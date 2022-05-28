1645
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
5.
«Вечером в среду после обеда».
29 лет назад, 22 мая 1993 года на «1 канале Останкино» вышел первый выпуск детской телеигры «Зов джунглей» с Сергеем Супоневым.
Первым ведущим передачи выступил Сергей Супонев (1993—1998), одновременно являющийся её автором и продюсером. После него передачу вели Пётр Фёдоров (с 10 февраля 1999 года, после его смерти все отснятые игры с Фёдоровым были показаны в эфире до 2 июня 1999 года) и Николай «Охотник» Гадомский (с 9 июня 1999 по 4 октября 2000 года).
Среди участников первого выпуска был и сын Сергея Супонева — Кирилл.
В заставке исполнялась песня, написанная Сергеем Супоневым и композитором Виктором Прудовским. Затем передачу перенесли на среду, и первые строчки звучали иначе. Последние несколько месяцев повторы программы снова выходили в субботу утром, и песня в заставке исполнялась без слов.
В игре принимали участие две команды — «хищников» и «травоядных». В каждой команде было по 4 человека. Травоядные играли в жёлтых майках, на которых были изображения животных. Так, были участники: «слон», «панда», «коала», «обезьяна». Хищники играли в красных майках. Животные: «крокодил», «лев», «пантера» и «леопард».
Две команды участвовали в соревнованиях наподобие «Весёлых стартов». Конкурсы в разных передачах отличались. Когда в конкретном конкурсе побеждали «травоядные», им кидали бутафорский «банан» как одно очко. Когда выигрывали «хищники» — им кидали бутафорскую «кость». В конце игры побеждала та команда, у которой к концу игры оказывалось в корзине больше бананов или костей.
Производство: Студия детских и юношеских программ РГТРК «Останкино» (1993—1995), телекомпания «Класс!» (1995—1996, 1998—2000), Ассоциация содействия развитию детского телевидения (1996—1997) и телекомпания «ЗОВ» (1997—1998).
В 1999 г. программа удостоена премии «ТЭФИ» в номинации «Программа для детей».
По решению Сергея Супонева осенью 2000 года программа была закрыта по причине невозможности обновления формата.
Последний выпуск вышел 4 октября 2000 г. Затем повторные показы продолжали выходить на «ОРТ» до 12 января 2002 г.
Позже повторные показы также демонстрировались на телеканалах «Теленяня», «Ностальгия», «Время» и «Детский».
29 лет назад, 22 мая 1993 года на «1 канале Останкино» вышел первый выпуск детской телеигры «Зов джунглей» с Сергеем Супоневым.
Первым ведущим передачи выступил Сергей Супонев (1993—1998), одновременно являющийся её автором и продюсером. После него передачу вели Пётр Фёдоров (с 10 февраля 1999 года, после его смерти все отснятые игры с Фёдоровым были показаны в эфире до 2 июня 1999 года) и Николай «Охотник» Гадомский (с 9 июня 1999 по 4 октября 2000 года).
Среди участников первого выпуска был и сын Сергея Супонева — Кирилл.
В заставке исполнялась песня, написанная Сергеем Супоневым и композитором Виктором Прудовским. Затем передачу перенесли на среду, и первые строчки звучали иначе. Последние несколько месяцев повторы программы снова выходили в субботу утром, и песня в заставке исполнялась без слов.
В игре принимали участие две команды — «хищников» и «травоядных». В каждой команде было по 4 человека. Травоядные играли в жёлтых майках, на которых были изображения животных. Так, были участники: «слон», «панда», «коала», «обезьяна». Хищники играли в красных майках. Животные: «крокодил», «лев», «пантера» и «леопард».
Две команды участвовали в соревнованиях наподобие «Весёлых стартов». Конкурсы в разных передачах отличались. Когда в конкретном конкурсе побеждали «травоядные», им кидали бутафорский «банан» как одно очко. Когда выигрывали «хищники» — им кидали бутафорскую «кость». В конце игры побеждала та команда, у которой к концу игры оказывалось в корзине больше бананов или костей.
Производство: Студия детских и юношеских программ РГТРК «Останкино» (1993—1995), телекомпания «Класс!» (1995—1996, 1998—2000), Ассоциация содействия развитию детского телевидения (1996—1997) и телекомпания «ЗОВ» (1997—1998).
В 1999 г. программа удостоена премии «ТЭФИ» в номинации «Программа для детей».
По решению Сергея Супонева осенью 2000 года программа была закрыта по причине невозможности обновления формата.
Последний выпуск вышел 4 октября 2000 г. Затем повторные показы продолжали выходить на «ОРТ» до 12 января 2002 г.
