Не летает, не переносит во времени, но DeLorean: представлена новая модель легендарного авто

Наверняка все помнят автомобиль DeLorean DMC-12, который на многие неудачные решения выглядел крайне футуристично, за счет чего и появился в культовой кинотрилогии «Назад в будущее».





В 7 часов утра по Московскому времени был представлены новый внешний вид и характеристики будущего авто.