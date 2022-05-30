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В Лувре переодетый в старушку посетитель встал из инвалидного кресла и закидал Мона Лизу тортом и розами

В Лувре переодетый в старушку посетитель встал из инвалидного кресла и закидал Мона Лизу тортом и розами

Автор:
30 мая 2022 09:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   интересное   картина   лувр   мона лиза   перфоманс   фото   
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В парижском Лувре молодой человек на инвалидной коляске в одежде старушки пытался разбить стекло знаменитой картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза". У него это не получилось и тогда он бросил торт прямо в картину, а после рассыпал рядом лепестки роз.

Новый акт вандализма сняли на видео. "Старушка" подъехала на инвалидной коляске к картине. Внезапно случилось исцеление - в инвалидном кресле оказалась не старушка, а молодой активист. Он сначала пытался разбить стекло, а когда не получилось — закидал картину тортом и размазал его руками. Очевидцы рассказали, что ведал ещё и кричал об экологии.

«Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал»

Вандала тут же задержали. Чтобы не значила его речь, он понесёт наказание. Перфоманс удался на славу.

К счастью, картина не пострадала. Она была под защитным стеклом. Защита была установлена еще в середине прошлого века после очередной атаки на знаменитый потрет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересное   картина   лувр   мона лиза   перфоманс   фото   
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4  комментария
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2k
Сергей 42 минуты назад
Всё равно в зале не оригинал висит.
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3k
Babangdida Полчаса назад
Ввиду того, что есть явные доказательства, что автор картины был нетрадиционной ориентации, надо обвинить этого шизика в гомофобии и пускай выкручиваеться как может.
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31k
Fat Lynx 36 минут назад
Посадят?
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