Не летает, не переносит во времени, но DeLorean: представлена новая модель легендарного авто

Выглядел бы так автомобиль в 80-х, Эмметт Браун подумал бы 10 раз.
Наверняка все помнят автомобиль DeLorean DMC-12, который на многие неудачные решения выглядел крайне футуристично, за счет чего и появился в культовой кинотрилогии «Назад в будущее».
В 7 часов утра по Московскому времени был представлены новый внешний вид и характеристики будущего авто.
Несмотря на то, что дизайном DeLorean Alpha5 занималась компания Italdesign, разработавшая внешний вид DMC-12 полвека назад, в этот раз машина выглядит менее впечатляюще и является обычным спортивным электромобилем.
Впрочем, одна интересная деталь из прошлого осталась – двери, открывающиеся словно крыло чайки.
Увы, второго чуда не случилось, но если все-таки вам понравился внешний вид, ознакомиться с новым автомобилем можно будет на выставке Pebble Beach Concours d 'Elegance Award 18 августа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ведь это чудо-машина "причем с электронным двигателем"! По меньшей мере это революция в двигателестроении, а скорее всего и в физике!!!
это АБИБАС