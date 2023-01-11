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Пост с лёгким привкусом богатства

Пост с лёгким привкусом богатства

Автор:
11 января 2023 19:44
Сообщество : Юмор
Метки: luxery   Прикол   Юмор   дорого богато   лакшери   подборка   
2255
19
Изысканные примеры богатства, которые лишь подчёркивают отсутствие всякого вкуса и странное поведение посетителей дорогущих туалетов и изысканных чебуреков.
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Метки: luxery   Прикол   Юмор   дорого богато   лакшери   подборка   
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8  комментариев
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
тушенка "винтажный бык"
это что такое?
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4k
Руслан Минуту назад
А смысл делать фарш из мраморной говядины?
В фарше мясо с жиром и так перемешаны практически равномерно.
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2k
Anners 4 минуты назад
"...поведение посетителей дорогущих туалетов и изысканных чебуреков..."
Вот что Монголия с русским языком-то делает!
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2k
S__D 12 минут назад
Комментарий к фото
Кое-ктото не совсем в курсе смысла термина "винтаж".
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20k
Вишенка Крокодилова 20 минут назад
"странное поведение изысканных чебуреков"...
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40k
turyst 36 минут назад
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