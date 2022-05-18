Самые завораживающие и пугающие свалки мира

Все знают, что Лас-Вегас – центр игровой и развлекательной индустрии. И своего рода визиткой города выступают яркие и завлекательные неоновые вывески, которыми пестрит каждое здание. Они заявляют, привлекают, зовут, делая антураж похожим на сказочную птицу или новогоднюю ёлку.

А когда вывески изнашиваются, их отправляют на специальную свалку. Находится она здесь же, в Лас-Вегасе. И являет собой столь завораживающее зрелище, что сюда продают билеты, как в музей. Техно-кладбище очень чистое, ухоженное, здесь всё упорядочено. Но ощущение, что из-за угла выскочит какой-нибудь проигравшийся в пух и прах псих, чтобы добыть себе деньжат и продолжить игру, не оставляет.