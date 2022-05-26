Умер Энди Флетчер

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Умер один из основателей группы Depeche Mode — музыкант-клавишник Энди Флетчер. Ему было 60 лет. Об этом сообщили в официальном аккаунте группы в запрещённой в РФ социальной сети Instagram*.
* Запрещены в РФ
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Метки: depeche mode Энди Флетчер смерть
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Я их фанатом был и остаюсь всегда. Прошлые выхи под их концерт бухал и спал.
Грустьпечаль (((
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