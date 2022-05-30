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20 интересных фото из жизни автовозов: везут их, чтобы они везли вас

20 интересных фото из жизни автовозов: везут их, чтобы они везли вас

Автор:
30 мая 2022 17:44
Сообщество : Автомир
Метки: автовозы   автомр   интересное   история   перевозки   фото   
1895
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Как перевозят авто, чтобы вы могли ездить на них? Вот вам подборка исторически фото. Сегодня не сильно что-то изменилось, но все-таки это интересная экскурсия в мир автовозов.

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Источник:

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Метки: автовозы   автомр   интересное   история   перевозки   фото   
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Олег 41 минуту назад
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