Морской закон и два болта

Вся эта история началась с того,что меня вызвали к нашему генералу на ковер.

Поулыбался секретарше,вручил ей шоколодку и сел на стульчик в приемной.

-Леночка,из РЦО-2 человек пришел?-раздалось по громкой

-Пришел.

-Бумаги на него и билет готовы?

-Да.

-Выдай ему документы,пусть войдет и соедини меня с Ленинградом!

Конкретно мандражируя,захожу и начинаю докладываться

-Товарищ генерал,старший..

Генерал морщится и, придерживая трубку телефона, показывает мне на стул рядом...

-Надолго спеца не отдам!У нас тоже на проектах работать некому...Что?Только из уважения к тебе на недельку отпущу...

Хорошо...Будь здоров!-генерал положил трубку-Видал?Запарка у них,помочь просят...

-Кто?

-Собутыльники твои из Ленинграда.Зашиваются,помощи просят.

-Опять "забор строить"? (в простонародье так называли комплекс РЭБ "Ограда")

Генерал отрицательно покачал головой и спросил

-Тебя когда-нибудь оводы кусали?

-Что?

-Ну,мухи,кровопийцы такие есть...

Я вытаращил глаза...

-Короче-поедешь в Ленинград помогать с модернизацией малых ракетных кораблей проекта 1234"Овод".Конкретно,надо заменить "Титанит" на "Монолит"и довести машину до ума.Понятно?

-Понятно!-честно соврал я,т к о проекте не имел ни малейшего понятия...

Как я въезжал в суть текущего момента,читателю вряд-ли будет интересно,а вот о морячках и о том,как я чуть было не сорвал испытания и боевые стрельбы расскажу поподробнее...Итак,

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Балтийское море.Малый ракетный корабль после капиталки и серьезной модернизации.Показательные ходовые испытания совмещенные с небольшими

учениями,под наблюдением большого флотского и заводского начальства.Надо показать возможности нового проекта,а у меня,согласно всем законам подлости, сгорел в хлам новенький блок усилителей мощности радара.Копаемся в стойке вместе с командиром БЧ.Из-за качки и незатянутых крепежных болтов блок разболтался,немного сместился и прогорел силовой коммутационный коннектор...Залез головой внутрь стойки и пытаюсь прислюнить топорного вида паялом новый коннектор,переодически вылезая глотнуть воздуха и глянуть по схеме на номера проводов...

Работа гребцом на галерах кажется райским наслаждением...Через полтора часа вылез.Воткнул блок:-молчит гад,никаких признаков жизни...

Кэп в ярости,командир БЧ в истерике,я на изжоге и предчувствии огромных люлей...Из-за качки набил себе здоровенную шишку об стойку и пришмалил паялом 4 пальца из десяти...Вырубил питание на стойке и плюхнулся в кресло...Хочется взвыть,или набить самому себе морду...

-Ну что?До выхода на точку осталось два часа...-командир БЧ постучал пальцем по ручным часам

Я пожал плечами,

-Прошляпил я стояк Миша!Не увидел,что БУМ не затянут на болты...Как теперь в КБ Константинычу (завлаб) и ребятам эту лажу объяснить?

-Да Андрюха,на флоте к гайкам и болтам должно быть особое уважение!Принайтовить железку как положено у нас-первейшее дело...Ладно,хорош киснуть,валим курнем на свежем воздухе,глядишь и творческие идеи появятся!

Сказано-сделано:-вываливаемся на подветренную строну,перекурить.

Рядом стоит пожилой боцман и молоденький матрос.

-Привет ветеранам флота и сексуального фронта!-Миша хлопнул боцмана по плечу и протянул ему пачку "Опала",предварительно щелчком вытряхнув сигарету.

-Здравия желаю!-боцман пожал нам руки и хитро подмигнул,прикуривая...

Дымнув сигаретой,боцман обратился к рядом стоящему молодому матросику,

-Товарищ матроc!Cегодня Ваша очередь помогать коку на камбузе.Поступаете в его распоряжение

Матросик вытягивается,

-Слушаюсь товарищ боцман!

Матрос удаляется,держась за леера.

-Иваныч,в чем прикол?

-Первый серьезный выход в море у человека,кок ему сейчас даст команду макароны перед варкой продувать!

Мы выпали в осадок...

Миша развел руками,

-Флотские традиции,ничего не поделаешь!Для флотских юмор-способ выживания!

-Во-во,меня молодым кранцы из покрышек красить заставили:-чтоб,говорят,под цвет корпуса были...А сами,мерзавцы,на леерах висели и ржали как стадо жеребцов...-вспомнил боцман

-А мне сказали "понедельник"(кувалду)сначала на весах взвесить,чтоб ровно 5 кило было,потом ошкурить и покрасить-вставил Миша

-Так вам и надо!А я все ваши традиционные издевательства проскочил!-злорадно вставил я,потирая шишку на голове

-Упущение!Иваныч,помозгуем как решить вопрос?

