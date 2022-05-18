Реальные будни мам, о которых не рассказывают в глянцевых журналах

Быть родителем - настоящая работа, которая требует внимания 24/7. И без выходных, и без премий. Разве что премией может стать счастливый и здоровый ребенок, а его улыбка - высшая награда. И часто счастливые мамочки публикуют в соцсетях красивые фото с детьми, но что за ними скрывается на самом деле? Мы заглянули в дома к мамам, которые делятся ситуациями из жизни.