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Умер Энди Флетчер

Умер Энди Флетчер

Автор:
26 мая 2022 22:54
Метки: depeche mode   Энди Флетчер   смерть   
344
3
Умер один из основателей группы Depeche Mode — музыкант-клавишник Энди Флетчер. Ему было 60 лет. Об этом сообщили в официальном аккаунте группы в запрещённой в РФ социальной сети Instagram*.
* Запрещены в РФ

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5  комментариев
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25k
Ваня 8 часов назад
да, что ж такое творится?!! опять эпоха машет ручкой...
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14k
Алекс 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Трям 7 часов назад
Баляяяяя... вот это реально для меня трагедия!

Я их фанатом был и остаюсь всегда. Прошлые выхи под их концерт бухал и спал.
Грустьпечаль (((
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6k
Mowgley 7 часов назад
И Алан Уайт из Yes тоже.
Что за день сегодня
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0
* 7 часов назад
Фига они тут щеглы. Не видел такими молодыми ни разу. Прям Стекловату косплеят
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