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Экспонаты, ставшие гордостью музея проклятых артефактов и паранормальных явлений

Экспонаты, ставшие гордостью музея проклятых артефактов и паранормальных явлений

Автор:
31 января 2023 13:50
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Дана и Грег Ньюкирк   артефакт   вещь   мистика   музей   предмет   странность   эзотерика   экспонат   
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Где лучше всего смотрится листва? На дереве. А ужасный клоун, чёрное зеркало или пугающая кукла? В музее паранормальных явлений и оккультизма.

В передвижной экспозиции, которую придумали и начали собирать любители всякой неопознанной и сверхъестественной жути – супруги Дана и Грег Ньюкирк масса всяких странных и мистических штуковин. В отличие от классических музеев и выставок, их даже можно трогать. Правда, очередь желающих не выстраивается: всё же в людях силён страх перед всем неизведанным, таинственным и тёмным.

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Фигурку из дерева грубой работы в горах Катскилла нашли путешественники. И зачем-то прихватили с собой. Их не смутил вид статуэтки, в глаза которой были вколочены гвозди, да ещё и с петлёй вокруг шеи.

Вот только вскоре у любителей экстрима появились коллективные галлюцинации: тень старухи в их домах, запах затхлой воды и грязные отпечатки  ног. Решив не испытывать судьбу, ребята спихнули деревянную старушку в музей.

Чёрное зеркало, которое бывший владелец зачем-то прикупил по случаю на ярмарке, якобы демонстрировало ему всякие ужасы. По его словам, оно словно открывало портал в мир потаённых кошмаров. Посетители  музея, рискнувшие заглянуть в тёмные глубины, говорят, что видят собственные отражения, но в глубокой старости, которые демонстрируют свои эмоции.

На первый взгляд, это обычная старинная кукла, которая хранилась в семье несколько поколений. Судя по хорошей сохранности, ею никто не играл. А владельцы рассказали, что их всегда тревожил слишком уж пристальный взгляд безобидной игрушки.

Куколку зовут Руби, но ей больше подойдёт имечко Тоска Зелёная. Ведь каждый, кто к ней прикасается, незамедлительно попадает в болото депрессивных мыслей. Бывшие владельцы считают, что проклятьем Руби обязана их дальней родственнице – девушке, которая скончалась молодой и держала в момент смерти в руках эту куклу.

Картина выглядит обычно и в общем даже симпатично. Но хозяин, спихнувший полотно Ньюкиркам, заявил, что у него слишком уж самолюбивый характер. Картина мало того что постоянно падала, так ещё как-то ухитрялась способствовать полёту тех, что висели рядом.

Игрушечный гробик со скелетом из папье-маше – не детская забава. Некогда он использовался при проведении тайным обществом своих ритуалов. У артефакта имеется название – «Привратник», а использование реликвии делает человека посредником между миром мёртвых и живых. Нужно лишь взять её в руки. Но, опять же, желающих на выставке обычно не находится. Люди перестраховываются, просто на всякий случай.

Чаша для подаяний – настоящий обезьяний череп, покрытый позолотой. Житель Чикаго, передавший в музей этот экспонат, рассказал, что для привлечения семейной удачи его дед «кормил» череп настоящей кровью. Ибо в обратном случае обиженный и голодный артефакт мог и отомстить. После смерти деда семья единодушно решила обходиться с привлечением удачи своими силами, без помощи кровавых чаш.

Обычная вышитая картина с изображением забавного клоуна. Студенты из Майами купили её, чтобы украсить комнату. Но скоро ребята стали страдать от сонного паралича, во время которого им мерещился странный тип с собачьими глазами. Как только они поделились друг с другом и выяснили, что глюки у них одинаковые, то сразу сбагрили Смайли, как они назвали этого персонажа, в музей супругов Ньюкирк.

А вы верите в то, что обычные вещи могут обладать негативной энергетикой и творить зло?

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Метки: Дана и Грег Ньюкирк   артефакт   вещь   мистика   музей   предмет   странность   эзотерика   экспонат   
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Вишенка Крокодилова Час назад
Не верю.
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