11 фильмов, снятых с особой фишкой

Важным нюансом подбора фильмов в список является то, что все они довольно известны, во всех встречаются знаменитые актёры, то бишь это не андеграундное кино, а вполне массовый продукт. Таким образом, вся их экспериментальность умело вписана в попытку создателей сделать фильм понятным и доступным для большой аудитории.

О многих проектах из нашей подборки вы наверняка слышали, давайте же вспомним, чем они уникальны.

Артист (2011)