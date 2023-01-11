Пост с лёгким привкусом богатства

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Изысканные примеры богатства, которые лишь подчёркивают отсутствие всякого вкуса и странное поведение посетителей дорогущих туалетов и изысканных чебуреков.
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