Самые завораживающие и пугающие свалки мира

Составляющая цивилизации – производство. И чем более развитая цивилизация, тем больше изобретений и благ она даёт. И, как следствие, мусора и отходов. Поскольку область мусоропереработки хоть и важная и злободневная, достаточного внимания ей, увы, не уделяется.
В среднем житель среднего и крупного города производит в год порядка полутоны отходов. Часть из них уничтожается, что-то идёт на переработку. Но есть специализированные свалки – своего рода техно-кладбища, куда отправляется дожидаться своего часа техника, оборудование и другие нестандартные вещи. И попав в такую среду, невольно ощущаешь какой-то сюр или причастность к постапокалиптической эпохе.
Все знают, что Лас-Вегас – центр игровой и развлекательной индустрии. И своего рода визиткой города выступают яркие и завлекательные неоновые вывески, которыми пестрит каждое здание. Они заявляют, привлекают, зовут, делая антураж похожим на сказочную птицу или новогоднюю ёлку.
А когда вывески изнашиваются, их отправляют на специальную свалку. Находится она здесь же, в Лас-Вегасе. И являет собой столь завораживающее зрелище, что сюда продают билеты, как в музей. Техно-кладбище очень чистое, ухоженное, здесь всё упорядочено. Но ощущение, что из-за угла выскочит какой-нибудь проигравшийся в пух и прах псих, чтобы добыть себе деньжат и продолжить игру, не оставляет.
В век сотовой связи практически ушли в прошлое телефонные будки. В Лондоне и некоторых других городах они вообще были символом эпохи. Веяло от них каким-то духом стабильности, основательности и консерватизма.
В Великобритании, с учётом трепетного отношения местных жителей к этому символу старого мира, есть две свалки телефонных будок. Владелец одной из них – Майк Шорс, мужчина преклонных лет, который практически всю жизнь собирал устаревшие будки. Масса идентичных предметов логично вызывает подспудный страх – что-то типа ужаса из-за восстания машин. Так что антураж для ужастика в таком месте вполне подходящий.
По некоторым данным, при населении около 900 тыс. человек в Амстердаме насчитывается порядка миллиона велосипедов. Очень уже здесь популярен этот вид транспорта. Но отслуживших свой срок железных коней куда-то нужно девать. Здесь это Fietsdepot – свалка, куда отправляются забытые велики.
Но это не значит, что любой оставленный велосипед сразу вывозят на помойку. Сначала полицейские составляют подробное описание и проверяют, не числится ли двухколёсный транспорт в угоне, поскольку владельцы могут подать заявление на поиск украденного. Но около 60% велосипедов, хозяева которых не обозначились, отправляются на свалку или продаются на аукционе.
Такое завораживающее своим однообразием место есть в Кувейте. Здесь накопилось уже порядка 7 млн единиц этих изделий, и каждый день их количество увеличивается. Скопление шин настолько велико, что его можно даже видеть на снимках со спутника.
Плюс к этому, эта масса наносит колоссальный ущерб экологии. Особенно во время пожара, выделяя в атмосферу огромное количество вредных веществ и соединений.
Один из самых первых, популярных и распространённых видов транспорта, позволяющий с комфортом перемещаться на большие расстояния, это железнодорожный. Но поскольку в подлунном мире ничто не вечно, то отслужившие своё локомотивы и вагоны отправляются на такого плана кладбища.
Выглядят они удручающе из-за своей безжизненности. Ведь железная дорога – это маленькая жизнь с суетой, радостью встреч, слезами расставаний, неспешными разговорами за стаканом чая и исповедями незнакомцам за рюмкой спиртного. И мёртвые поезда, которые замолчали, навсегда оставив в прошлом мерный перестук колёс, оставляют особенно гнетущее впечатление.
А какими бы ещё свалками вы дополнили этот перечень?
Источник:
АНТИФИШКИ
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