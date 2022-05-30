В Лувре переодетый в старушку посетитель встал из инвалидного кресла и закидал Мона Лизу тортом и розами

В парижском Лувре молодой человек на инвалидной коляске в одежде старушки пытался разбить стекло знаменитой картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза". У него это не получилось и тогда он бросил торт прямо в картину, а после рассыпал рядом лепестки роз.
Новый акт вандализма сняли на видео. "Старушка" подъехала на инвалидной коляске к картине. Внезапно случилось исцеление - в инвалидном кресле оказалась не старушка, а молодой активист. Он сначала пытался разбить стекло, а когда не получилось — закидал картину тортом и размазал его руками. Очевидцы рассказали, что ведал ещё и кричал об экологии.
«Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал»
Вандала тут же задержали. Чтобы не значила его речь, он понесёт наказание. Перфоманс удался на славу.
К счастью, картина не пострадала. Она была под защитным стеклом. Защита была установлена еще в середине прошлого века после очередной атаки на знаменитый потрет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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