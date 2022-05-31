Английский язык программирования: неожиданный ответ девушки с сайта знакомств

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Знакомства - это всегда лотерея с непредсказуемым результатом. Попытка может оказаться неудачной, а иногда - забавной.
Перед первым свиданием лучше пообщаться в видеочате. Так можно не только получить наглядное представление о собеседнике, но и узнать о нём много нового.
Парнишка попытался расспросить девушку о том, чем она занимается, и получил шедевральный ответ.
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А на каком языке программируете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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