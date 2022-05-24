Самые криминальные города СССР

Одесса

Своими бандитскими традициями Одесса «славилась» еще во времена Российской империи. Именно здесь орудовали такие звезды преступного мира, как Миша Япончик и Софья Блювштейн, больше известная как «Сонька Золотая Ручка».

В советское время ситуация с уровнем преступности в «жемчужине у моря» нисколько не улучшилась, а после окончания Великой Отечественной и вовсе стала угрожающей: количество бандитов здесь в разы превышало количество сотрудников правопорядка.