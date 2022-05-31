Москва 1950-х годов: люди на улицах

FISHKINET
Из школы - в ЗАГС: знаменитости, выбравшие в жены 18-летних (11 фото+видео) Из школы - в ЗАГС: знаменитости, выбравшие в жены 18-летних (11... Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток Ращу косу, чтобы на ней повеситься: необычные анкеты девушек из приложения для знакомств Ращу косу, чтобы на ней повеситься: необычные анкеты девушек из... «Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из украинского пресс-центра «Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала... Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс В Тулу не только за пряниками и самоваром В Тулу не только за пряниками и самоваром Автомобилистка на «Мерседесе» остановилась посреди дороги, чтобы высадить детей у школы Автомобилистка на «Мерседесе» остановилась посреди дороги, чтобы... Сборник автомобильного юмора Сборник автомобильного юмора «Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», — автомобилистка устроила ДТП, а потом нагло врала «Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», —... Чудак разбил камнем баллон с монтажной пеной Чудак разбил камнем баллон с монтажной пеной Уборку нельзя закончить, её можно лишь приостановить Уборку нельзя закончить, её можно лишь приостановить Гуманитарий, сдавайся! Тонкий математический юмор Гуманитарий, сдавайся! Тонкий математический юмор На позитиве На позитиве Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски Как легко разозлить итальянца Как легко разозлить итальянца Снежок и Уголёк Снежок и Уголёк 20 снимков котов, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали застать 20 снимков котов, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали...
Москва 1950-х годов: люди на улицах

Москва 1950-х годов: люди на улицах

Автор:
31 мая 2022 22:15
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
261
32
Серия фотографий людей на улицах Москвы в 1950-е годы, сделанная американским фотографом Томасом Тэйлором Хаммондом. Томас Хаммонд был специалистом по истории России и СССР, преподавателем и фотографом. Он часто приезжал в Советский Союз в 1950-1970-е годы, написал несколько книг по истории России и сделал множество фотографий.
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Карандаш 4 часа назад
Фото хорошие, но есть маленькие "но". №№7,8 это скорее всего 70-е годы, а вот №№13 и 31 больше похожи на 60-е. Одежда моднее 50-х, но и до 70-х не дотягивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Джордж. Вашингтон. 5 часов назад
Технически это возможно 50-е, эти весы выпускались с 1959, и так обрезать платье где-то может и было нормой.
Но всё равно странно. Есть современники тогдашние?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

821766



Другие посты автора
В Тулу не только за пряниками и самоваром
В Тулу не только за пряниками и самоваром
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#Разное#картинки#автомир#дети#смешно#смех#сарказм
#прикол#животные#забавно#в мире#люди#милота#Еда#подборка#новости#собака
#фото#Ватермарк#факты#автомобили#шоу бизнес#сатира#коты#история#позитив#природа
В Тулу не только за пряниками и самоваром В Тулу не только за пряниками и самоваром Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали

На что жалуетесь?

Вернуться