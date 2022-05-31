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Не летает, не переносит во времени, но DeLorean: представлена новая модель легендарного авто

Не летает, не переносит во времени, но DeLorean: представлена новая модель легендарного авто

Автор:
31 мая 2022 23:09
Сообщество : Автомир
Метки: Марти   Назад в будущее   авто   делореан   дизайн   док   машина   
1533
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Выглядел бы так автомобиль в 80-х, Эмметт Браун подумал бы 10 раз.

Наверняка все помнят автомобиль DeLorean DMC-12, который на многие неудачные решения выглядел крайне футуристично, за счет чего и появился в культовой кинотрилогии «Назад в будущее».


В 7 часов утра по Московскому времени был представлены новый внешний вид и характеристики будущего авто.

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Несмотря на то, что дизайном DeLorean Alpha5 занималась компания Italdesign, разработавшая внешний вид DMC-12 полвека назад, в этот раз машина выглядит менее впечатляюще и является обычным спортивным электромобилем.


Впрочем, одна интересная деталь из прошлого осталась – двери, открывающиеся словно крыло чайки.


Увы, второго чуда не случилось, но если все-таки вам понравился внешний вид, ознакомиться с новым автомобилем можно будет на выставке Pebble Beach Concours d 'Elegance Award 18 августа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Марти   Назад в будущее   авто   делореан   дизайн   док   машина   
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6  комментариев
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836
D. K 18 минут назад
Очередная бездушная мыльница без характера и харизмы оригинала.
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1k
Мурчелло 7 минут назад
Даже в 7 утра.Эту мыльницу ещё пару лет назад представляли.
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4k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
На парковке дверь )(уй откроешь, если прижмут с обеих сторон.
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4k
Vasiliy 37 минут назад
Как это не случилось чуда?! О_о
Ведь это чудо-машина "причем с электронным двигателем"! По меньшей мере это революция в двигателестроении, а скорее всего и в физике!!!
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1k
Трям 48 минут назад
Такие двери только питорасам нравятся. А в остальном - типичный тайкан!
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88k
Броненосец Потелкам Час назад
Спортивное авто со вторым рядом сидений - это НЕ СПОРТИВНОЕ АВТО
это АБИБАС
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