Позже повторные показы также демонстрировались на телеканалах «Теленяня», «Ностальгия», «Время» и «Детский».
7.
Да, ладно! Че ты?
Алексей Балабанов, Сергей Бодров и Лиза Джеффри на съёмках фильма «Брат 2», 1999 год.
Алексей Балабанов, Сергей Бодров и Лиза Джеффри на съёмках фильма «Брат 2», 1999 год.
9.
Основатель партии спортсменов России Отари Квантришвили, Иосиф Кобзон и режиссёр Станислав Говорухин. 1990 год.
5 апреля 1994 года Отари Квантришвили был убит в Москве тремя выстрелами из промысловой малокалиберной винтовки при выходе из Краснопресненских бань.
«Киллер воспользовался промысловой малокалиберной винтовкой с оптическим прицелом № 1392909 иностранного производства. Преступник бросил винтовку, предварительно разбив у неё приклад. Неподалёку от винтовки был найден магазин с тремя патронами, а возле чердачного окна, из которого и были произведены выстрелы, — три стреляные гильзы калибра 5,6 мм (.22 lr). Отпечатков пальцев на оружии не обнаружено. Не смогла пролить свет на личность убийцы и баллистическая экспертиза: найденная винтовка в картотеке не значится. Трассологические исследования показали, что преступник стрелял из положения лёжа, оперев винтовку на четыре сложенных стопкой кирпича. Три пули, выпущенные убийцей с расстояния порядка 50—70 метров под углом примерно 75 градусов, попали г-ну Квантришвили, выходившему из бань, в голову, шею и грудь».
Виновным в убийстве был признан Алексей Шерстобитов (Лёша Солдат). По данным следствия, причиной убийства был конфликт между Отари Квантришвили и Сергеем Тимофеевым (Сильвестром), убитым в сентябре 1994 года, заказчиками — Сильвестр и другие лидеры орехово-медведковской преступной группировки, а посредником — бывший офицер КГБ Григорий Гусятинский (Гриша Северный), убитый в Киеве в январе 1995 года тем же киллером Алексеем Шерстобитовым. Сам Шерстобитов признал свою вину. 29 сентября 2008 года за убийство Квантришвили и другие преступления Шерстобитов был приговорён в общей сложности к 23 годам тюремного заключения.
По версии Павла Хлебникова, Отари пал жертвой криминальной войны между чеченскими и славянскими ОПГ.
5 апреля 1994 года Отари Квантришвили был убит в Москве тремя выстрелами из промысловой малокалиберной винтовки при выходе из Краснопресненских бань.
«Киллер воспользовался промысловой малокалиберной винтовкой с оптическим прицелом № 1392909 иностранного производства. Преступник бросил винтовку, предварительно разбив у неё приклад. Неподалёку от винтовки был найден магазин с тремя патронами, а возле чердачного окна, из которого и были произведены выстрелы, — три стреляные гильзы калибра 5,6 мм (.22 lr). Отпечатков пальцев на оружии не обнаружено. Не смогла пролить свет на личность убийцы и баллистическая экспертиза: найденная винтовка в картотеке не значится. Трассологические исследования показали, что преступник стрелял из положения лёжа, оперев винтовку на четыре сложенных стопкой кирпича. Три пули, выпущенные убийцей с расстояния порядка 50—70 метров под углом примерно 75 градусов, попали г-ну Квантришвили, выходившему из бань, в голову, шею и грудь».
Виновным в убийстве был признан Алексей Шерстобитов (Лёша Солдат). По данным следствия, причиной убийства был конфликт между Отари Квантришвили и Сергеем Тимофеевым (Сильвестром), убитым в сентябре 1994 года, заказчиками — Сильвестр и другие лидеры орехово-медведковской преступной группировки, а посредником — бывший офицер КГБ Григорий Гусятинский (Гриша Северный), убитый в Киеве в январе 1995 года тем же киллером Алексеем Шерстобитовым. Сам Шерстобитов признал свою вину. 29 сентября 2008 года за убийство Квантришвили и другие преступления Шерстобитов был приговорён в общей сложности к 23 годам тюремного заключения.
По версии Павла Хлебникова, Отари пал жертвой криминальной войны между чеченскими и славянскими ОПГ.
16.
"Брачное агенство" с каталогом, полным молодых русских девушек для богатых иностранцев. 1994 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- С заботой о людях: веселые будни работников ЖКХ
- 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа
- 18 фото, которые показывают, как выглядит обычный день в России
- Как проходит обычный день в нашей необъятной стране
- 20 фото, на которых вы увидите всю нашу действительность, без прикрас
Метки: Россия история фотографии люди страна
Новости партнёров
---
за такую попку я б тоже подержался!