5.

«Вечером в среду после обеда».

29 лет назад, 22 мая 1993 года на «1 канале Останкино» вышел первый выпуск детской телеигры «Зов джунглей» с Сергеем Супоневым.



Первым ведущим передачи выступил Сергей Супонев (1993—1998), одновременно являющийся её автором и продюсером. После него передачу вели Пётр Фёдоров (с 10 февраля 1999 года, после его смерти все отснятые игры с Фёдоровым были показаны в эфире до 2 июня 1999 года) и Николай «Охотник» Гадомский (с 9 июня 1999 по 4 октября 2000 года).



Среди участников первого выпуска был и сын Сергея Супонева — Кирилл.



В заставке исполнялась песня, написанная Сергеем Супоневым и композитором Виктором Прудовским. Затем передачу перенесли на среду, и первые строчки звучали иначе. Последние несколько месяцев повторы программы снова выходили в субботу утром, и песня в заставке исполнялась без слов.



В игре принимали участие две команды — «хищников» и «травоядных». В каждой команде было по 4 человека. Травоядные играли в жёлтых майках, на которых были изображения животных. Так, были участники: «слон», «панда», «коала», «обезьяна». Хищники играли в красных майках. Животные: «крокодил», «лев», «пантера» и «леопард».



Две команды участвовали в соревнованиях наподобие «Весёлых стартов». Конкурсы в разных передачах отличались. Когда в конкретном конкурсе побеждали «травоядные», им кидали бутафорский «банан» как одно очко. Когда выигрывали «хищники» — им кидали бутафорскую «кость». В конце игры побеждала та команда, у которой к концу игры оказывалось в корзине больше бананов или костей.



Производство: Студия детских и юношеских программ РГТРК «Останкино» (1993—1995), телекомпания «Класс!» (1995—1996, 1998—2000), Ассоциация содействия развитию детского телевидения (1996—1997) и телекомпания «ЗОВ» (1997—1998).



В 1999 г. программа удостоена премии «ТЭФИ» в номинации «Программа для детей».



По решению Сергея Супонева осенью 2000 года программа была закрыта по причине невозможности обновления формата.



Последний выпуск вышел 4 октября 2000 г. Затем повторные показы продолжали выходить на «ОРТ» до 12 января 2002 г.



Позже повторные показы также демонстрировались на телеканалах «Теленяня», «Ностальгия», «Время» и «Детский».