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Эстетика чайных пакетиков: Как из мусора сделать шедевр

Эстетика чайных пакетиков: Как из мусора сделать шедевр (22 фото)

Автор:
27 января 2022 23:07
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрация   инетерсно   искусство   картины   прекрасное   фантазия   фото   чайный пакетик   
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Видеть прекрасное во всем - великий дар. А использовать в качестве холста все, что есть под рукой, дано лишь людям с богатой фантазией.

Вот признайтесь, только честно, что вы делаете с чайным пакетиком после заваривания его в кружке? Наверняка многие из вас выбрасывают его сразу же в мусорный пакет. Многие, но не все.

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Иллюстратор из Нью-Йорка Руби Силвиаус после чашечки чая дает вторую жизнь использованным пакетикам. И нет, она не прикладывает их на свои веки, по бабушкиному совету. Она рисует на них картины. Порой, реально получаются шедевры. Все началось в далеком 2015 году, когда она задумала арт-проект "363 дня чая".

Как говорит Руби, обычные люди видят в использованном чайном пакетике мокрый комок бесполезного мусора, перед ней же это белый холст.

Девушка не рисует только классические репродукции известных картин, она креативит и не загоняет себя в рамки жанров. Вдохновением на очередное творение иллюстратора может стать что угодно от слов ее любимой песни, до окружающих ее вещей и людей.

В конце своего арт-проекта, Руби издала книгу со своими работами. Но после завершения челенджа она не перестала заниматься полюбившимся ей делом.


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Метки: иллюстрация   инетерсно   искусство   картины   прекрасное   фантазия   фото   чайный пакетик   
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Mowgley Час назад
Почти новые пакетики разрисовала, их еще заваривать и заваривать
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Александр Невский
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