-Пусть сначала железку свою починит,а то кэп зверствует в рубке - аж зайти страшно!

В этот момент нас нехило окатило волной и ко мне вернулась способность соображать...

-Миша!Мы спасены:-у нас в ЗИП-е (Запасные Инвентарные Принадлежности) есть похожий блок от "Титанита"!

-Это-же от старой системы...

-Ну и что?Я краем уха слышал как Константиныч говорил,что старые БУМ-ы подходят...

Мы бросились копаться в шкафу со схемами...Я нашел старую схему и сравнил с новой...Коннекторы и мощность одинаковые,срезать две перемычки на управлении и можно запускать систему...Я переделал блок,намертво пришпандорил его к стойке болтами и протянул,на всякий пожарный,все болты на других блоках.

-Ну,включаем?

-Каски принести?-на полном серьезе спросил Мишка

-Зачем?

-А вдруг бабахнет?

-Не каркай-сам боюсь!-

Я врубил стойку.Засветился контрольный индикатор,раздалось жужжание высокого напряжения и система ожила...

-Ура!-заорали мы напару,прославляя взаимозаменяемость силовой части

В этот момент в аппаратную вломился мокрый как ежик вестовой...

-Командира БЧ и заводского требуют на мостик!-козырнул вестовой

-А позвонить?Не?-Миша ткнул пальцем в телефон

Вестовой пожал плечами...

-Свободен!

Мишка снял трубу внутренней связи

-Але,внимание!Подвахтенным операторам БЧ-1 приступить к тестовым проверкам комплекса!

-Рапорт придется писать...Чуть боевую работу не сорвал...-я задумчиво почесал затылок

-Да ладно тебе!Комплекс закрутили,пока все в ажуре...А начальство для того и нужно,чтоб пистоны раздавать!Морду виноватую сострой и громче молчи,пока Фомич пары не выпустит!

По дороге мы прошли через камбуз,где несмотря на качку и брызги от волн столпилась смеющаяся толпа матросов,во главе с боцманом.Все хлопали по плечу покрасневшего молодого и,смеясь,поздравляли его с прохождением испытания и первым серьезным выходом в море.

-Полкоробки продул,пока кок бился в истерике!-доложил Иваныч Мише

Мы присоединились к ребятам и пожали матросику руку

-Не обижайся!-Миша похлопал молодого по плечу-Есть такая древняя традиция на флоте,чтоб служба была веселее,над молодежью подшучивать!Эта наука всем флотским нужна-матрос свою службу четко знать должен и на правокации не поддаваться!

В рубке мы увидели довольного командира.

-Вот теперь можно работать как положено!-он ткнул пальцем в монитор контрольки радара,- Давайте все по местам.Через двадцать минут выходим на точку.

Мы выскочили на воздух и опять закурили на нервной почве,

-Забыл нам пистон вставить за неисправность?Повезло?

-Фомич ничего не забывает!Не время сейчас для пистонов...Меня другое мучает...

-Что?

-Я ведь хотел после капиталки все старое барахло из каптерки выкинуть...

-Да...Запори мы боевую работу,нам-бы мало не показалось...

Качка стала гораздо меньше,ветер почти стих,мерно и приятно рычали дизеля и корабль как-бы летел по волнам...

-Командир газку поддал.

-Ну как ему модернизация?

-Ворчит старый:-был,говорит,корабль как корабль,а сейчас все по креслам сидят кнопочки,пультики,компьюторы...Флотская пахота где,романтика морского труда?

-У-у как все запущено!

Взревела сирена

-Внимание,боевая тревога!Вышли на исходную позицию.Занять места согласно штатного расписания!C палубы долой!Готовность две минуты.

Мишка рванул на свое рабочее место,а я зашел в рубку.

-Товарищ командир,разрешите присутствовать?

-А,заводской...Садись вон в уголок и не мешайся!-командир ткнул пальцем в сторону маленького откидного стульчика справа...

-Самый малый!Бч-1,что у нас?

-Цели есть,подтверждение есть,можно работать!

-Добро!Внимание БЧ-2!Обнаруженные цели уничтожить!

Раздался грохот,весь корабль задрожал и как-бы присев на корму,выплюнул слева и справа две здоровенные ракеты,которые,оставляя черные дорожки,солидно исчезли за горизонтом...Командир достал и включил секундомер...

-Бч-2,командиру!Цели уничтожены!

Капитан остановил секундомер.

-Добро!-повернувшись к рулевому-Самый полный!Курс на точку-2!-нажав кнопку микрофона,-Бч-3,Бч-4-товсь!

-Есть "товсь" БЧ-3!Есть "товсь" БЧ-4!-прозвучало в динамике

Через несколько минут мы были на второй точке...

