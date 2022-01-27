Эстетика чайных пакетиков: Как из мусора сделать шедевр

Иллюстратор из Нью-Йорка Руби Силвиаус после чашечки чая дает вторую жизнь использованным пакетикам. И нет, она не прикладывает их на свои веки, по бабушкиному совету. Она рисует на них картины. Порой, реально получаются шедевры. Все началось в далеком 2015 году, когда она задумала арт-проект "363 дня чая".