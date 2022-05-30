20 интересных фото из жизни автовозов: везут их, чтобы они везли вас

1895
20
Как перевозят авто, чтобы вы могли ездить на них? Вот вам подборка исторически фото. Сегодня не сильно что-то изменилось, но все-таки это интересная экскурсия в мир автовозов.
×
×
Благодаря технологии Vert-A-Pac новый вид железнодорожных вагонов стал вмещать вместо 18 автомобилей аж 30
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 13 старинных фотографий, которые показывают как быстро меняется мир
- 5 правдивых историй и фактов обо всём на свете
- Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»
- Жуткие истории: 27 ужасающих правдивых рассказов о призраках и других встречах с неизвестным
- К этому их жизнь не готовила: 15+ историй с неожиданным финалом
Новости партнёров