Практически бесполезная, но любопытная мировая статистика

С кем или с чем спят 34% взрослых, на ком женятся 80% пакистанцев, кто лучше всех охотится, сколько раз в год мы моргаем и кое-что ещё.
- Из 30 лучших результатов в беге на 100 метров 21 установлен спортсменами, которых хоть раз уличали в употреблении допинга. Остальные девять принадлежат Усейну Болту из Ямайки. Причём он занимает первые три строчки этого рейтинга по сей день.
- 20% видов млекопитающих - это различные виды летучих мышей. На Земле примерно 5000 видов млекопитающих и 1000 из них - летучие мыши. Большинство из них питаются насекомыми и только три вида (все они обитают в Южной Америке) питаются кровью млекопитающих и птиц.
- В 95% случаев охота стрекозы за добычей заканчивается успехом. Стрекозы - самые эффективные охотники на планете. Оптический нерв у них соединяется напрямую с крыльями, обеспечивая молниеносную реакцию. Стрекозы летят не туда, где находится их жертва, а туда, где будет их жертва, когда они до неё долетят.
- С середины 1970-х население Земли удвоилось. Сегодняшнее население планеты составляет 7% всех когда-либо существовавших людей.
- 34% взрослых и 75% детей спят с мягкими игрушками или с каким-то дорогим им предметом, который их успокаивает.
- 10 лет назад группа учёных изучила бактерии в пупках людей. В 60 изученных пупках было обнаружено 2369 видов бактерий, 1458 из них были открыты впервые. Среди 2369 была бактерия, которую можно обнаружить только в японской почве. Но человек, у которого в пупке нашли эту бактерию, никогда не был в Японии. В некоторых других пупках нашли бактерии, обитающие в ледниках.
- Только 9% мирового пластика ежегодно перерабатывается.
- Ежемесячно человечество получает 2,4 млрд рекламных звонков от телефонных роботов.
- В 43% случаев невиновный человек, обвиняемый в преступлении, сознаётся в преступлении, которое не совершал.
- До пандемии в среднем по миру руки после туалета мыли 60% женщин и 35% мужчин.
- 49,6% браков в Пакистане совершается между двоюродными братом и сестрой, 8,3% - между троюродными. В сельской местности 80% пакистанцев вступают в брак с родственниками.
- Человек в среднем моргает 4,2 млн раз в год.
- 18% несчастных случаев на лодках происходят после того, как кто-то решает пописать через борт.
- У мужчины в результате получасовой колки дров уровень тестостерона увеличивается на 48%.
- Жители больших городов примерно полгода своей жизни проводят в ожидании зелёного света светофора.
- Согласно парадоксу дней рождений, в группе случайным образом отобранных человек вероятность того, что у двух человек совпадут число и месяц дня рождения, превышает 50%. Для 57 человек эта вероятность составляет 99%.
Источник:
АНТИФИШКИ
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и у 80% этот предмет смартфон )
Т. Е. Челентано зря колол дрова, это ему вряд ли помогло? :)