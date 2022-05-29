Неудачливый угонщик самолёта



Ближе к концу рейса, когда лайнер готовился к посадке, один из пассажиров внезапно выстрелил в переборку из пистолета и потребовал доступ в кабину пилотов. Но они забаррикадировались и отказались его впускать.



Помимо пистолета при себе у мужчины была ручная граната. Под угрозой взрыва он приказал развернуть самолёт и отправиться в аэропорт вылета. Однако пилоты сообщили что это невозможно, так как самолёту не хватит топлива.



После того как угон не удался наш герой перешёл к плану Б. Он решил совершить необычное ограбление. Сначала преступник объявил что нуждается в деньгах и предложил пассажирам сложить в его сумку «добровольные пожертвования» в виде денег и ценностей. После того как сумка наполнилась, он потребовал от пилотов снизиться и сбросить давление в самолете. Он намеревался открыть дверь в пассажирском салоне. При себе у мужчины был самодельный парашют.



По свидетельствам очевидцев конструкция парашюта была настолько кустарной что преступник доводил её до ума прямо в салоне из подручных материалов.



Когда лайнер снизился до высоты 1800 метров неудавшийся угонщик одел лыжную маску, плавательные очки, взял сумку с ценностями и открыл заднюю дверь салона. Однако из-за того что он не мог преодолеть набегающий поток ветра стюардессе пришлось его буквально выталкивать наружу. При этом он оставил на борту пистолет и один ботинок.





Самолёт благополучно приземлился с открытой дверью. Уже на земле члены экипажа выразили сомнения что преступник смог выжить после прыжка.



И действительно. Его тело было обнаружено в 70 километрах от Манилы спустя три дня после попытки угона. Согласно заключению полицейских мужчина разбился, так как не смог раскрыть парашют. Позже его брат рассказал что угонщик всегда хотел заняться парашютным спортом. Прыжок из реактивного Аирбаса оказался его первой и последней попыткой.



Возможно герой этой истории вдохновлялся преступлением Дэна Купера, успешно угнавшего в 1971 году реактивный самолёт, получившего выкуп и также выпрыгнувшего с парашютом. Правда вопрос о том, пережил ли Купер прыжок, остаётся открытым. Но это уже совсем другая история.



