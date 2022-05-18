Реальные будни мам, о которых не рассказывают в глянцевых журналах

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Быть родителем - настоящая работа, которая требует внимания 24/7. И без выходных, и без премий. Разве что премией может стать счастливый и здоровый ребенок, а его улыбка - высшая награда. И часто счастливые мамочки публикуют в соцсетях красивые фото с детьми, но что за ними скрывается на самом деле? Мы заглянули в дома к мамам, которые делятся ситуациями из жизни.
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"Я думала, что уложила всех спать и осталась одна. Но меня чуть не хватил удар, когда я обернулась и увидела оранжевое приведение"
Источник:
АНТИФИШКИ
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