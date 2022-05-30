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25 вещей и явлений из прошлого, которые напоминают, как сильно изменился мир

25 вещей и явлений из прошлого, которые напоминают, как сильно изменился мир

Автор:
30 мая 2022 22:33
Сообщество : Жизнь
Метки: 00-е   90-е   Reddit   Прошлое   воспоминания   ностальгия   
3292
26

Ностальгия — волшебная штука. Подобно машине времени, она в мгновение ока может перенести нас в прошлое, нужно лишь подобрать к ней нужный ключ. К счастью, в одноименном Reddit-сообществе таких ключей предостаточно: от разноцветных ручек и тамагочи до необходимости выключать компьютер вручную.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 00-е   90-е   Reddit   Прошлое   воспоминания   ностальгия   
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24  комментария
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7k
Billi_Bons 9 часов назад
Старый стерео-шкаф - даст фору современным бездушным цифровым ведрам.
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11k
Denissg 24 минуты назад
Всё в кучу!
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25k
Киры4 51 минуту назад
10. Ластики, которые никогда не работали, за то пахли прикольно.
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9k
Vacony 57 минут назад
почти половина сейчас есть.... и да сижу на винде ХР...на работе правда
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465
антискакуас Час назад
А я бы и сейчас от такой стоечки не отказался. Такие девайсины в сохране и сейчас далеко не 5 копеек стоят.
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737
Мой лучший друг 5 часов назад
"Windows Media Player", кто же этой дрянью пользовался... "Рубашки карт в "Косынке"", так можно перечислить фактически все игры... "Робин Уильямс", т.е. это единственный человек, который повлиял на изменения.. "Когда прозрачность была в моде", когда? "Многоцветные ручки", а сейчас разве все в одном стержне.. "Старые стерео шкафы", шкафы не куда не делись.... ....................... "Старый добрый Winamp", даже на линукс использую классическую оболочку... ................................ ""Мама меня отвлекает, пока я сижу в интернете, 1997 год"", не думаю что это изменилось...
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7k
goshan_hmc 6 часов назад
Винамп - суровое настоящее! Ничего лучше я до сих пор не нашёл.
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1k
Трям 10 часов назад
Опять свинойоб собрал .хуету с говеного пидосайта!
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37k
Вепс 10 часов назад
Посмотрел все, где-то правда, где-то не особо, но могу заявить, №10 ластики эти 146% не стирали ни*уя, только размазывали!
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72
Карл 10 часов назад
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503
HalloFreeSpace 10 часов назад
Робин Вильямс, да ... Как по остальному можно скучать ?
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5k
alessandrok 10 часов назад
Винамп здесь совсем не уместен
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20k
СергейПименов 10 часов назад
7. До сих пор хочу собрать. Но приоритеты другие...
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332
Rom 10 часов назад
Да, особенно ручки открывания окон в автомобилях....редкость прям. Посмотреть на того, кто тут эти картинки собрал..... Лет 13 тебе?
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5k
Fishki_surfer 10 часов назад
>> 8. Необходимость вручную поднимать/опускать окна в автомобиле
Это не только далекое прошлое, но и ближайшее будущее:

"АВТОВАЗ готовится запустить конвейер.... Помимо подушек безопасности и блока ABS самая простая «Гранта» также лишится усилителя руля и передних электростеклоподъемников."
https://5koleso.ru/articles/novosti/vypusk-uproshhennoj-lada-granta-nachnetsya-v-iyune-nazvana-czena/https://5koleso.ru/articles/novosti/vypusk-uproshhennoj-lada-granta-nachnetsya-v-iyune-nazvana-czena/
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29k
Max Z Shtirlic 10 часов назад
Постельного и сейчас такого сколько угодно :)
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14k
Александр 10 часов назад
Бредятина
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