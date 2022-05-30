25 вещей и явлений из прошлого, которые напоминают, как сильно изменился мир

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Ностальгия — волшебная штука. Подобно машине времени, она в мгновение ока может перенести нас в прошлое, нужно лишь подобрать к ней нужный ключ. К счастью, в одноименном Reddit-сообществе таких ключей предостаточно: от разноцветных ручек и тамагочи до необходимости выключать компьютер вручную.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 00-е 90-е Reddit Прошлое воспоминания ностальгия
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"АВТОВАЗ готовится запустить конвейер.... Помимо подушек безопасности и блока ABS самая простая «Гранта» также лишится усилителя руля и передних электростеклоподъемников."
https://5koleso.ru/articles/novosti/vypusk-uproshhennoj-lada-granta-nachnetsya-v-iyune-nazvana-czena/https://5koleso.ru/articles/novosti/vypusk-uproshhennoj-lada-granta-nachnetsya-v-iyune-nazvana-czena/