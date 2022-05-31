Произведения искусства, которые вызывают умиротворение и уменьшают тревогу

Смотря на картины, мы испытываем разные чувства. В современном искусстве преобладает абстракционизм, но в прошлом веке художники стремились вызывать своими картинами определённые эмоции: грусть, радость, любовь, возбуждение. Одно из сложных чувств, которое можно пробудить через живопись — умиротворение и спокойствие.
Картины этой подборки избавляют от тревоги благодаря удачному подбору цвета, сюжета и общему настроению картины. Мы проверили это и пока писали пост, очень успокоились!
Фредерик Лейтон в своих картинах старался показать совершенство вещей. Именно поэтому на картинах можно увидеть идеальных женщин в пышных одеждах. На картине «Пылающий июнь» художник изобразил молодую девушку, которая спит на скамье из мрамора в жаркий летний день.
Преобладание мягких ласковых оттенков оранжевого цвета успокоительно действует на человека, к тому же тёплые цвета переносят нас в жаркие июньские деньки, когда так и хочется подремать днём.
«Атлантический океан» - это фотография, которую сделал японский фотограф Хироси Сугимото. Снимался океан на длинной выдержке около двух часов. Благодаря этой техники фотография получилась условной, более похожей на полотно художника. Произведение «Атлантический океан» успокаивает, умиротворяет и завораживает одновременно.
Безграничное пространство затягивает, и будто океан баюкает вас на своих волнах...
Бельгийский сюрреалист Рене Магритт прославился благодаря своим сюрреалистическим картинам. «Стеклянный ключ» - одна из многочисленных мистических и загадочных картин Магритта.
Огромный камень, который то ли стоит, то ли парит над горами, вызывает ощущение нереальности, волшебства.
Пейзаж на полотне «Маленькая улица» был изображен Яном Вермеером более 300 лет назад. На картине изображена улочка в одном из районов Делфта. При взгляде на эту картину появляется чувство спокойствия, умиротворения.
Сразу вспоминаются те беззаботные дни, когда в детстве можно было просто смотреть на улицу и впитывать её атмосферу.
Картина была написана во время поездки в Южную Америку в 1857 году. На картине изображён солнечный день в джунглях. Сквозь время и пространство можно почувствовать эту духоту и влажность, которая царит в джунглях. Благодаря приглушённым цветам картина дарит спокойствие, смешанное с ожиданием приключений.
А какие вещи дарят спокойствие вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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