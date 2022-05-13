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11 фильмов, снятых с особой фишкой

11 фильмов, снятых с особой фишкой

Автор:
13 мая 2022 09:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   особая фишка   съемка   фильм   фото   
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Сегодня мы вспомним о нескольких по-настоящему уникальных фильмах, которые сильно выделяются среди других скорее не тем, о чём они, а тем, как они были сняты. Можно сказать, что необычные киношные приёмы и обстоятельства создания этих картин оказались даже интереснее, чем рассказанные в них истории.

Важным нюансом подбора фильмов в список является то, что все они довольно известны, во всех встречаются знаменитые актёры, то бишь это не андеграундное кино, а вполне массовый продукт. Таким образом, вся их экспериментальность умело вписана в попытку создателей сделать фильм понятным и доступным для большой аудитории.

О многих проектах из нашей подборки вы наверняка слышали, давайте же вспомним, чем они уникальны.


Артист (2011)

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Уникальность фильма: снят чёрно-белым и немым в стилистике кино 20-30-х годов.

Как снять полуторачасовой фильм без реплик и получить за него «Оскар» в 2012 году? Ответ вы узнаете, только когда начнёте его смотреть.


Помни (2000)

Уникальность фильма: смонтирован «наоборот», основные события показаны в порядке от последней сцены к первой.


Верёвка (1948)

Уникальность фильма: был первым снят в формате неделимого дубля, когда действие идёт непрерывно, без монтажных склеек.

На самом деле в фильме присутствует 10 склеек, но все они были замаскированы переходами камеры за спинами персонажей. Поэтому «Верёвка» смотрится как театральная постановка.

Позже уже в 21 веке самыми известными фильмами, использовавшими подобный приём, стали «Бёрдмэн» (2014) и «1917» (2019).


Русский ковчег (2002)

Уникальность фильма: был полностью снят одним 87-минутным дублем.

В отличие от фильмов из предыдущего пункта, в «ковчеге» нет никаких склеек, только идеально отрепетированное взаимодействие актёров, съёмочной бригады и более 800 человек массовки. Особенно впечатляет работа оператора Тильмана Бюттнера, который полтора часа носил на своей спине 35-килограммовую систему стабилизации камеры, при этом исполняя свои и без того непростые обязанности.

Официальные дата и место создания «Русского ковчега»: 23 декабря 2001 года в Зимнем дворце. Фильм был снят с третьей попытки после 7 месяцев репетиций.


Ван Гог. С любовью, Винсент (2017)

Уникальность фильма: полностью нарисован масляными красками на досках в стиле картин Винсента Ван Гога.

В начале создатели сняли игровую часть с настоящими актёрами и декорациями, а потом все 65 тысяч кадров фильма были особым образом раскрашены сотней участвующих в проекте художников. Таким образом фильм выглядит как ожившие картины легендарного нидерландского постимпрессиониста.


Отрочество (2014)

Уникальность фильма: намеренно снимался в течение 11 лет (с лета 2002 по октябрь 2013).

В центре сюжета семилетний мальчик, сыгранный Элларом Колтрейном, который, как и сам актёр, по ходу фильма взрослеет, становясь совершеннолетним молодым человеком.


Хардкор (2016)

Уникальность фильма: полностью снят от первого лица главного героя.

Картина смотрится как видеоигра в жанре шутер.


Тайм-код (2000)

Уникальность фильма: состоит из четырёх параллельных и взаимосвязанных историй, которые показаны… одновременно!

Картина представляет собой полиэкран из четырёх непрерывных 90-минутных планов, снятых одновременно четырьмя операторами в разных локациях Лос-Анджелеса. Таким образом, приём из «Русского ковчега» здесь умножается на 4!

Большая часть диалогов героев была сымпровизирована актёрами (тут появляются Сальма Хайек, Кайл Маклахлен, Стеллан Скарсгард и Холли Хантер), которые на ходу подстраивались под общую сюжетную линию.

Чтобы все события не превратились в какофонию и сплошной шум, звук в фильме сведён так, что в разные моменты громче слышно одну определённую историю из четырёх.


Не угаснет надежда (2013)

Уникальность фильма: снят практически без реплик и с одним единственным актёром Робертом Редфордом, чей герой борется со стихией в открытом океане.


Отвязные приключения в Лондоне (2017)

Уникальность фильма: снимался одним дублем и одновременно показывался в прямом эфире.

Съёмки фильма в реальном времени прошли 19 января 2017 года и транслировались в 550 американских кинотеатрах. Режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли Вуди Харрельсон сообщил, что в фильме было задействовано 30 актёров и 14 съёмочных площадок.

Несмотря на то, что это ещё одна картина в нашем списке, которая была снята одним дублем без остановок, в ней также нашлось место для сцен автомобильной и пешей погони.

После окончания съёмки была устроена пресс-конференция, на которой Харрельсон ответил на вопросы представителей СМИ.


Психо (1998)

Уникальность фильма: является практически покадровой копией одноимённого триллера Альфреда Хичкока.

Ремейков много, но этот является прямо-таки братом-близнецом оригинала, только в цвете и с другими актёрами. Режиссёр фильма Гас Ван Сент намеренно повторял даже те сцены, где в фильме Хичкока были ошибки.

Кстати, такую же диковинную работу в 2007 году проделал немецкий режиссёр Михаэль Ханеке, полностью пересняв свой собственный фильм «Забавные игры» (1997), но уже на английском языке и с другими актёрами.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   особая фишка   съемка   фильм   фото   
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3  комментария
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553
Andrey 10 минут назад
Добавил бы сюда Тарантино с его нелинейным повествованием.
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2k
DVPET 3 минуты назад
Комментарий, чтобы не потерять пост.
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15k
seller-k 55 минут назад
Хардкор и Не угаснет надежда видел. Добротно. Но только один раз.
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