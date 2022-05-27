20 лучших фотографий кошек

Борец с тенью.

Кошачьи философы утверждают, что наш мир — это всего лишь тень, которую отбрасывает невероятно яркая реальность. Но никто до этого смелого котенка еще не пытался проверить эту теорию.

На этом сегодня всё! Проявите активность и 3 часть не заставит себя долго ждать!=)