-Бч-1, что у нас?

-Есть наводка на две воздушные цели,захват и подтверждение на уничтожение!

-Добро!Бч-3,Бч-4-цели уничтожить!

Раздался залп малыми ракетами комплекса "Оса' и залп автоматической пушки.

-Бч-3 командиру!Цель уничтожена!

-Добро!

-Бч-4 командиру!Цель уничтожена!

-Добро!-и отбросив микрофон,

-Четко отработали!Куснули,а теперь бежим!-Командир довольно потер руки,-Рулевой,на румб 310,на исходную,самый полный!

-Есть на румб 310 на исходную,самый полный!

И корабль полетел...

-Скорость?

-35 узлов!

-Я на своем "жигуленке" медленнее езжу-засмеялся капитан

Прошло минут двадцать...

-Есть исходная!

-Добро!Стоп машина!Ждем...

Тишина резко ударила в уши...Слышно было как разбивались волны о корпус и билась о стекло рубки большая черная муха...

Наконец зажужжал зуммер телефона.Капитан взял трубку,

-Капитан второго ранга Федорцов слушает...-капитан посмотрел на рулевого и нажал кнопку громкой,положив трубку

-...олодцы!Однозначно пять баллов:-Четкая работа быстрее всех нормативов и отход на исходную!Молодец Иван Фомич!Не забудь объявить благодарность экипажу от имени командования.Вот она,старая школа!Когда тебе на пенсию?

-Когда выгоните,товарищ адмирал!

-Не дождешься Фомич!Спасибо за службу!Давай отбой и возвращайтесь на базу!

-Есть!Cпасибо товарищ адмирал.-капитан почему-то вздохнул,-Рулевой!Курс 230 по компасу,средний ход,идем на базу!

-Есть курс 230 на базу!

Капитан поймал болтающийся на скрученном кабеле микрофон и нажал кнопку громкой связи,

-Отбой боевой тревоги!Экипажу объявляется благодарность командования за отличную работу!Вахтенные-на вахту,свободным от вахты-отдыхать и готовиться к приему пищи!Возвращаемся на базу!

Я был под впечатлением прошедших событий и немного задумался...Паузу нарушил хриповатый бас Ивана Фомича,

-Саша,золотце ты мое самоварное!-обратился капитан к рулевому,-Скажи-ка мне,а когда ты последний раз маме письмо писал?

Рулевой задумался

-Три месяца назад,товарищ капитан!-почесав затылок,ответил тот

-Я тебя,Саша,бить не буду-устав запрещает,я тебя выпорю,вот этим самым ремнем!Мать волнуется,может по ночам не спит,а сынуле бумажку трудно взять и чиркнуть пару строчек...В нарды катать в кубрике-пожалуйста,за девками волочиться в увольнении-за милую душу,а матери

написать пару строчек-силенок нету!

-Сегодня-же напишу Иван Фомич,чесслово!

-Смотри у меня!-капитан погрозил ему пальцем-Ты старший матрос,пример молодым подавать должен!

Я попросил разрешения и вышел из рубки.Между низковисящих,серых туч выглянуло солнышко и в брызгах из-под форштевня замелькала радуга...Малый ракетный корабль несся по глади моря в сторону Кронштадта,навстречу солнцу,ветер свистел в ушах и это было прекрасно...





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Р.S. Вот такая история.Первый раз в жизни я принимал участие (пусть даже и пассивное) в стрельбах и видел комплекс собранный своими руками в конкретной работе.Неисправный блок я починил по дороге на базу,но пистона от вездесущего Ивана Фомича я,все-таки,не избежал.Нами

была написана рекламация и все последующие стойки снабжались защелками с блокировкой и мощными болтами с гроверными шайбами.Это что касаемо железа...Но больше всего меня зацепила атмосфера большой и дружной семьи на этом корабле.Матросы и офицеры просто боготворили своего капитана!Любое слово "Фомича" на корабле было законом,а получить от него ремешком по заднице было лучшим знаком расположения.Cамым страшным считалось когда дед переходил на официальный тон...

Давно списаны корабли,но с бывшим командиром БЧ-1 Мишей,я поддерживаю отношения до сих пор и знаю,что дед Фомич еще на ходу,пыхтит своей трубочкой,копается в своем раритетном жигуленке,а бывшие матросы и офицеры,уже с внуками,регулярно навещают своего любимого командира,чтобы пообщаться,а дети чтоб послушать рассказы старого морского волка о дальних походах и приключениях...

-Деда Ваня,расскажи историю...

"Деда Ваня"идет в гараж,одевает свою командирскую фуражку "для важности",усаживается во главе стола, и раскуривает старенькую трубочку...

-Было это,ребятки,в одном из дальних походов...

И снова летит по волнам в лучах восходящего солнца корабль и блестит радуга в брызгах волн,расскаемых мощным форштевнем...



