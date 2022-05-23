Гинандроморфизм: когда половые хромосомы устраивают настоящий бардак

2.

Наиболее гинандроморфизм распространён среди членистоногих. Но если у пауков и птиц он чаще всего проявляется в разном окрасе частей тела, то у бабочек он получил наибольшее изменение в теле. Такие бабочки имеют не только отличающийся окрас, но и разное строение крыльев.