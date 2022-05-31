Москва 1950-х годов: люди на улицах

В Тулу не только за пряниками и самоваром

Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился

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Атмосферные фото СССР 70-х

Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали