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Реальные будни мам, о которых не рассказывают в глянцевых журналах

Реальные будни мам, о которых не рассказывают в глянцевых журналах

Автор:
18 мая 2022 13:48
Метки: будни мам   дети   жизнь мам   из жизни   мамы   родители   фото   
1377
14

Быть родителем - настоящая работа, которая требует внимания 24/7. И без выходных, и без премий. Разве что премией может стать счастливый и здоровый ребенок, а его улыбка - высшая награда. И часто счастливые мамочки публикуют в соцсетях красивые фото с детьми, но что за ними скрывается на самом деле? Мы заглянули в дома к мамам, которые делятся ситуациями из жизни.

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Источник:

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Метки: будни мам   дети   жизнь мам   из жизни   мамы   родители   фото   
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3  комментария
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23k
Ego sum qui sum 57 минут назад
лучшее, что на эту тему существует
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1k
КАКАнгел 21 минуту назад
а если бы моя пробабка делала тату с первыми записями своих детей или отливала из золота их первые какашечки или творила прочую яжемамскую хрен то рожая 20 раз она бы была вся разукрашенная как жопа павиана .
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30k
Игорь Полчаса назад
"Моя дочь впервые написала свое имя, я сохранила листок и сделала тату"
Тупость зашкаливает!
А первый испачканный памперс не сохранила?
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