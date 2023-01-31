Экспонаты, ставшие гордостью музея проклятых артефактов и паранормальных явлений

Фигурку из дерева грубой работы в горах Катскилла нашли путешественники. И зачем-то прихватили с собой. Их не смутил вид статуэтки, в глаза которой были вколочены гвозди, да ещё и с петлёй вокруг шеи.

Вот только вскоре у любителей экстрима появились коллективные галлюцинации: тень старухи в их домах, запах затхлой воды и грязные отпечатки ног. Решив не испытывать судьбу, ребята спихнули деревянную старушку в музей.