Практически бесполезная, но любопытная мировая статистика

- 34% взрослых и 75% детей спят с мягкими игрушками или с каким-то дорогим им предметом, который их успокаивает.

- 10 лет назад группа учёных изучила бактерии в пупках людей. В 60 изученных пупках было обнаружено 2369 видов бактерий, 1458 из них были открыты впервые. Среди 2369 была бактерия, которую можно обнаружить только в японской почве. Но человек, у которого в пупке нашли эту бактерию, никогда не был в Японии. В некоторых других пупках нашли бактерии, обитающие в ледниках.