Гинандроморфизм: когда половые хромосомы устраивают настоящий бардак

5646
25
Случается так, что во время созревания яйцеклетки что-то в работе половых хромосом ломается и они начинают "строить" организм по неправильному плану. Чаще всего это случается у насекомых. Но иногда птицы и рептилии также грешат гинандроморфизмом. Выглядит очень странно... Посмотрим?
2.
Наиболее гинандроморфизм распространён среди членистоногих. Но если у пауков и птиц он чаще всего проявляется в разном окрасе частей тела, то у бабочек он получил наибольшее изменение в теле. Такие бабочки имеют не только отличающийся окрас, но и разное строение крыльев.
×
×
10.
Иногда животных с подобными аномалиями называют химерами.
Видели ли вы других животных с гинандроморфизмом?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути
- 19 фотографий, которые вызывают мурашки и чувство тревоги
- Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор
- И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки
- 25 невероятных портретов красавиц-птиц
Новости партнёров
Так вот, что было понятно, процент вот таких людей у которых реально на генетическом уровне есть серьёзные нарушения половых функций или полового диморфизма, с учётом всех основных синдромов или дефектов составляет 0,024939% от общего населения планеты.
Т.е. всё то многочисленное ЛГБТ сообщество, которое тянет на себя одеяло по всему миру, в основной массе это всего лишь люди с серьёзными психологическими отклонениями, у которых причина их ухода в голубизну или розоватость никак не связана с их какими либо генетическими особенностями. То есть они реально, голубыми и розывыми не родились, а прост их кукуха со временем решила уехать к х***м подальше и ко многим из них, просто решила потом не возвращаться.
Таблица по которой я посчитал этот процент есть на вики в статье "интерсекс" https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерсексhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Интерсекс
Брат и сестра в одном теле.