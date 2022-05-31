Москва 1950-х годов: люди на улицах

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Серия фотографий людей на улицах Москвы в 1950-е годы, сделанная американским фотографом Томасом Тэйлором Хаммондом. Томас Хаммонд был специалистом по истории России и СССР, преподавателем и фотографом. Он часто приезжал в Советский Союз в 1950-1970-е годы, написал несколько книг по истории России и сделал множество фотографий.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Но всё равно странно. Есть современники тогдашние?
И там даже вроде эта девчонка обернулась)