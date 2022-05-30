25 вещей и явлений из прошлого, которые напоминают, как сильно изменился мир

Ностальгия — волшебная штука. Подобно машине времени, она в мгновение ока может перенести нас в прошлое, нужно лишь подобрать к ней нужный ключ. К счастью, в одноименном Reddit-сообществе таких ключей предостаточно: от разноцветных ручек и тамагочи до необходимости выключать компьютер вручную.