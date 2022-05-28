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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
28 мая 2022 21:27
Метки: Россия   история фотографии   люди   страна   
1645
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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9  комментариев
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1k
Kristine Broka 3 часа назад
С одной стороны время было хорошее, поскольку молодость и всё с этим сопутствующее... С другой стороны очень даже не очень, потому как из всех щелей бесновалась антисоветская либеральная мразота, было много нищих и зарплаты у большинства просто никакие...
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1k
Andrey Kondor Полчаса назад
Ради традиции и зашёл
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1k
Igors Час назад
Первое фото. В Куйбышеве такого пляжа не знал. Возможно, в Самаре новый пляж появился?..
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118
Миха 2 часа назад
22
---
за такую попку я б тоже подержался!
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1k
Шурман 2 часа назад
Даже вспоминать не хочу , пошли на поводу Америки . Смутное время
много кто не выжил и очень жаль , хорошие были пацаны и дядьки
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