценой. Это может привести к тому, что их ребёнок никогда больше не захочет заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, а ещё у него может снизиться самооценка, чего хорошие родители вообще не должны допускать.
9. Агрессивный фанат
Узнать агрессивного болельщика можно за километр — это тот, кто постоянно кидается чем-то на игровое поле, затевает драки с фанатами другой команды и вообще ведёт себя крайне нагло, как будто напоказ. Им всё равно, кому они причиняют боль, пока их команда выходит на первое место. Что делает этих фанатов такими опасными, так это их полное игнорирование безопасности других. Они как бомба замедленного действия, которая только и ждет, чтобы взорваться. Будь то драки на трибунах или массовые уличные беспорядки, агрессивные фанаты — это сила, с которой нужно считаться. Достаточно одного такого «красавца», чтобы испортить удовольствие от игры всем остальным и нанести непоправимый ущерб репутации команды.
10. Фанат-националист
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Это, наверное, самый опасный и неприятный тип болельщика, поскольку фанатики-националисты превращают спортивные мероприятия в политическое поле битвы, поле для высказывания своих радикальных взглядов. Они приходят не просто поболеть за свою команду, они приходят с националистической символикой, флагами с экстремистскими надписями, скандируют оскорбительные лозунги, устраивают беспорядки, осыпают противников оскорблениями на расовой почве, и всё это делают с полной убеждённостью в своей правоте, не моргнув глазом. Люди пропагандируют ненависть, хотя, казалось бы, спорт должен всех объединять.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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