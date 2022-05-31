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Английский язык программирования: неожиданный ответ девушки с сайта знакомств

Английский язык программирования: неожиданный ответ девушки с сайта знакомств

Автор:
31 мая 2022 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: видео   видеочат   девушки   дурочка   знакомство   ну тупые   прикол   рука лицо   смешно   язык программирования   
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Знакомства - это всегда лотерея с непредсказуемым результатом. Попытка может оказаться неудачной, а иногда - забавной.


Перед первым свиданием лучше пообщаться в видеочате. Так можно не только получить наглядное представление о собеседнике, но и узнать о нём много нового.


Парнишка попытался расспросить девушку о том, чем она занимается, и получил шедевральный ответ.


А на каком языке программируете вы?

Источник:

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Метки: видео   видеочат   девушки   дурочка   знакомство   ну тупые   прикол   рука лицо   смешно   язык программирования   
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4  комментария
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1k
Ksenia2 Полчаса назад
Девушка похожа на транса.
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7k
перевозчик 22 минуты назад
знакомый, владеющий фирмой по разработке ПО, дал объявление о наборе программистов, пришло одно тело , на вопрос "на чем программируешь" ответило: "на ворде"
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2k
Radugananebe Полчаса назад
Ну и дура. Хрестоматийная идиотка.
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