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Гинандроморфизм: когда половые хромосомы устраивают настоящий бардак

Гинандроморфизм: когда половые хромосомы устраивают настоящий бардак

Автор:
23 мая 2022 15:30
Сообщество : Животные
Метки: Гинандроморфизм   насекомые   половой диморфизм   птицы   рептилии   хромосомы   
5646
25
Случается так, что во время созревания яйцеклетки что-то в работе половых хромосом ломается и они начинают "строить" организм по неправильному плану. Чаще всего это случается у насекомых. Но иногда птицы и рептилии также грешат гинандроморфизмом. Выглядит очень странно... Посмотрим?

2.

Наиболее гинандроморфизм распространён среди членистоногих. Но если у пауков и птиц он чаще всего проявляется в разном окрасе частей тела, то у бабочек он получил наибольшее изменение в теле. Такие бабочки имеют не только отличающийся окрас, но и разное строение крыльев.
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10.

Иногда животных с подобными аномалиями называют химерами.

Видели ли вы других животных с гинандроморфизмом?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гинандроморфизм   насекомые   половой диморфизм   птицы   рептилии   хромосомы   
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6  комментариев
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9k
Vampire 9 часов назад
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4k
leto2016 8 часов назад
Котэ нехватает.
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8k
Dabus 8 часов назад
У человека гинандроморфизм, является одной из причин при которых человек рождается с неправильным полом, причём неправильный это верное слово, т.к. сам по себе гинандроморфизм является аномалией в следствии неправильного развития яйцеклетки и неправильного (нарушенного) изначального набора хромосом. Но ярые ЛГБТшнкии все эти аномалии относят к термину "интерсекс" который дескать обозначает людей с изменённой, но от этого не менее прекрасной (по их мнению) как у всех других людей ориентацией.
Так вот, что было понятно, процент вот таких людей у которых реально на генетическом уровне есть серьёзные нарушения половых функций или полового диморфизма, с учётом всех основных синдромов или дефектов составляет 0,024939% от общего населения планеты.
Т.е. всё то многочисленное ЛГБТ сообщество, которое тянет на себя одеяло по всему миру, в основной массе это всего лишь люди с серьёзными психологическими отклонениями, у которых причина их ухода в голубизну или розоватость никак не связана с их какими либо генетическими особенностями. То есть они реально, голубыми и розывыми не родились, а прост их кукуха со временем решила уехать к х***м подальше и ко многим из них, просто решила потом не возвращаться.

Таблица по которой я посчитал этот процент есть на вики в статье "интерсекс" https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерсексhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Интерсекс

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17k
Александр Сучков 8 часов назад
Петухи в деревне- нормальная ситуация. У бабушки не раз видел. Всё прочее- для жителей, где попугаи раки и прочая хрень- обыденность, то так же, как и нам петухи и прочая живность.....
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24k
Sergey 9 часов назад
На фото с бабочками явно есть склейки, номер 7 однозначно, крылья от разных видов парусников
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8k
Женя 9 часов назад
Котиков забыли!
Брат и сестра в одном теле.
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