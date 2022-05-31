Произведения искусства, которые вызывают умиротворение и уменьшают тревогу

Фредерик Лейтон в своих картинах старался показать совершенство вещей. Именно поэтому на картинах можно увидеть идеальных женщин в пышных одеждах. На картине «Пылающий июнь» художник изобразил молодую девушку, которая спит на скамье из мрамора в жаркий летний день.

Преобладание мягких ласковых оттенков оранжевого цвета успокоительно действует на человека, к тому же тёплые цвета переносят нас в жаркие июньские деньки, когда так и хочется подремать днём .