20 лучших фотографий кошек

Спасибо вам за активность под прошлым постом 10 лучших фотографий кошек (10 фото)! Вот вам ещё 20 фотографий наших любимых пушистых друзей!
Фанат Морриса.
Вы ведь тоже фанаты Морриса, признайтесь!
Сплю в любом положении! Это мы про кота. И обратите внимание на грустный рюкзак справа.
Мама-защитница.
«Мам, я жду не дождусь, когда смогу открыть для себя весь мир!» — «Да ща-а-ас! Будешь сидеть дома».
Недовольный котенок.
Мир жесток, нужно знать это и приготовиться к его несправедливостям как можно раньше.
Любящий друг.
Если ваш друг разрешает вам лизать его морду, значит вы нашли действительно хорошего друга.
Свет мой, зеркальце, скажи…
Вот, зеркало кривое, а у кота может развиться комплекс неполноценности.
Лежебока.
У него свой собственный диван! И он может позволить себе валяться на нем целыми днями напролет! Есть чему позавидовать, когда идешь на работу в 7 утра.
Большой и маленький я.
Яблоко от яблони недалеко падает. У них даже носы одинаковые!
Пианист.
Жизнь — это пианино, на котором каждый играет как может. А кто-то просто грызет его.
Любитель лопать шарики.
Порой жизнь — это воздушный шарик, который нужно лопнуть как можно громче и эффектнее.
Крутыш.
Как выглядит крутыш? Кто-то скажет, что быть крутым — значит быть собой. Неправда! Быть крутым — это носить темные очки и спать там, где это в принципе невозможно.
Не любитель тако.
Иногда в жизни нужно не только бороться за что-то, но и бороться против чего-то. Например, против ненавистного тако.
Худшая поза для сна.
Порой, чтобы найти наиболее удобную позу для сна, нужно попробовать все варианты. Видимо, это не самый лучший.
Верный друг.
Любовь спасет мир!
Неудачное селфи.
Иногда селфи оказывается не таким, каким вы хотели его видеть. Кто больше недоволен — хозяин или кошка?
Самый вкусный бургер.
Дружбы между котом и бургером быть не может. Может быть любовь, страсть, вражда, но никак не дружба.
Корова и кот, кот и корова.
Если вы видите, как черно-белая корова гоняет по полю черно-белого кота, значит мир сошел с ума.
Коробка няшности.
А что? Почему бы и нет?
Борец с тенью.
Кошачьи философы утверждают, что наш мир — это всего лишь тень, которую отбрасывает невероятно яркая реальность. Но никто до этого смелого котенка еще не пытался проверить эту теорию.
На этом сегодня всё! Проявите активность и 3 часть не заставит себя долго ждать!=)
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